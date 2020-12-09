«Кличко даёт советы, но они вызывают сомнения». Джошуа слишком самоуверен

Не богатый на события в мире профессионального бокса 2020 год подходит к концу. В последнем его месяце, словно пытаясь нагнать упущенное, промоутеры проводят несколько больших ивентов. Так, в минувшие выходные в США состоялся мегафайт в полусреднем весе, в котором Эррол Спенс победил Дэнни Гарсию и подтвердил статус одного из лучших боксёров планеты. А в предстоящий уик-энд, 12 декабря, титульник пройдёт и в королевском дивизионе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа будет защищать пояса от посягательств Кубрата Пулева.

Джошуа и Пулев должны были подраться ещё в 2017 году

История с организацией поединка Энтони Джошуа и Кубрата Пулева тянется ещё с 2017 года. Три года назад британец вышел на пик своей карьеры. В апреле он нокаутировал легендарного Владимира Кличко. У украинца была опция мгновенного реванша. Но после долгих раздумий он от неё отказался. Тогда, после нелёгкой схватки с Владимиром, промоутеры Энтони запланировали устроить для него относительно простой поединок. Таковым Эдди Хирну и его Matchroom Boxing показался вариант с Кубратом Пулевым, который как раз очень вовремя получил статус официального претендента на титул по версии IBF. Так что Хирн и Ко не стали пытаться отлынивать от обязательной защиты.



Стороны относительно быстро договорились о проведении встречи. В сентябре было объявлено, что Джошуа и Пулев встретятся на арене в Кардиффе. Билеты на стадион вместимостью в 70 тыс. человек были раскуплены быстро. Всей Великобритании захотелось посмотреть на чемпиона, собравшего почти все престижные пояса супертяжёлого веса. Но уже в октябре над поединком стали сгущаться тучи. Из лагеря Пулева стали поступать противоречивые новости о его состоянии здоровья. В конце концов, за две недели до схватки Кубрат окончательно отказался от идеи выйти на ринг 28 октября. Причиной стал разрыв грудной мышцы, оставивший Кобру за пределами ринга на долгое время. В итоге Matchroom Boxing удалось спасти тот вечер бокса. На замену Пулеву вышел опытный камерунец Карлос Такам, с которым Джошуа расправился в 10-м раунде.

Как дела у Джошуа?

С той поры утекло много воды. Джошуа успел пережить взлёты и падения. После боя с Такамом он одержал ещё две победы. Сначала Энтони впервые в карьере победил по очкам, справившись с Джозефом Паркером и отобрав у новозеландца с железобетонным подбородком титул чемпиона мира по версии WBO. После этого главная звезда Matchroom Boxing встретился с официальным претендентом на пояс по версии WBA Александром Поветкиным. Россиянина он нокаутировал за семь раундов. Две уверенные домашние победы ещё более подняли в цене акции Джошуа и тогда британец решил выйти на американский рынок. Для этого ему подобрали вполне удобного соперника – грузного Джаррелла Миллера с достаточно примитивной техникой. Но та встреча сорвалась. Незадолго до боя в крови американца был обнаружен целый коктейль запрещённых препаратов. Но, как и в 2017 году в случае с Пулевым, Хирн сработал максимально оперативно и спас дебют Энтони в США. В соперники ему подобрали невысокого (для супертяжёлого веса) парнишку с явно лишним весом – Энди Руиса.

Что-то приуныл. Джошуа — снова № 1, но точно не для людей Пересмотрите «победу» Энтони над Энди Руисом — вы сами не захотите болеть за Джошуа.

Тот, невзирая на статус явного андердога, уничтожил британца. Джошуа 4 раза побывал в нокдауне. Избиение закончилось в седьмом раунде досрочной победой Энди. Американец мексиканского происхождения отнял у Энтони все пояса, став чемпионом мира. Через полгода, 7 декабря 2019 года, состоялся реванш. И надо сказать, что он не ответил на главный вопрос о Джошуа – каким стал британец после первого поражения в карьере? Да, Энтони победил и вернул звание чемпиона мира. Но нормального бокса в том бою зритель не увидел. Руис к реваншу прибавил в весе ещё больше и потерял всю скорость. Ну а большего Джошуа и не было нужно. Энтони попросту бросал джеб и убегал от соперника, удары которого, по-видимому, оставили неизгладимый след в памяти Энтони. В таком унылом ключе прошли все 12 раундов. По очкам Джошуа победил, но впечатления от этой победы были не лучшими.

После злополучной травмы 2017 года, помешавшей Пулеву встретиться с Джошуа на арене в Кардиффе, Кобра оставался вне бокса год. В итоге ему пришлось подтверждать статус обязательного претендента на титул по версии IBF. В октябре 2018 года он встретился с неуступчивым, но гораздо менее талантливым чем двоюродный брат Хьюи Фьюри и победил того решением судей.

