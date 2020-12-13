Боец нокаутировал соперника уникальным приёмом. Как ему это удалось, лёжа на спине? Видео

В ночь на 13 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC 256. Номерной ивент зрителей не разочаровал и подарил несколько хороших нокаутов. В наиболее зрелищной и необычной манере это сумел сделать американец Кевин Холланд по прозвищу Первопроходец. Он остановил опытного бразильца Жакаре Соузу в первом раунде из позиции, в которой бойцы обычно, наоборот, защищаются от ударов – из положения лёжа.

Букмекеры и эксперты в Жакаре верили больше, несмотря на то, что Холланд находился на серии из четырёх побед подряд, а возрастной Соуза в последних двух поединках потерпел поражения. Причём добыл эти победы Первопроходец с мая этого года. Боец, по его словам, готов драться и чаще. К слову, его бой должен был состояться ещё 5 декабря против Джека Херманссона, но Холланд тогда сдал положительный тест на COVID-19. А через пару недель американца свели с Жакаре. Но и ветеран ММА с прекрасным джиу-джитсу не стал для Первопроходца проблемой.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Жакаре решил не церемониться и пошёл в борьбу на первых же секундах боя. Переводить в партер соперника ему удавалось, но Холланд себя в обиду не давал и отвечал локтями и кулаками абсолютно изо всех положений, даже из самых неудобных. И вот Жакаре оказался сверху и начал атаковать оппонента, при этом усмехаясь: он явно был уверен, что ему в такой позиции мало что может угрожать.

Но вот Холланд, лёжа на спине, хорошо попал по голове Жакаре, отчего тот сморщился и отпрянул. Первопроходец начал засыпать бразильца градом ударов, одновременно вставая на ноги. Потрясённый Жакаре больше не мог защищаться, и судья остановил бой. Такой финиш не мог остаться незамеченным, и Холланд получил бонус за выступление вечера.

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Кого мог вызвать на поединок боец, который выиграл пять боёв за семь месяцев и готовый драться ещё чаще? Конечно, Хамзата Чимаева. «Я делаю это лучше. Кто дрался больше в этом году? Думаю, он останется в 170 фунтах, но, если он придёт в 185, я его разорву», – заявил Холланд в интервью после боя. Сказал, что готов подраться с Чимаевым уже на следующей неделе и попросил позвонить ему, если что. В общем-то, Борз и должен был драться в ночь с 19 на 20 декабря, но поединок перенесли на январь из-за обнаруженного у его соперника Леона Эдвардса коронавируса. Как раз на днях Чимаев выложил в «Инстаграм» новое фото и обратился к президенту UFC: «Дана, я готов к сезону охоты». Всё идеально сходится. Дана, не подведи!