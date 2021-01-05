«Великие приходят и уходят, Хамзат — особенный». Чимаев – фаворит номинации «Прорыв года»

До возобновления турниров UFC остаётся всего 11 дней, а значит, совсем мало времени остаётся на подведение итогов минувшего года. «Чемпионат» и UFC продолжают совместный проект, в ходе которого путём голосования болельщиков определяются победители целого ряда номинаций. Теперь настал черёд поговорить о бойцах, претендующих на звание «Прорыв года». Здесь помимо Хамзата Чимаева нашлось место трём представителям бывшего СССР, а также яркому средневесу Кевину Холлэнду.

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Безусловным фаворитом в номинации «Прорыв года» является чеченец со шведским паспортом Хамзат Чимаев. Ещё в июне о нём мало кто знал, а в июле он произвёл настоящий фурор на «Бойцовском острове». Хамзат дебютировал в лиге 16 июля. Тогда он удушающим приёмом во втором раунде победил более опытного валлийского средневеса Джона Филиппса, продемонстрировав доминирующее выступление. Уже через 10 дней Чимаев снова появился в октагоне. На турнире 26 июля боец подрался уже в полусреднем весе. Тогда он техническим нокаутом справился с дебютантом UFC Ризом Макки. Более того, Хамзат установил рекорд, завоевав две победы подряд всего за 10 дней. Именно тогда о бойце стали говорить как о восходящей звезде. Представитель Швеции и сам умело подогревал к себе интерес, то и дело бросая вызовы топ-бойцам и выражая готовность драться хоть на каждом турнире.

Президент лиги Дана Уайт был покорён выступлениями и настроем Чимаева. Функционер собирался устроить Чимаеву третий бой на 15 августа и рассыпался в комплиментах, утверждая, что, быть может, Хамзат готов к битве с самим Камару Усманом. Но очень скоро появилась неожиданная проблема. Большинство бойцов попросту отказывалось выходить на бой с дерзким новобранцем промоушена.

В итоге третий бой ему удалось организовать лишь 17 сентября. Тогда он встретился с Джеральдом Мершертом. Уже до поединка Чимаев уничтожил соперника психологически, а в день боя сделал это и физически. На победу Хамзату пришлось потратить только 17 секунд. Шикарный нокаут Борзу в третий раз кряду получить бонус от UFC.

В итоге за первые три поединка в лиге швед чеченского происхождения одержал три досрочные победы, проведя более 200 точных ударов и пропустив только два. Невероятное достижение, приправленное ещё рядом рекордов. К примеру, Хамзат стал первым бойцом, одержавшим три кряду победы в UFC за 66 дней. В конце года Чимаев должен был встретиться с представителем топ-3 полусреднего веса Леоном Эдвардсом, но сначала бой пришлось перенести на январь, а затем и на более позднюю дату, виной чему стали последствия коронавируса. В любом случае всего за несколько месяцев выходец из Чечни стал звездой лиги, а лучшей оценкой для него стали высказывания того же Даны Уайта.

«Этот парень особенный. Он не такой, как все, не такой, как любой боец, которого я когда-либо видел. Я в бизнесе уже очень давно. Видел, как многие великие приходят и уходят. Этот парень абсолютно особенный. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Уайт.

Кевин Холлэнд

Американец начал выступать в UFC ещё в 2018 году, потому видеть его в номинации «Прорыв года» несколько неожиданно. Но своими выступлениями он доказал, что имеет право претендовать на звание, которое зачастую достаётся новичкам.

В 2020 году, который прошёл под знаком трудностей проведения турниров в связи с известными обстоятельствами, Кевин умудрился провести пять поединков. Мало того, во всех из них он победил (четырежды досрочно). И если успехи в схватках с середняками и новичками калибра Даррена Стюарта и Энтони Эрнандеса воспринимались как должное, то вот последний триумф стал настоящим бенефисом для Кевина. В предыдущем поединке боец остановил опытнейшего Роналдо Жакаре Соуза, победив его в невероятном стиле. Тот успех включён в номинацию «нокаут года».

Проанализировав результаты Холлэнда за 2020 год, нужно отметить, что он трижды был поощрён бонусами за выступление вечера и повторил рекорд по количеству завоёванных за год побед. Так что по сумме достижений он никак не уступает Чимаеву.

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Александр Романов

Абсолютным новичком UFC в 2020 году стал молдавский тяжеловес с русскими корнями Александр Романов. Из-за ряда проблем его дебют в лиге откладывался несколько раз, но в сентябре он всё же вышел в октагон и после этого запомнился болельщикам надолго.

В дебютной встрече Кинг-Конг бился с Роке Мартинесом и остановил соперника при помощи удушающего приёма во втором раунде. Второй бой Романова прошёл через два месяца. В ноябре Александру противостоял опытный Маркус Рожериу да Лима, за плечами которого был десяток поединков в UFC. Тем не менее, это не смутило Александра. Уже в первом раунде он снова «задушил» соперника, причём сделал это при помощи редчайшего приёма через руку, что вызвало неподдельны интерес прессы на пресс-конференции после турнира. За ту победу Романов получил бонус в размере $ 50 тыс. В целом же к концу года в его послужном списке значилось уже 13 боёв на профессиональном уровне, все они завершились досрочными победами Романова. Достижение, которое заслуживает уважения.

Гига Чикадзе

Чикадзе дебютировал в UFC в конце 2019 года, когда лига ещё могла проводить турниры в Европе. Тогда он победил на шоу в Копенгагене (Дания). По-настоящему жеему удалось себя зарекомендовать в так называемый «ковидный» год. На его протяжении Гига был очень активен, проведя четыре встречи, добившись победы в каждой из них. Последний его бой датирован 7 ноября. Тогда он эффектно нокаутировал Джейми Симмонса, попутно получив бонус за выступление вечера.

Если в 2021 году Чикадзе продолжит в том же темпе, то повод для беспокойства будет у всех топ-представителей полулёгкого веса, в том числе Забита Магомедшарипова, так что наблюдать за восхождением тбилисца будет весьма интересно.

Мераб Двалишвили

2020 год стал годом Грузии в UFC. Помимо Чикадзе в лиге блеснули Роман Долидзе и, конечно же, Мераб Двалишвили. Да, последний не блистал суперяркими выступлениями, но был достаточно надёжен. За три поединка он ни разу не оступился, а в предыдущей схватке и вовсе победил экс-претендента на титул, элитного ветерана Джона Додсона. Эти успехи привели к тому, что боец выбрался уже на 12-е место в рейтинге легчайшего веса. В целом серия побед Мераба состоит уже из пяти поединков, и нет сомнений, что в 2021 году его ждут соперники из топ-10. Посмотрим, сумеет ли он держать тот же темп, что и в минувшие 12 месяцев.