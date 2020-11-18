7 секунд до мечты. Ошибка судьи лишила бойца шансов на контракт с UFC. Видео

Прошедшее в ночь с 17 на 18 ноября по московскому времени шоу Dana White’s Contender Series завершилось подписанием четырёх новых контрактов с UFC. Нельзя сказать, что один из этих контрактов подписан не с тем бойцом, но однозначно можно утверждать, что последний бой турнира мог завершиться по-другому. Роль вершителя судеб здесь взял на себя рефери Марк Годдард. И справился он с ней крайне сомнительно.
Претензии к работе Годдарда предъявляются уже далеко не в первый раз. Не замеченные им запрещённые приемы — такие, как тычок в глаз Ди Си в третьем бою с Миочичем; странные остановки в боях — одну из таких мы могли наблюдать в поединке между Колби Ковингтоном и Камару Усманом. А неудачно дебютировавший в UFC Роман Богатов и вовсе угрожал Марку в «Твиттере». Россиянин был в корне не согласен с тем, что наносил запрещённые удары, поэтому предложил Годдарду «просто подождать, пока он найдёт его вне октагона».
И вот новая неудачная остановка топового рефери. На этот раз жертвой стал претендент на попадание в UFC. В последнем бою турнира встретились Джейкоб Силва и Джей Пи Байс. В конце первого раунда Силва попался на «гильотину». Он запросто мог дотерпеть и, судя по всему, именно это и намеревался сделать. До конца пятиминутки остаётся семь секунд, но Марк Годдард вмешивается, не церемонясь, и останавливает поединок. Разъярённый Силва моментально вскакивает и начинает орать на судью, пытаясь доказать, что он не уснул. Годдард в ответ лишь разводит руками: бой завершён, парень.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC в «Инстаграме».
Впереди у Джейкоба Силвы было целых 10 минут, чтобы показать себя. Что двигало в этот момент рефери, который даже не удосужился посмотреть на лицо парня в «гильотине»? Реклама Джея Пи Байса перед боем, после которой он увидел то, что хотел или ожидал увидеть? Марк Годдард так легко сломал мечту Силвы, не дав ему даже шанса попасть в лучшую бойцовскую лигу. Но хуже всего, когда на такие моменты закрывает глаза руководство UFC: рефери не чувствует за собой абсолютно никакой вины, и вероятность новых подобных остановок и скандалов возрастает.
Предлагаем вам оценить действия рефери и вынести свой вердикт!
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