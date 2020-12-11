Россиянин исполнил редчайший приём. Бразильский боец чудом остался в сознании. Видео

Ранним утром 11 декабря по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 254. Для российских болельщиков он был прежде всего интересен в связи с дебютом в лиге экс-чемпиона ACB Магомеда Магомедова, который ещё известен и тем, что является единственным бойцом в мире, побеждавшим нынешнего чемпиона UFC Петра Яна.

Россиянин бился впервые за два года. Последний раз он выходил в клетку ещё в ноябре 2018 года. Тогда Тигр справился с бразильцем Уолтером Перейрой. Теперь ему также противостоял спортсмен из Бразилии, давний знакомый российских болельщиков (выступал в ACB) Матеус Матос. Последний оставался без практики даже дольше Магомедова, так как не бился с марта 2018 года. Так что для спортсменов поединок был важен не только с точки зрения качества дебюта в Bellator, но и в плане проверки после длительного простоя.



Магомедов, желая показать, что все лучшие качества остались при нём, начал активно и почти сразу прошёл в ноги сопернику. Матос пытался контратаковать и перехватить шею россиянина, но тот не дался. Бойцы прошли к длительной позиционной борьбе у сетки.

Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Завершилась она шикарным броском мельницей от Магомедова, комментаторы даже не побоялись сравнить дебютанта лиги с Хабибом Нурмагомедовым и Кевином Ренделманом. Ближе к концу раунда Тигр провёл ещё один классный тейкдаун и окончательно записал пятиминутку в свою пользу.



Старт второго раунда Магомед попробовал провести в стойке. Так, он провёл несколько классных атак, эффектно провёл хай-кик, а затем и пробил коленом. Но после Тигр решил перейти к излюбленной борьбе и снова доминировал. В третьем отрезке картина не менялась. Россиянин полностью контролировал ход схватки. На последних минутах раунда он попытался забрать спину противника и провести удушающий, но Матос упорно сопротивлялся и дотерпел.



Итог – закономерная победа Магомедова единогласным решением судей – 30:26, 30:27, 30:27.

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На пресс-конференции после боя россиянин был достаточно скромен, отметив, что не рвётся к титульному бою прямо сейчас, но отметив, что в поединке он показал лишь 60% своих умений.



«Чувствовал себя хорошо, но всё равно, не показал всё, что могу. Продемонстрировал 60% того, что могу. Я всего лишь показал, как борюсь, ещё я покажу, как умею совмещать это с ударкой. Повлияло то, что долго не бился. Психологически давило и то, что бился в новой организации. Хотел себя показать. Думаю, что раскроюсь ещё, покажу больше.

Готов ли вызвать чемпиона лиги Арчулету уже сейчас? Я себя считаю готовым к нему, но не хочу торопиться. После такого простоя нужно раскрыться. Через бой буду готов к нему. Хочу немного стряхнуть с себя ржавчину. Хорошо, что сегодня провёл три раунда.



Люди в Сети пишут, что я лучший в мире в легчайшем весе? Это приятно, но даже не знаю, что на это сказать, просто рад, счастлив. Сравнения с Петром Яном немного напрягают, у нас счёт 1-1, но то, что он стал чемпионом UFC говорит и о моём уровне. Просто сейчас мы пошли разными путями, у меня нет жизненной цели подраться с ним», — завершил Магомедов.



Что же, судя по выступлению Магомеда, Bellator совершил действительно классное подписание, а Россия получила шанс завоевать доминирующие позиции в ещё одном дивизионе американского промоушена. Посмотрим, как быстро Тигр совершит бросок к большим боям.