Гэтжи против Фергюсона или Порье против Хукера? Выберите главный бой 2020 года в UFC

Чжан и Енджейчик всего на 1 процент отстают от второго места. У читателей есть ещё три дня, чтобы изменить результаты голосования.

Всего три дня остаётся до подведения итогов года в UFC. Лига совместно с «Чемпионатом» продолжает выбирать лучших бойцов 2020 года, и без помощи читателей здесь никак не обойтись. Каждый может выбрать своих героев в семи номинациях до 9 января на странице ufc.championat.com.

Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»! «Чемпионат» и UFC совместно запустили голосование в семи номинациях по выбору лучших бойцов 2020 года.

В этот раз мы разберём последнюю, в каком-то смысле самую сложную для выбора, номинацию – «Бой года». Сложную потому, что каждый из представленных здесь бойцов выложился на полную, отработав всю дистанцию и показав в итоге всё, что он умеет. Претенденты тогда буквально оставили самих себя в октагоне. Кто из них наиболее достоин награды – решать вам.

Вейли Чжан vs Йоанна Енджейчик

Чжан ворвалась в UFC в августе 2018 года, одержала три победы подряд и вышла на титульный бой против Джессики Андраде. Бразильянку она разнесла за 42 секунды, став новой чемпионкой в минимальном весе. Было много разговоров и мнений на тему не чемпионского уровня Андраде и банального везения китаянки. Все ждали, когда против Чжан выйдет действительно мощная соперница, доказавшая всему миру своё мастерство.

И вот это случилось. Бывшая доминирующая чемпионка из Польши Йоанна Енджейчик снова намеревалась «забрать то, что на самом деле принадлежит ей». Такая кандидатура для проверки способностей Чжан ни у кого не вызывала вопросов. Ещё долгое время после этого поединка и эксперты, и зрители сомневались в том, что когда-нибудь они снова увидят что-то подобное в чемпионском бою в дивизионе «соломинки».

Девушки колотили друг друга без остановки. Они постоянно находились вплотную друг к другу, устраивая настоящую рубку. Енджейчик выбрасывала точные и хлёсткие удары, но Чжан всегда было чем ответить. Статистика показала, что по ходу боя девушки наносили всё больше и больше ударов. А в так называемых чемпионских раундах они выложились на полную. Бой завершился раздельным решением в пользу китаянки, однако это сложно назвать настоящим поражением для Енджейчик. Кстати, этот поединок назвал лучшим в ушедшем году даже один из кандидатов в этой номинации – Брендон Морено.

Дейвисон Фигереду vs Брендон Морено

Оба бойца выступили на турнире UFC 255, который прошёл 21 ноября. Оба выиграли досрочно в первом раунде. Фигереду защитил свой титул в наилегчайшем весе, а Морено посчитал, что следующим в очереди непременно должен быть он, причём ждать долго потенциальный претендент не намерен. «Вы просили – мы сделали», – был ответ лиги, и уже через три недели организовали поединок между Морено и Фигереду в рамках турнира UFC 256.

Чемпион к новому претенденту был настроен довольно скептически и был уверен, что поединок станет для него лёгкой прогулкой. «Бой с Пересом был простым, а здесь всё будет ещё проще», – говорил бразилец. Однако Морено доказал, что его оппонент сильно ошибался. Фигереду выбрасывал множество ударов, но мексиканцу удавалось уходить от них, не получая особого ущерба и неплохо отвечая чемпиону. Морено оказался достаточно быстр на ногах, чтобы не только сдерживать натиск бразильца, но и диктовать свои условия. Во втором раунде претендент даже переводил бой в партер.

В третьем раунде с чемпиона сняли балл за удар ниже пояса. Фигереду нацеливался на нокаут, но досрочно завершить поединок не удавалось, а каждый удар бразильца вызывал ответную реакцию Морено, что снова выливалось в жёсткие размены. Бой завершился вничью, пояс остался у Фигереду. Сам бразилец позже сказал, что накануне подхватил желудочную инфекцию, в результате чего противостояние оказалось для него более тяжёлым, чем он ожидал. Морено заявил, что им нужен реванш, чемпион возражать не стал. Да и фанаты наверняка не будут против.

