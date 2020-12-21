«Надо забирать титул». Украинский Хабиб за последние 12 месяцев совершил настоящий прорыв

2020 год в силу известных обстоятельств намного сократил активность бойцов практически во всех лигах. Не исключением стал и промоушен Bellator, в котором из-за карантина турниры не проводились с февраля по июль. Организация навёрстывала упущенное во второй половине года, однако далеко не все могли подстроиться под такое расписание. В результате, большинство чемпионов лиги провели по одной защите титула, да и новобранцы не могли продемонстрировать максимум возможностей. Казалось бы, в таких условиях выбрать бойца года или того, кто мог бы претендовать на право обладать званием прорыв года было практически невозможно. Но Ярослав Амосов своими победами, непрекращающейся активностью, а главное эффективными выступлениями заставил всех убедиться в том, что даже в такие непростые для спорта времена о себе можно заявить по-настоящему громко.

«Украинский Хабиб» победил в фирменном стиле Фергюсона. Наследие Орла под угрозой? Видео В предстоящие выходные Ярослав Амосов может приблизиться к профессиональному рекорду Нурмагомедова.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Амосов стал бойцом лиги Bellator ещё в 2018 году. Тогда он подписал контракт с промоушеном, имея в послужном списке красивые цифры – 19-0. Американская организация стала для парня настоящей проверкой. За первые два года он провёл здесь три поединка, победив во всех из них, в том числе, справившись с двумя экс-бойцами UFC, а также Дэвидом Рикелсом, который дрался с такими топ-представителями Bellator как Майкл Чендлер и Патрики Фрейре. Таким образом, к 2020 году парень подошёл с рекордом 22-0. И именно уходящий год должен был стать для Ярослава определяющим.

21 февраля Амосов вышел на поединок с базовым борцом, трёхкратным чемпионом NCAA по борьбе Эдом Рутом. У американца до того было лишь 1 поражение в 8 встречах в Bellator, но уроженец киевской области огорчил Эда во второй раз, победив того решением судей.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

После Амосов должен был встретиться с ветераном смешанных единоборств, экс-претендентом на титул UFC Джоном Фитчем, однако в последний момент схватка сорвалась. Тем не менее Ярослав всё же выступил летом. 21 августа на турнире Bellator 244 он досрочно победил Марка Леммингера, который до того за годы профессиональной карьеры проиграл лишь один раз в 12 встречах.

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Но и на этом боевой путь Украинского Хабиба в 2020 году не завершился. 12 ноября он выступил на турнире Bellator 252, где встретился с Логаном Сторли. Американец к той встрече также подошёл с идеальным профессиональным рекордом (11-0). В послужном списке Сторли к тому моменту значилась победа над Хоакином Бакли, который в 2020 году уже изрядно пошумел в UFC, так что говорить, что Логан был слабым соперником не приходилось. Ход встречи это и доказал, Амосов забрал первые два раунда, но в третьем Ярославу пришлось очень непросто. В итоге он завоевал победу раздельным решением и, пожалуй, пока это была его самая непростая схватка в карьере в Bellator.

Как бы то ни было, в 2020 году Амосов победил во всех трёх встречах, а в двух из них справился с теми, кто в равной степени мог бы в скором времени претендовать на титул. Таким образом, условно говоря, Ярослав зачистил круг претендентов на чемпионский пояс и уж точно заслуживает называться бойцом года в лиге Bellator.

2021 год может стать для него по-настоящему прорывным. К слову, сам чемпион промоушена в полусреднем весе Дуглас Лима в уходящем году не защищал своё звание. Бразилец за минувшие 12 месяцев провёл лишь одну встречу. На турнире Bellator 250 он сражался за пояс в среднем весе с Гегардом Мусаси и ушёл ни с чем. Так что если в 2021 году мы и увидим схватку Лимы с Амосовым, то бразилец на неё будет выходить после неприятного поражения.

Ярослав не скрывает, что в следующем году рассчитывает на встречу с Лимой.

«Буду только рад, если шестую победу в Bellator посчитают заявкой на титул. В принципе никто из нашей весовой категории не должен драться. Я тоже им говорю, что я в обойме. За 9 месяцев я провёл три боя, и никто из нашего дивизиона этого не делал. Я постоянно дрался, сколько нужно драться? Мне хочется забрать титул. Если следующий бой будет титульным, то надо забирать. Я здесь провёл много времени», — говорит Амосов.

С чисто спортивной точки зрения всё верно. Ярослав действительно заслужил тайтл-шот, да и соперников кроме Лимы для него почти нет. Есть вариант встречи с Андреем Корешковым, но как отметил украинец, он не хочет драться с коллегами из России.

«Я не хотел бы с ним драться. Он русский парень. Мне бы не хотелось драться с такими пацанами. Подписывался в американскую лигу не для того, чтобы драться с русскими пацанами. Если бы был титульный поединок, соглашался бы и он, и я. Думаю, он мыслит в том же ключе», — говорит Амосов.

Как видим, Амосов обладает не только большим талантом, но ему не чужды и иные ценности, а за такими спортсменами следить всегда особенно приятно. Уже в скором времени он может не только получить титульный бой, но и оправдать прозвище Украинский Хабиб в полной мере. Ведь до цифр 29-0, с которыми и закончил карьеру чемпион UFC, остаётся четыре победы. Что же, пожелаем Ярославу удачи и реализации всех планов в 2021 году.