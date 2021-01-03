«Не это ли величайший нокаут в истории UFC?» Переплюнет ли Конор шикарную победу Бакли?

Пока 2021 год в мире смешанных единоборств ещё даже не набирает обороты, самое время подводить итоги минувших 12 месяцев. На «Чемпионате» продолжается голосование, которое поможет определить ярчайшие события 2020 года в семи номинациях. Сделать свой выбор можно на специальной странице (ufc.championat.com), голосование продлится до 9 января.

Сегодня поговорим о номинации на лучший нокаут года. Среди пяти претендентов есть явный фаворит в лице Хоакина Бакли, но и остальные участники заслуживают пристального внимания.

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Хоакин Бакли

Ещё до распределения номинаций и голосований на различных ресурсах практически все эксперты единодушно говорили о том, что нокаутом года должна быть признана победа Хоакина Бакли над Импой Касанганаем. И действительно, уроженец Миссури произвёл на одном из октябрьских турниров лиги настоящий фурор. Шоу UFC Fight Island 5 по своему составу было одним из самых скромных из серии «Бойцовского острова», но благодаря Бакли оно действительно войдёт в историю.



Хоакин выходил на второй поединок в карьере в UFC. Первый он досрочно проиграл Кевину Холланду, потому парню необходимо было реабилитироваться. В соперники ему достался небитый до того Импа Касанганай, который провёл в лиге один поединок. Соперники начали встречу без разведки, выдав яркий первый раунд, который был полон зрелищных разменов. Вторая пятиминутка протекала в том же ключе. На этом фоне возникало чувство, что чьей-либо победой по очкам дело не закончится и интуиция не подвела.

В середине второй пятиминутки Касанганай совершил захват ноги соперника. Но Бакли не растерялся, приём Импы он использовал против него самого. По сути Касанганай помог Хоакину оттолкнуться свободной ногой и совершить мощнейший удар с разворота в голову. Промахнуться по такой большой цели и со столь малого расстояния было нереально. Касанганай рухнул в тяжелейший нокаут, а Бакли получил заслуженный бонус за «Выступление вечера». Но даже не дополнительные $50 тыс. стали для него главной радостью, а вся та слава, которая свалилась в одночасье. О нокауте не говорил разве что ленивый.



Дана Уайт на своей странице в «Инстаграме» задался вопросом, «не это ли величайший нокаут в истории UFC?». Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что это «самый сумасшедший нокаут», не остался в стороне от обсуждений и Хабиб Нурмагомедов, который дал свой анализ тому нокауту.



«По ходу у него нога заболела (речь о Бакли), он на неё голеностоп надел. И когда он этой ногой ударил, помнишь, тот прихватил ногу? Ты знаешь, почему нога не ушла? Если бы не было этого голеностопа, нога соскользнула бы, голая нога скользит. Обрати внимание, он прихватил её за голеностоп, рука зацепилась. Тот оставил ту ногу, на неё опёршись, ударил с разворота. Суть басни такова: если у вас что-то болит, не отчаивайтесь. Может, ваша травма послужит тому, что вы сделаете нокаут года», — сказал Хабиб.



После такой победы бои Бакли ожидаются с особым нетерпением. Посмотрим, что подарит нам Хоакин в 2021 году.

6 июня 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 250. Его главным событием был по сути мис-матч, в котором доминирующая чемпионка в двух категориях Аманда Нуньес дралась с Фелисией Спенсер. Всем изначально было понятно, что много интриги в этом бою не будет, потому с гораздо большим нетерпением ожидался соглавный поединок. В нём экс-чемпион лиги Коди Гарбрандт бился с Рафаэлем Ассунсао.

По сути, после трёх поражений кряду, это был последний шанс Коди реанимировать карьеру. Он им воспользовался сполна. Первая пятиминутка прошла в относительно спокойном темпе, а вот во второй Гарбрандт прибавил. Бывший чемпион вкладывался едва ли не в каждый удар. За минуту до сирены он отправил соперника в нокдаун классным ударом справа, но тот сразу поднялся. Впрочем, это лишь отсрочило неудачу Ассунсао. На последней секунде второй пятиминутки Гарбрандт, прижавшись к сетке, опустил руки. Рафаэль решил атаковать, но Коди ловко уклонился, тем самым провалив соперника, а после защитного манёвра провёл размашистый и быстрый правый боковой, который попросту срубил Ассунсао, тот оказался в глубоком нокауте, а Коди получил бонус UFC и стал претендентом на нокаут года.