После Кубрата решили вывести на американский рынок и дали ему первый бой в США. В марте 2019 года он побил экс-претендента на титул по версии WBO Богдана Дину и сохранил статус претендента. Но ждать боя с ЭйДжеем пришлось ещё очень долго. Случилось это в том числе из-за поражения Энтони в бою с Энди Руисом. Британец сразу же воспользовался опцией реванша и Руис, как новый обладатель пояса IBF, уже не мог провести обязательную защиту в поединке с Пулевым.

В итоге болгарину организовали ещё один промежуточный бой. В ноябре 2019 года он победил решением судей очередного ноу-нейма – Райделла Букера. То был последний на сегодняшний день бой Кубрата.

Как бы то ни было, судя по постам Пулева в «Инстаграме», теперь он настраивается на настоящую игру престолов в королевском дивизионе. Посмотрим, окажется ли он в роли Старков, Таргариенов или Ланнистеров.

Звёзды сложились

Наконец, в 2020 году, пусть и не с первого раза, но звёзды сложились так, что бой Джошуа – Пулев состоится. Изначально он был назначен на апрель. Но тогда в дело вмешалась первая волна пандемии COVID-19 и схватку в очередной раз перенесли.

Кажется, что 12 декабря проведению долгожданного боя ничего помешать не должно. Вопрос лишь в том, насколько он будет интересен зрителю? Кто-то говорит, что три года назад у Кубрата были ещё хоть какие-то шансы, а теперь, когда он старше на три года, вероятность его победы сводится едва ли не к нулю. Но всё-таки не нужно быть настолько категоричными.

«Здесь нужно драться, а не боксировать». Почему Усику не подходит супертяжёлый вес Главная проблема Александра не в том, что он стал медлительнее.

Как раз три года назад Джошуа, поймавший кураж после победы над Кличко, смял бы Кубрата за несколько раундов. Теперь же, после поражения от Руиса летом 2019 года, состояние Энтони по-прежнему остаётся загадкой. Да, как мы говорили выше, он взял реванш и вернул пояса. Но во втором бою со своим обидчиком это был далеко не тот боксёр, который смело бросался вперёд и рьяно атаковал, как это бывало в боях с Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. В реванше с Руисом Энтони откровенно «велосипедил», включал режим Мейвезера или того же Владимира Кличко (кому как нравится), но только не боксировал. Грузный и медленный Энди позволял ему это делать. С Пулевым всё может сложиться иначе. Болгарин по-хорошему дерзок и не боится навязывать соперникам открытые рубки. Вспомните, даже в бою с уже неоднократно упомянутым Кличко-младшим Кубрат расшевелил чемпиона и заставил его работать намного активнее, чем тот делал всегда. Вероятно, сейчас Кобра возьмёт на вооружение ту же тактику. Убегать от Пулева у Джошуа вряд ли получится. Так что придётся принимать открытый бой. Как Энтони выдержит первый подобный экзамен после проигранного боя с Руисом? Это главная интрига предстоящего противостояния.

Сам британец к сопернику относится с уважением, но тем не менее, готов даже пренебречь советами Владимира Кличко, который бил Кубрата ещё в 2014 году.

«Мы общались по поводу Пулева. У Владимира своя точка зрения. Каждый поединок уникален. Бой Кличко – Пулев и Джошуа – Пулев – две разные вещи. Так что невзирая на советы Кличко о том, как драться с Кубратом, они должны вызывать сомнения. Ведь Пулев, который дрался с Владимиром, совершенно отличается от того, который выйдет на ринг со мной», — сказал Джошуа.

Звучит так, как будто Джошуа уже знает, как побить соперника и мягко намекает Владимиру, чтобы тот не лез со своими советами. Кажется, немного самоуверенно.

Как бы то ни было, промоутер Пулева, хитрый старый лис Боб Арум уверен, что его подопечный устроит мощный апсет и увезёт с Туманного Альбион все пояса.

«У Кубрата есть умения, которые помогут ему загнать Джошуа в угол. Уверен, что Пулев не только выиграет, он победит нокаутом. Мы организовывали бои Руиса около 30 раз и в большинстве случаев у Энди были проблемы с тем, чтобы потрясти соперников своими ударами. Тот факт, что он так уничтожал Джошуа, указывает на то, что Энтони неспособен держать удар. Я не дурак и говорю, что вижу. Я видел, как Джошуа посадили на задницу и это было недавно. Что касается его победы над Руисом во втором бою, знаете, одно дело бегать по рингу и представлять себя Мохаммедом Али в бою с толстым соперником, а другое встретиться с хорошо готовым Пулевым», — сказал Арум.

Что ж, в словах опытного Боба Арума есть не только желание подогреть интригу, но и здравый смысл. Так что последний большой бой года в хэвивейте не лишён интриги. Настраивайтесь на что-то очень интересное.