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Кевин Холланд нокаутировал Жакаре Соузу на UFC 256 13 декабря 2020

Кевин Холланд нокаутировал Жакаре Соузу
Алла Князева
Боец нокаутировал соперника уникальным приёмом. Как ему это удалось, лёжа на спине? Видео
Холланд одержал пятую победу за семь месяцев и вызвал на бой Чимаева. И готов драться уже через неделю.
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC 256. Номерной ивент зрителей не разочаровал и подарил несколько хороших нокаутов. В наиболее зрелищной и необычной манере это сумел сделать американец Кевин Холланд по прозвищу Первопроходец. Он остановил опытного бразильца Жакаре Соузу в первом раунде из позиции, в которой бойцы обычно, наоборот, защищаются от ударов – из положения лёжа.

Букмекеры и эксперты в Жакаре верили больше, несмотря на то, что Холланд находился на серии из четырёх побед подряд, а возрастной Соуза в последних двух поединках потерпел поражения. Причём добыл эти победы Первопроходец с мая этого года. Боец, по его словам, готов драться и чаще. К слову, его бой должен был состояться ещё 5 декабря против Джека Херманссона, но Холланд тогда сдал положительный тест на COVID-19. А через пару недель американца свели с Жакаре. Но и ветеран ММА с прекрасным джиу-джитсу не стал для Первопроходца проблемой.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Жакаре решил не церемониться и пошёл в борьбу на первых же секундах боя. Переводить в партер соперника ему удавалось, но Холланд себя в обиду не давал и отвечал локтями и кулаками абсолютно изо всех положений, даже из самых неудобных. И вот Жакаре оказался сверху и начал атаковать оппонента, при этом усмехаясь: он явно был уверен, что ему в такой позиции мало что может угрожать.

Но вот Холланд, лёжа на спине, хорошо попал по голове Жакаре, отчего тот сморщился и отпрянул. Первопроходец начал засыпать бразильца градом ударов, одновременно вставая на ноги. Потрясённый Жакаре больше не мог защищаться, и судья остановил бой. Такой финиш не мог остаться незамеченным, и Холланд получил бонус за выступление вечера.

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Кого мог вызвать на поединок боец, который выиграл пять боёв за семь месяцев и готовый драться ещё чаще? Конечно, Хамзата Чимаева. «Я делаю это лучше. Кто дрался больше в этом году? Думаю, он останется в 170 фунтах, но, если он придёт в 185, я его разорву», – заявил Холланд в интервью после боя. Сказал, что готов подраться с Чимаевым уже на следующей неделе и попросил позвонить ему, если что. В общем-то, Борз и должен был драться в ночь с 19 на 20 декабря, но поединок перенесли на январь из-за обнаруженного у его соперника Леона Эдвардса коронавируса. Как раз на днях Чимаев выложил в «Инстаграм» новое фото и обратился к президенту UFC: «Дана, я готов к сезону охоты». Всё идеально сходится. Дана, не подведи!

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