Апсет подкрался незаметно. Самые неожиданные развязки года в UFC Бог Войны, Хайлайт, Князь Цешинский — кто из них одержал самую неожиданную победу в уходящем году?

2020 год начинался в UFC очень лихо. Тогда ещё мало кто мог предположить, что он окажется настолько проблематичным. Все фаны ММА были в предвкушении возвращения в октагон Конора Макгрегора. Ирландец, как и планировалось, выступил 18 января на турнире UFC 246. Это был его первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова, а в соперники ему достался Дональд Серроне.

Многие ожидали, что Ковбой воспользуется шансом жизни и задаст Печально Известному трёпку, но всё закончилось очень быстро. Конор сходу набросился на Серроне и неожиданно сработал левым плечом. Несколько ударов этой частью руки разбили Дональду нос и его положение сразу же стало критическим. Через несколько секунд Макгрегор провёл мощный хай-кик, Ковбой оказался на канвасе, а далее последовало добивание. Хёрб Дин остановил схватку через 40 секунд после начала. Эффектная победа и классный нокаут.



Спустя год Конор снова возвращается. Посмотрим, победит ли он Дастина Порье, и, если да, сколько времени на это потребуется сейчас.

9 мая 2020 года в UFC провели первый турнир в условиях пандемии. Событие сразу же было номерным – UFC 249. Безусловно, то было одно из лучших шоу в году. Там случился и уже легендарный апсет в бою Фергюсон – Гэтжи, и победа Сехудо над Крусом, которая стала прощальной в карьере Генри, кроме того, запомнились поединки Алексея Олейника и Энтони Петтиса. Но автором самой быстрой и впечатляющей победы стал камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну.

Хищник, одержавший три победы кряду, вышел на поединок с небитым суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком, который все свои победы в UFC завоевал нокаутами. Никто не ожидал, что встреча двух панчеров закончится решением судей, вместе с тем, мало кто предполагал, что всё завершится за 20 секунд.



Нганну со стартовой сиреной пошёл вперёд, пробивая размашистые удары. Соперник пытался встречать его на отходах, по большей части промахиваясь. Когда Фрэнсис наконец попал, всё было по сути кончено. Мощнейший левый сбоку отправил Жаирзиньо на канвас, а дальше было молниеносное добивание. Таким образом, Хищник одержал четвёртую победу кряду. На них он в общей сложности потратил 160 секунд.

Кевин Холланд

Последний номерной турнир года UFC 256, прошедший 12 декабря, получался очень проблемным. Здесь выпали два титульных поединка, спасать шоу пришлось едва ли не в последний момент и это удалось сделать на все 100%. Дело не только в классных противостояниях Дейвисона Фигейредо с Брендоном Морено и Чарльза Оливейры с Тони Фергюсоном, но и в уникальном нокауте, который удалось оформить Кевину Холланду.

Для американца бой с опытнейшим Роналдо Жакаре Соузой стал уже пятым за семь месяцев. В предыдущих четырёх он одержал победы, так что боец смело мог претендовать на звание «Прорыв года». Но и этого ему показалось мало. В схватке с Соузой он показал такое, чего, пожалуй, не видел ещё никто.



С первых мгновений Соуза дал понять, что будет полагаться на борьбу в партере. На второй минуте схватки, переведя оппонента в партер, Жакаре выгадал себе удобную позицию и начал работать сверху. Но Холланд не терялся под натиском ветерана. В одно из эпизодов, лёжа на спине, Кевин зацепил противника правым боковым, а затем зацепил ещё одним ударом Соуза как-то сразу обмяк и ослабил натиск. Холланд же, в полулежачем положении пробил ещё один мощный хук, а затем поднявшись, просто-таки добил ошеломлённого ветерана. Шикарный камбек, который должен претендовать на звание «Нокаута года».