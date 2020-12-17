«Вы знаете, какой у него грязный рот». Головкин пригрозил де ла Хойе убийством

В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Холливуде (штат Флорида, США) состоится турнир по профессиональному боксу. Его главным событием станет схватка чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой. Казахстанец возвращается на ринг после более чем годичного отсутствия и, казалось, этого бы хватило, чтобы привлечь к ивенту внимание.

Но намного больший резонанс вызвала недавняя словесная перепалка Головкина с легендарным экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, так что поединок с Шереметой ушёл куда-то на второй план.



А всё началось с заявлений Золотого мальчика. 47-летний де ла Хойя уже на протяжении нескольких месяцев эксплуатирует тему с возможным возобновлением карьеры. Оскар настаивает, что ему не нужны промежуточные бои и заявляет, что готов биться с топ-соперниками. Говоря о таковых, он упомянул и Геннадия Головкина, уверенно заявив, что легко победит его.

«Знаете, насколько простым для меня будет бой с Головкиным? Боже мой. Это будет высококлассная схватка, однозначно. Я всегда хорошо держал удары и всегда справлялся с такими боксёрами, как Головкин. На мой взгляд это будет лёгкая победа. Определённо рассматриваю вариант такого поединка», — сказал де ла Хойя



Подобные заявления, по всей видимости, задели GGG, уж слишком серьёзно он их воспринял. Возможно, к задетому самолюбию добавлялось ещё и то, что именно де ла Хойя был промоутером Сауля Альвареса, когда Геннадий дрался с мексиканцем и потерпел первое поражение в карьере. Так это или нет, не так уж и важно. Важно то что Геннадий опустился до такого уровня треш-тока, который прежде не был ему свойствен.



«Вы знаете Оскара. Знаете, какой у него грязный рот. Всё, что касается Геннадия Головкина, становится для него ночным кошмаром. Он может говорить всё, что угодно. Но давайте я отвечу так, если мне представится возможность совершить убийство на законных основаниях, я бы мог ею воспользоваться», — сказал GGG.

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Что же, в этих словах прослеживается не только скрытое согласие на бой с Оскаром (Геннадий не стал исключать этот вариант), но и скрытая угроза. Любителям громких скандалов может показаться, что казахстанец умело разжигает новое большое событие, которое, невзирая на возраст де ла Хойи, будет продаваться на ура. Но если взглянуть на вещи трезво, то заявление Головкина можно назвать провокационным и таким, которое не служит хорошим примером.

GGG, безусловно, культовая личность для всего Казахстана. Сказать, что его там чтят, значит не сказать ничего. Геннадий может похвастать тремя орденами и двумя медалями Республики Казахстан, почта страны выпускает в его честь марки, в Караганде он является почётным гражданином, а люди даже умудряются возводить ему памятники. Понятно, что, имея такую популярность, он является примером для тысяч и тысяч мальчишек. И, делая подобные заявления, в которых он едва не поощряет физическое уничтожение соперника, 38-летний чемпион ведёт себя безответственно.



Ведь не будем забывать, что смерть на ринге, по большому счёту, не такое уж и редкое явление. Лишь в 2019 году в течение трёх месяцев случилось сразу три подобных случая. В целом таких печальных событий множество. В нашем ролике можно увидеть лишь часть из этих историй. И, возможно, это станет напоминанием о том, что со своими словами и желаниями иногда нужно быть осторожным. Бокс – это не только слава, победы и гонорары. Это ещё и риск потерять здоровье, а порою и жизнь.



Ну а напоследок пожелаем удачи GGG в предстоящем поединке. Возвращаться после годичного простоя всегда непросто.