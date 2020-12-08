Скандал в лиге Хабиба. Судья остановил поединок, но боец отказался признать поражение

Прошлая неделя для братьев Евлоевых выдалась неудачной. Мовсар сдал положительный тест на COVID-19 перед UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 5 декабря, и его бой против Нейта Лэндвера отменили буквально за несколько часов до турнира. Старший брат, Селем, днём ранее проиграл поединок в промоушене Eagle Fighting Championship, который недавно приобрёл Хабиб Нурмагомедов. Стоит отметить, что сам боец с результатом не согласился. Хотя его соперник из Казахстана Азамат Маркабаев действительно постарался и выполнил интересный болевой приём.

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В активе Селема Евлоева до боя с Маркабаевым было четыре победы и два поражения. Вся карьера бойца проходила в лиге M-1 Global, и этот поединок стал для него дебютным в организации EFC. Рекорд Маркабаева состоял из шести побед и трёх поражений. Выступить он успел в различных промоушенах и пока остановился на Eagle Fighting Championship. Явного фаворита в этом противостоянии выделить было сложно, однако непосредственно в поединке боец из Казахстана проявил себя лучше.

Права на видео принадлежат лиге EFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Казахтелеком

После примерно равного начала в стойке к середине первого раунда Маркабаеву удалось перевести Евлоева в партер и забрать его спину. Но попытки казахстанского бойца досрочно завершить бой успехом не увенчались, и две последних минуты раунда парни провели в том же положении. Во второй пятиминутке Маркабаев тянуть уже не стал и сразу же стащил оппонента на канвас. На какое-то время Евлоеву удалось переиграть ситуацию, но далее события развивались не лучшим для ингушского бойца образом.



На четвертой минуте раунда Маркабаев заблокировал правую руку соперника за его спиной и решил использовать эту возможность по полной. В борьбе такой приём известен как «куриное крылышко» – своеобразный вариант кимуры, который чаще исполняется из положения сверху. Однако казахстанскому бойцу удалось сделать это, находясь снизу. Взяв захват, он начал вести руку Евлоева к его лопаткам. Селем, пытаясь освободить руку, зарычал. Рефери Вячеслав Киселёв расценил это как крик боли и остановил поединок. Евлоев тут же попытался объяснить судье, что он не сдался и готов продолжать. Но, как известно, после остановки боя доказывать рефери что-либо бесполезно.

Через несколько дней после поединка команда Селема Евлоева встретилась с руководством лиги EFC, чтобы обсудить возможность пересмотра результата боя, так как крик бойца, по их словам, не означал сдачу. Президент промоушена Шамиль Завуров пообещал по запросу судейской коллегии предоставить съёмки со всех камер и принять окончательное решение. Наверняка в случае изменения результата Маркабаеву будет очень обидно, что такой необычный финиш и его усилия попросту окажутся растоптаны.

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А что думаете вы, уважаемые читатели? Стоило ли рефери останавливать бой?