Два удара сломали карьеру небитого топ-бойца. Коди – главная угроза легчайшего дивизиона?

В ночь на 22 ноября 2020 года на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион наилегчайшего дивизиона Дэйвисон Фигередо успешно защитил свой титул. Он задушил «гильотиной» претендента Алекса Переса в первом раунде. Одним из первых по теме высказался бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Коди Гарбрандт, который и должен был драться с Дейвисоном, но травмировался. Коди сказал в беседе с журналистом ESPN Бреттом Окамото, что Переса дали Фигередо просто для усиления их противостояния. Также Гарбрандт пообещал нокаутировать чемпиона в первом или втором раунде.

Феноменальный нокаут за секунду до гонга! Коди Гарбрандт больше не герой мемов. Видео Экс-чемпион UFC вернулся в титульную гонку.

Решение спуститься в наилегчайший дивизион Гарбрандт принял после победы над Рафаэлем Ассунсао в июне этого года. Отправив бразильца спать, Коди прервал, наконец, свою обидную серию поражений нокаутами — два боя он проиграл Ти Джею Диллашоу и один — Педро Муньозу. До этого же Гарбрандт оставался непобеждённым и долгое время был хайповым бойцом благодаря своим кулакам-пушкам: почти все его победы были добыты нокаутами. Один из самых ярких случился в бою против Томаса Алмейды.

Поединок между двумя непобеждёнными бойцами состоялся в мае 2016 года. Седьмого номера рейтинга легчайшего веса, Алмейду с 20 досрочными победами и 16 финишами в первых раундах видели будущим чемпионом. Гарбрандт на тот момент не входил даже в топ-15 и, конечно, считался андердогом в этом бою. Но прогнозам букмекеров не суждено было сбыться, и в этот вечер Коди в очередной раз удалось шокировать публику.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Зрители разделились на два лагеря. Первые считали, что это Алмейда был плох, вторые — что Гарбрандт слишком хорош. Скорее всего, правы было и те, и другие. Коди выглядел более атакующим, живым и активным. В начале третьей минуты поединка он потряс Алмейду несколькими ударами, и бразильца начало болтать, но ему удалось выстоять. Однако меньше чем через минуту Гарбрандт выбросил мощную правую, и в этот раз Алмейда упал без чувств. Коди Гарбрандт не только прервал блистательную серию Томаса Алмейды, но и полностью погасил его звезду: после бразилец выиграл лишь единожды, а затем проиграл три боя подряд.



Гарбрандт заверил, что в лимит наилегчайшей весовой категории уложится без труда. Следующим в очередь оперативно поставили Брендона Морено, который также досрочно финишировал своего оппонента на UFC 255. Но если уж бой против Фигередо был запланирован ранее, то он обязательно должен состояться. Несмотря на то что после поражений Коди занесли в список «пробитых» бойцов, в последнем поединке он доказал, что сам ещё может дать жару. Гарбрандт отметил, что будет готов к марту следующего года. Что ж, слово за руководством UFC.