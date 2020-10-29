«Эти русские бегают от меня». Фергюсон отказался считать Хабиба лучшим

После драки, как известно, кулаками не машут. Выглядит нелепо и смешно. Но что сказать о тех, кто размахивает ими после несостоявшейся драки?

Бойцы смешанных единоборств — люди, конечно, не самые сдержанные в выражениях, особенно когда прохаживаются по поводу соперников. Выражения на тему, что к грядущему оппоненту «такую личную неприязнь я испытываю, что даже кюшать не могу» здесь нередки. Выдержка, которую проявляли Фёдор Емельяненко, Гегард Мусаси, Жорж Сен-Пьер и некоторые другие бойцы, скорее, исключение, а горлопанство Макгрегора, Джонса, братьев Диас, Сехудо и им подобных, увы, норма. Понятно почему — маркетинг и эпатаж. Наглость, как говорится, второе счастье. Крикливый боец больше на виду, организаторы же потирают руки — эффектная и бесплатная реклама!

Конор уверяет, что почти победил Хабиба. Макгрегор пытается обмануть нас или себя? Ирландец регулярно разбирает этот поединок, каждый раз «побеждая всё сильнее». Когда уже он потребует отдать ему пояс?

Но пулеметная очередь последних высказываний Тони Фергюсона в адрес и по поводу Хабиба Нурмагомедова невольно наводит на мысль о не просто возможном, но и вероятном умственном расстройстве и клинической потере самоконтроля. Тем более с учётом его поведения вообще. Судите сами: сперва он клянчит у Даны пенсионный контракт, слёзно жалуясь на то, что ветеранов начали задвигать в угоду молодым. Потом, получив предложение о надбавке к гонорару в размере $ 100 тыс. за выход на бой против Ислама Махачева, он весьма эмоционально отказался (полный перевод его отказа не может быть здесь приведён по цензурным соображениям).

А чуть ранее он назвал Конора Макгрегора «международным террористом». Оба раза при этом напирая на своё американское превосходство. А в последние несколько дней он только и делает, что без остановки наезжает на менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза и бессвязно твердит о «бегающих от него русских». Адекватность же его высказываний по поводу возглавленного Хабибом рейтинга бойцов вне весовых категорий соперничает со словами смещённого лидера этого рейтинга, Джона Джонса (к которому полностью относится старинная поговорка «если б собака стыд имела — штаны бы носила»). Требования же боя против Хабиба в несколько отдалённом будущем, в случае его возможного возвращения в октагон, тоже вряд ли уместны — Фергюсону сейчас 36, и моложе он точно не станет.

В добавок ко всему, Тони наотрез отказался считать Хабиба лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. И провид свои аргументы: «Половина его боёв прошла в Европе, и это были двухраундовые бои. Он никогда не дрался со мной. Разве можно считаться первым номером рейтинга, если ты никогда не дрался со мной? Джон Джонс, Андерсон Силва, Жорж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. Сколько раз они дрались за титул, почему вы забыли их?», — возмутился Кукуй.



Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4174361-fergjuson-nazval-chetyrjoh-bojcov-kotorye-gorazdo-luchshe-habiba.html?utm_source=copypaste

Кто-нибудь, может, скажет, что и Макгрегор, в преддверии боя против Хабиба, не стеснялся в выражениях. Но даже беглый анализ высказываний ирландца показывает, что с его стороны это было не более чем тонкий расчёт и сознательное сгущение атмосферы. Конечно, и его характер играл здесь не последнюю роль, и тем не менее его поведение, как к нему ни относись, не являлось чем-то необычным. А вот когда читаешь последние высказывания Кукуя, указательный палец невольно тянется покрутить у виска. Причём тайминг этих заявлений совсем не поддаётся объяснению. Хабиб только что провёл защиту пояса, разгромив Джастина Гэтжи, а также объявил о завершении карьеры. Казалось бы, не самый подходящий момент вызывать конкурента на бой. Но это только с точки зрения здравого смысла.

Хабиб сделал царский подарок своему врагу. Конору осталось просто поднять с пола пояс Орёл прокачал дивизион по максимуму. Ирландец будет просто снимать кассу!

