Тайсон просто обязан подраться с Емельяненко. Японцы будут в восторге

Прошла уже почти неделя с тех пор, как 28 ноября 2020 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. О дальнейшем пути последнего в боксе разговоров мало, чего не скажешь о Железном Майке. Прежде рассуждавшие на тему «старости» Тайсона, фанаты бокса теперь снова хотят видеть легенду на ринге. Да и сам спортсмен изъявил желание драться снова, причём драться чаще. Само собой, проводить бой против абы кого Тайсон не будет: нужно очень хорошее предложение, в первую очередь в денежном плане. Кто же может стать следующим соперником Железного Майка?

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Эвандер Холифилд

Первое, что приходит в голову при упоминании сразу обеих фамилий — Тайсон и Холифилд — это, конечно, ухо. Железному Майку потребовалось лишь откусить кусок уха оппонента в их втором бою — и вот уже этот поединок становится одним из самых шокирующих и сенсационных на долгие годы. Да, времена уже не те, и Тайсон говорит, что сейчас ему стыдно за все гадкие поступки, которые он раньше вытворял на ринге и за его пределами. Тем не менее, очень многие ждут, что Железный Майк и в третьем бою отчебучит что-то подобное.

Заклятый враг Тайсона в ринге, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и сам буквально на днях вызвал легенду на бой. Несмотря на то, что ранее он уже дважды побеждал Железного Майка, Холифилд хочет провести и третий бой. «Мы пытались организовать поединок, но каждый раз слышали оправдания. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики — наш бой», — заявил недавно Холифилд. Тайсон уже отреагировал на это, и его ответ был положительным. Также он добавил, что «деньги, собранные по итогам этого поединка, помогли бы многим нуждающимся».

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Энтони Джошуа

Бой, которого хочет сам Тайсон. Об этом он говорил ещё в сентябре, подчёркивая, что поединок должен носить выставочный характер. Несмотря на разницу в форме и возрасте, этот бой также может собрать много зрителей. Энтони Джошуа — действующий чемпион по нескольким версиям, Тайсон — просто легенда бокса. Лучший вариант поединка из возможных для того, чтобы



проверить, действительно ли у Железного Майка есть ещё порох в пороховницах. Этот бой станет подарком в первую очередь для британских фанатов.

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Фёдор Емельяненко

Проведение боксерских поединков между боксерами и бойцами ММА остаётся актуальной и обсуждаемой темой. Несмотря на то, что Конор Макгрегор не смог показать ничего серьёзного в бою против Флойда Мэйвезера, об этом говорили ещё долго, а потом повторить их путь захотели и другие бойцы. Кто, как не Последний император, мог бы стать прекрасным соперником для Тайсона, в том числе и в плане зрелищности и размера гонорара? Если провести этот бой где-нибудь в Азии, не изменяя старым добрым традициям, под Новый год, озолотятся оба. Там больше всего любят то, что на Западе называют «фрик-шоу», и готовы платить за это хорошие деньги. А выставочный бой 54-летней легенды бокса против 44-летнего ветерана ММА вполне подпадает под это определение.