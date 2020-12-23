Уникальный нокаут в самой женской лиге планеты. Хватило одного удара. Видео

Стефани просто попала по сопернице, оказывается, так было можно. Подобное в Invicta-2020 не смог повторить никто.

Несмотря на все ограничения, с которыми столкнулся мир в 2020 году, поклонники смешанных единоборств без любимого зрелища не остались. Отчаянный пример Даны Уайта расшевелил сообщество, и в июле-августе рестарт осуществили практически все ведущие лиги планеты. Одной из первых стала Invicta. Это организация, в которой сражаются исключительно отважные девушки.

Думается, президент и владелец промоушена Шеннон Кнапп нисколько не огорчается тем фактом, что его детище воспринимается как кузница кадров для ведущих лиг мира. Топовые бойцы Invicta FC регулярно пополняют ряды UFC и Bellator’a. Достаточно вспомнить, что в этой лиге начинала свой профессиональный путь экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас. Обладательницами поясов лиги были Яна Куницкая, Крис Сайборг, Фелисия Спенсер, Дженнифер Майа, Карла Эспарза и многие другие известные девушки-бойцы.

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В сезоне-2020 лига провела 6 турниров. Не всегда карды ломились от количества боёв, но это были полноценные ивенты. И в минувшем сезоне особенно ярко проявилась особенность боёв в этой организации. Девушки туда идут в основном с борцовской базой – дзю-до, джиу-джитсу, самбо и вольная борьба. Значительно реже подписывают девушек с ярко выраженной ударной техникой. Оттого подавляющее большинство поединков заканчивается либо приёмами (сабмишенами), либо решением судей.



Из 37 боёв, проведённых в 2020 году, лишь в трёх были зафиксированы нокауты. В двух случаях это были добивания в партере, что лишь подтверждает общее правило. И лишь в одном поединке случилось чудо! Это было поистине уникальное событие, особенность которого подчёркивала простота технического действия, помноженная на невероятную его эффективность.

Права на видео принадлежат Invicta FC. Ролик можно посмотреть на странице Invicta FC в «Инстаграме».

Шёл первый раунд соглавного боя InvictaFC 43. В октагоне сошлись Стефани Гелтмахер и Кэйтлин Сэммондс. Обе девушки имели за плечами опыт нокаутов, а потому с первых же минут работали в стойке, пытаясь найти возможность для одного решающего удара. Как вы уже поняли, это довольно большая редкость, когда девушки в этой лиге настырно ищут шанс на победный удар. Стефани хватило раунда.

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За несколько секунд до нокаута она рефлекторно выбросила правый оверхенд, показав сопернице свои намерения и наработанный приём. Но та не прочувствовала опасность. А зря. Уже следующая атака девушки по прозвищу Крепкая Хватка стала решающей. Стеф чётко выдержала тайминг, своевременно порвала дистанцию и запустила в голову соперницы такую комету, которая разом сбила Рыжую с ног. Добивание уже не требовалось, но судья слегка зевнул момент, и Кейтлин получила пару совершенно лишних оплеух.



Вот только не говорите, что неправильно выбирать лучший нокаут из одного единственного нокаута. Во-первых, в этой лиге подобное большой праздник, во-вторых, это был реально впечатляющий удар, который не залетает на дурачка, его тренировать надо, нарабатывать комбинации и иметь тонкое чувство дистанции и тайминга. И да, фарт тоже не помешает. С наступающим девушек из Invicta, дарите нам больше таких ярких моментов!