Мы не психиатрический портал и не ставим здесь целью доказать, что «Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учёными психиатрами». Мы попытаемся лишь сопоставить уже известные факты о душевном состоянии Фергюсона и оценить, какое влияние они оказывают на мир ММА.

Сразу скажу — диагноз ставить нам не придётся. Это уже было сделано до нас. Проблемы Фергюсона с психическим здоровьем, особенно в последнее время, были хорошо известны и задокументированы. Самая чёрная полоса, по-видимому, пришлась на начало 2019-го. Его жена, Кристина Фергюсон, сообщила в интервью, что подала на судебный запрет против него, после многочисленных психических эпизодов. В том году, однажды, он повёз семью в пустыню, прихватив с собой надувной плот — с целью спасти близких от надвигающегося наводнения. Супругу же будил, обрызгивал святой водой, и обвинял в ведьмовстве. В доме он разломал камин и сделал многочисленные дыры в стенах, в поисках якобы скрытых там камер. Последней каплей был случай, когда он забрал сына из дома родителей жены, и держал мальчика вдали от матери дней пять.

Но были и более ранние случаи. Вообще, с января 2018-го пять рапортов было направлено в полицейский департамент Санта-Аны (штат Калифорния), причём три — за месяц до подачи на запретительный ордер. По сведениям, Фергюсон не спал по трое-четверо суток подряд, а также верил, что ему в ногу вставили компьютерный чип.

Конор больше не интересен. UFC делает шестой заход на бой Хабиба и Фергюсона Дана Уайт сообщил, что самый ожидаемый в истории UFC бой всё ещё может состояться. Есть несколько условий.

Ну и, по словам Кристины Фергюсон, проблемы Тони начали всплывать уже в 2011-м, когда они были помолвлены, и он выиграл TUF 11. Тогда ему было выписано средство рисперидон — которое применяется для лечения симптомов шизофрении и биполярного расстройства.

Кто-нибудь из проживающих в странах, где принято скрывать психические проблемы и всячески подавлять проявление симптомов, может, скажет, что Кристина Фергюсон поступила по-предательски — мол, супруга в органы заложила! Но сама Кристина никогда не уставала повторять, что Тони хороший муж и отец, в основном причиняющий своими выходками вред себе. Результаты, кстати, налицо — после особого обострения таких эпизодов, Тони обычно соглашается на лечение, и оно на нём благотворно сказывается.

Собственно, эти факты биографии Кукуя во многом и объясняют его слова. Конечно, очередной срыв боя с Хабибом не мог не оказать на него весьма негативное влияние (думаю, у всех у нас, следивших за последние несколько лет за постоянными срывами их боёв, временами, тоже шарики за ролики заходили). Проигрыш же Гэтжи, скорее всего, очень сильно потряс Тони, и не только в физическом плане.

Биполярное расстройство также называют маниакально-депрессивным психозом, по причине склонности к двум противоположным типам поведения — гиперактивной маниакальности и депрессивности. А поведение Фергюсона является почти текстовой иллюстрацией маниакальной фазы — тут и многоречивость, и возбужденное поведение, и видимое отсутствие связи между словами, и переоценка собственной личности.

Но не стоит оголтело призывать сдавать его в поликлинику (для опытов). В отличии от упомянутых выше бананово-берёзовых республик, где отношение к душевному недугу всё ещё находиться если в средневековье, то в начале ХХ века, в более прогрессивных государствах взят курс не на изоляцию и принудительное лечение человека с подобным недугом, а на помощь ему в функционировании в обществе, при условии того, что он и его врачи будут следить за ходом болезни и корректировать курс лечения по мере надобности (впрочем, здесь часто ударяются в противоположную крайность). То есть помогать человеку самостоятельно разбирать свой «чердак».

Проблемы Тони Фергюсона не мешали ему быть незаурядным атлетом и сильным бойцом. Интересна, кстати, реакция других бойцов и сообщества ММА. Если Джон Джонс, которого Фергюсон сейчас усиленно поддерживает, издевался над его недугом в соцсетях (против нарциссизма и социопатии Джонса, впрочем, медицина давно бессильна), то не далее как в этом году, Хабиб Нурмагомедов лаконично заступился за него фразой «оставьте его в покое». Может быть, это и является наиболее правильным подходом к подобным ситуациям? И ещё раз говорит о том, что напрасно Тони сейчас на того же Хабиба наезжает.