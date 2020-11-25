Преступления без наказаний? Уличные драки бойцов откровенно надоели

Ноябрь стал богатым на события в российском ММА-сообществе. Но, к сожалению, они не были связаны со спортом. 13 ноября случилась драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым, которая обсуждалась почти полмесяца. А уже ночью 25 ноября ещё один спортсмен решил применить свои умения на улице. Ислам Абасов вступил в конфликт на дорогах Москвы с водителем другого автомобиля и принял активное участие в драке.

На сегодняшний день спортсмен отрицает свою вину и, наверное, надеется решить всё по-тихому. Что ж, имеет право. Нет, не право решать проблему вне рамок закона, а право надеяться, что такой вариант возможен. Увы, в очередной раз приходится констатировать, что спортсмены в России уже также образовали особую касту, закон которой частенько нипочём (пример Кокорина с Мамаевым исключение).

В Москве случилась драка на дороге. В полицию доставлен известный боец ММА Абасов На счету Ислама шесть боев, и во всех он побеждал нокаутами.

Причём случай с Абасовым вообще показателен. Инцидент случился сразу же после примирения Харитонова и Яндиева. Получилось так, словно Ислам увидел, что один человек может нанести другому увечья, а после извиниться и спокойно жить дальше.



Знаете, всё это чем-то отдалённо напоминает политику умиротворения агрессора, проводимую в конце 30-х годов Великобританией и Францией в отношении нацистской Германии. Тогда лидеры стран-победительниц в Первой мировой войне проглатывали пощёчину за пощёчиной от режима Адольфа Гитлера, в надежде удовлетворить его аппетиты и избежать войны. Вот и сейчас правоохранительные органы спускают провинившимся спортсменам один инцидент за другим, надеясь, что «это был последний раз». Но на деле такая политика даёт обратный эффект. Скандалов становится всё больше и скоро от этой проблемы отмахиваться будет нельзя. Нет, я, конечно, не призываю поголовно всех сажать за малейшие проступки, но по крайней мере нужно положить конец публичным скандалам с массой обвинений, которые в итоге завершаются объятиями и отсутствием наказаний.

Когда голый кулак как оружие. Нужно ли ужесточить наказание бойцам за драки на улице? Примеры Сергея Харитонова, Расула Мирзаева и многих других буквально кричат о том, что профессиональных бойцов нужно приравнять к оружию.

И опять-таки, дело не в моей личной «кровожадности» или зловредности. Суть в том, что с каждым годом секции бокса и смешанных единоборств приобретают всё большую популярность, количество залов растёт, как грибы после дождя и, как следствие, подготовленных спортсменов становится всё больше, а значит и возрастает риск бесконтрольного применения силы с их стороны вне ринга. В этих условиях отсутствие реальных эффективных мер со стороны чиновников выглядит в глазах многих едва ли не преступной халатностью.

Но если задуматься, а что могут сделать чиновники, депутаты и все вышестоящие инстанции? Утвердить закон о признании спортивного разряда и специфических навыков отягчающим обстоятельством в Уголовном кодексе? На первый взгляд, кажется, что мера может сработать, но это лишь на первый взгляд, и сейчас объясним почему.

«Десантники же не такие. Я знаю десантников». Тактаров — о примирении Харитонова и Яндиева Далеко не все оказались в восторге от шоу, которое устроили Сергей и Адам.

Во-первых, если человек уж решился ударить, то вряд ли в последний момент он задумается о том, что за это ему могут «пришить» более тяжкую статью, во-вторых, каждый из нас обладает своей головой на плечах и каждый должен понимать, что распускать руки в уличных драках – крайняя мера, на которую стоит идти лишь в целях самообороны. Если у кого-то нет понимания этой элементарной истины, то вряд ли она появится после внедрения каких-либо законов на федеральном уровне.



Да и в целом, о какой боязни наказания можно говорить после случая Яндиева и уж тем более после давно забытой истории с Расулом Мирзаевым. Напомним, что в 2011 году спортсмен в уличной драке «уронил» своего соперника на асфальт, тот ударился головой об асфальт и через несколько дней скончался. Дело, получившее огромный резонанс, закончилось пшиком. Если сначала в прокуратуре говорили о возможном тюремном сроке в 15 лет, то закончилось всё двухлетним приговором и освобождением из-под стражи в зале суда, так как год, проведённый Мирзаевым в СИЗО, приравнивался по закону к двум.



И опять-таки, я не призываю осуждать Мирзаева, или оправдывать его, или упечь за решётку на долгие годы. Просто его пример показателен в плане того, что законодательство достаточно гибкое, трактовать его можно по-разному, а потому внедрение ещё одного документа не приведёт ни к чему. Вопрос, что же тогда делать?

Наверное, в первую очередь проводить работу в обществе, спортивными секциями и специалистами, посвящающими себя работе с подрастающим поколением. Да, звучит банально, но именно тренеры должны вкладывать в головы своих воспитанников истины о том, что свои навыки нужно применять исключительно на профессиональном уровне, не доказывая свою «мнимую крутость» в драках с «гражданскими». Благо разум детей и подростков достаточно гибок, чтобы вложить в него правильные идеи.

Ну и напоследок всё-таки выразим надежду, что со временем правоохранительные органы начнут выполнять свою работу всегда одинаково хорошо. Ведь случаи с Абасовым и Харитоновым показательны и в плане действий полиции. Если в драке с участием Яндиева и Харитонова представители правопорядка отстранились и наблюдали за дракой спортсменов, то в инциденте с Абасовым всё обернулось быстрой поимкой нарушителя. А объяснялось это тем, что пострадал от рук Ислама бывший сотрудник полиции. Так что очевидно, что в МВД работать могут и успешно, и оперативно, главное, чтобы было желание. Весьма вероятно, что при исключении избирательного подхода со стороны полиции, никаких новых законов придумывать и не потребуется. В целом и старые не так уж и плохи, главное – всегда их выполнять.



А пока очевидно одно – преступления без наказаний надоели всем, и, если не менять хоть что-то, будет только хуже.