«Великие приходят и уходят, Хамзат — особенный». Чимаев – фаворит номинации «Прорыв года» Хайп вокруг Борза пытается сбить Кевин Холлэнд. Получится ли это у американца? На этот вопрос ответят читатели «Чемпионата».

Поединок за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 во многих моментах расставил точки над i и окончательно похоронил возможность проведения боя между Эль Кукуем и Хабибом Нурмагомедовым. До этого времени считавшийся главной угрозой для Орла, Фергюсон был просто уничтожен Хайлайтом. Однако бой стал одним из главных противостояний года. К тому же многие пересматривали его лишь для того, чтобы в очередной раз изумиться безумству Тони.

Бесспорно, Гэтжи был хорош. Но Фергюсон ему отлично в этом помогал, буквально подставляя свою голову под удары Хайлайта. То ли слишком поверил в себя, то ли хотел удивить всех таким странным способом, а может быть, и то, и другое. Даже уставший к последним двум раундам и всё чаще промахивающийся Гэтжи смог довести дело до конца и остановить своего оппонента в пятом раунде. Но то, сколько ударов принял Фергюсон и как долго при этом он смог оставаться на ногах, не может не поражать.

Висенте Люке vs Нико Прайс

На этом же турнире в предварительном карде сразились полусредневесы Висенте Люке и Нико Прайс. Обычно от боёв, открывающих турниры, ничего особенного не ждут, и зря. Люке успел зарекомендовать себя как боец, который проводит зрелищные и яркие поединки. Соперники уже встречались в 2017 году – тогда Люке задушил Прайса во втором раунде. Само собой, Нико хотел сравнять счёт в этом противостоянии, и он изо всех сил старался это сделать.

Всё шло по плану Прайса. Хотя оба бойца были очень активны и разнообразно атаковали друг друга, Нико смотрелся лучше и интереснее. Однако в какой-то момент ситуация изменилась. Люке отправил соперника в нокдаун и нанёс ему сильное рассечение во втором раунде. Прайс вполне мог выиграть этот поединок, однако к третьему раунду уже вымахался и замедлился. Люке не стал упускать такую возможность. За две минуты до конца боя он снова отправил оппонента в нокдаун.

Но даже не это стало роковым для Прайса, а его стремительно заплывающий глаз. Доктор осмотрел бойца и принял решение остановить поединок. Пусть такая остановка и не лучший вариант завершения боя, но противостояние вызвало восторг у многих фанатов и других бойцов. А сами парни дрались отважно, не обращая внимания на отсутствие зрителей в зале.

Дастин Порье vs Дэн Хукер

Ещё один бой легковесов в этой номинации, однако более конкурентный и кровавый с обеих сторон. Хукер справедливо считался одним из самых опасных бойцов дивизиона, но и Порье ни в чём ему не уступал. К тому же Бриллианту нужно было реабилитироваться после проигрыша Хабибу в 2019 году. Каждый страстно желал доказать, что именно он достоин быть на вершине дивизиона. На пути к этому бойцам удалось продемонстрировать всю красоту и разнообразие ММА от начала и до самого конца поединка.

Хукер начал с хороших ударов ногами, да и в корпус пробивал неплохо. Порье выдержал этот натиск. В конце второго раунда Хукер также заставил понервничать фанатов Бриллианта, выбросив множество жёстких ударов, которые нанесли ему урон. Однако следующие раунды показали, что Хукер начал уставать, а вот Дастин по сравнению с ним был ещё свеж. Порье предпринял несколько попыток болевых и удушающих, а также разбивал оппонента всеми возможными способами. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Бриллианта единогласным решением судей.