Мага – пушка страшная! Сдержит ли Штырков град таких ударов?

В воскресенье, 13 декабря 2020 года на «ВТБ Арене» в Москве пройдет один из главных поединков года в отечественной ММА-индустрии: Магомед Исмаилов встретится с Иваном Штырковым. Бой в полутяжелой весовой категории станет главным событием вечера. Лысый Хищник неоднократно говорил, что ему не нравится быть в статусе фаворита этого противостояния, но факт остаётся фактом: предпочтение букмекеры и эксперты отдают именно Исмаилову.
Магомед уже давно не просто «базовый вольник», а боец-универсал с отличными ударной мощью и скоростью, и в своих поединках он неоднократно это доказывал.
Одним из боёв, который Лысый Хищник выиграл именно за счёт своей ударной техники, стал поединок против бразильца Ильдемара Алькантары ещё в Fight Nights Global в 2018 году. Бразилец был более опытным и обладал рекордом 22-12, тогда как у Исмаилова в активе было 12 побед и два поражения. Но результат боя показал, что это было далеко не главным фактором, необходимым для победы. Боец из Дагестана очень быстро продемонстрировал свои преимущества перед оппонентом и завершил поединок в первом раунде.
Права на видео принадлежат Fight Nights Global. Ролик можно посмотреть на канале Fight Nights Global TV в YouTube.
Первые три минуты раунда бойцы в основном присматривались друг к другу, но Исмаилов всё же атаковал больше и поддавливал соперника. Несколько раз Лысый Хищник заставлял Алькантару прижиматься к сетке, но бразилец хорошо защищался. И вот, наконец, на четвёртой минуте раунда очередная попытка Исмаилова финишировать оппонента увенчалась успехом. Магомед хорошо попал правой, и бразилец упал на канвас. Нескольких ударов в ходе добивания было достаточно, чтобы рефери остановил бой.
Финиш был резким и моментальным. Именно при просмотре таких поединков говорят: «Не моргай!». Впрочем, когда дерётся Магомед Исмаилов, моргать не стоит ни его сопернику, ни зрителям.
Во время подготовки к бою со Штырковым Лысый Хищник выложил в свой «Инстаграм» видео скоростной работы на лапах и написал: «Ваня, если бы ты не был нужен мне в клетке, я бы сказал: «Соскакивай!». Оригинальное предупреждение.
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