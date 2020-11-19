Уникальный приём как по учебнику! Девушка-боец разобрала соперницу в стиле Хабиба. Видео

В ночь с 21 на 22 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 255. В соглавном событии вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с претенденткой Дженнифер Майя. Этот турнир станет первым в истории UFC, на котором выступят две сестры: в прелимах подерётся и Антонина Шевченко. Противостоять Пантере будет бразильянка с польскими корнями Ариана Липски, прозвище которой звучит как Королева жестокости. Несмотря на то что букмекеры видят девушку андердогом, в бою с ней Шевченко-старшей однозначно не стоит моргать, иначе шанса снова оправдать своё второе имя Липски не упустит.

У Арианы Липски, как и у Антонины Шевченко, базовый стиль – муай-тай. Этот вид единоборств Липски освоила ещё в подростковом возрасте и даже стала чемпионкой Бразилии. До перехода в UFC Королева жестокости была чемпионкой лиги KSW в наилегчайшем весе. Однако тайский бокс – это не всё, что умеет бразильянка. Борется она тоже неплохо и свою последнюю победу одержала как раз сабмишеном, причём довольно редким для промоушена – рычагом колена. Липски стала лишь второй девушкой после Маккензи Дёрн, которая побеждала в UFC этим приёмом.

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Легенда джиу-джитсу победила уникальным приёмом и заработала бонус в $50 тыс 27-летняя красавица Маккензи Дёрн стала первой девушкой в UFC, успешно исполнившей рычаг колена.

В июле этого года Ариана Липски встретилась в октагоне с соотечественницей Луаной Каролиной. Липски сразу же захватила инициативу в бою, отправив соперницу на канвас плотным ударом в корпус. Первая попытка побороться была для Арианы не очень успешной, и тогда она освободилась от объятий оппонентки, встала и захватила её ногу. Последующие движения Королевы жестокости были настолько спокойными, чёткими и уверенными, как будто она отрабатывала хорошо выученный приём в зале с партнёром, а не пыхтела в бою одной из лучших лиг мира. Липски мастерски законтролировала соперницу и провела красивый рычаг колена, завершив бой на второй минуте первого раунда.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграм».

В «Твиттере» многие специалисты сравнили её действия с тем, как затягивает соперников в свои сети Хабиб. Лучшему бойцу вне зависимости от весовой категории свойственна именно такая манера. Сначала его действия не выглядят угрожающими. Он стягивает оппонента и канвас, неторопливо и деловито обустраивается в партере, в какой-то момент у попавшего в его руки бедолаги есть ложное ощущение безопасности, но когда он почувствует угрозу, что-то предпринимать в ответ будет бесполезно. Его просто скрутят в бараний рог.

В интервью после поединка Липски призналась, что этот приём она действительно отрабатывала: они с тренером решили, что рычаг колена отлично пройдёт на Луане Каролине с её длинными ногами. Потом Ариана улыбнулась и сказала: «Вы хотели жестокости? Что ж, вот она». Мило и угрожающе. Кстати, у Антонины Шевченко тоже длинные ноги.