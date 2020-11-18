7 секунд до мечты. Ошибка судьи лишила бойца шансов на контракт с UFC. Видео

Прошедшее в ночь с 17 на 18 ноября по московскому времени шоу Dana White’s Contender Series завершилось подписанием четырёх новых контрактов с UFC. Нельзя сказать, что один из этих контрактов подписан не с тем бойцом, но однозначно можно утверждать, что последний бой турнира мог завершиться по-другому. Роль вершителя судеб здесь взял на себя рефери Марк Годдард. И справился он с ней крайне сомнительно.

Претензии к работе Годдарда предъявляются уже далеко не в первый раз. Не замеченные им запрещённые приемы — такие, как тычок в глаз Ди Си в третьем бою с Миочичем; странные остановки в боях — одну из таких мы могли наблюдать в поединке между Колби Ковингтоном и Камару Усманом. А неудачно дебютировавший в UFC Роман Богатов и вовсе угрожал Марку в «Твиттере». Россиянин был в корне не согласен с тем, что наносил запрещённые удары, поэтому предложил Годдарду «просто подождать, пока он найдёт его вне октагона».

«Я тебя найду вне октагона!» Российский боец UFC угрожает знаменитому судье Годдарду Роман Богатов проиграл по делу, но не нашёл ничего лучшего, чем оскорбления и угрозы.

И вот новая неудачная остановка топового рефери. На этот раз жертвой стал претендент на попадание в UFC. В последнем бою турнира встретились Джейкоб Силва и Джей Пи Байс. В конце первого раунда Силва попался на «гильотину». Он запросто мог дотерпеть и, судя по всему, именно это и намеревался сделать. До конца пятиминутки остаётся семь секунд, но Марк Годдард вмешивается, не церемонясь, и останавливает поединок. Разъярённый Силва моментально вскакивает и начинает орать на судью, пытаясь доказать, что он не уснул. Годдард в ответ лишь разводит руками: бой завершён, парень.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC в «Инстаграме».

Впереди у Джейкоба Силвы было целых 10 минут, чтобы показать себя. Что двигало в этот момент рефери, который даже не удосужился посмотреть на лицо парня в «гильотине»? Реклама Джея Пи Байса перед боем, после которой он увидел то, что хотел или ожидал увидеть? Марк Годдард так легко сломал мечту Силвы, не дав ему даже шанса попасть в лучшую бойцовскую лигу. Но хуже всего, когда на такие моменты закрывает глаза руководство UFC: рефери не чувствует за собой абсолютно никакой вины, и вероятность новых подобных остановок и скандалов возрастает.

Предлагаем вам оценить действия рефери и вынести свой вердикт!