«Я бы уничтожил прежние версии себя». Зачем Конор говорит такие вещи?

До поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), остаётся две недели. Основная часть подготовки бойцов завершена. Чем ближе к бою, тем больше начинает «раздувать» ирландца на тему его невероятной готовности к сражению. В принципе, ничего удивительного – это же Конор. Но что всё-таки это может значить в его конкретном случае?
Каждый, кто откроет Инстаграм Макгрегора, невооружённым глазом сможет увидеть, какой акцент он делает на своей форме. Да, многие бойцы любят говорить об этом до поединка: чтобы и соперника запугать, и фанатов успокоить. Но тут этого добра слишком уж много. На днях Печально известный и вовсе выложил фото, на котором при помощи определённых манипуляций поставил в октагоне друг напротив друга… себя.
«Серроне – Макгрегор» против «Альварес – Макгрегор». Я бы уничтожил обе эти версии самого себя. Вместе взятые. Полностью бы разрушил их. 16 дней», – подписал изображение ирландец. Комментарии к посту, конечно, сплошь состоят из разных шуток. Кто-то даже предположил, что у Макгрегора началось раздвоение личности.
Шутки шутками, но дело в том, что ничего, кроме этих заявлений и ярких фотографий, мы не видим. Печально известный пока не выложил ни одного видео подготовки к поединку. Безусловно, он и не обязан, но, раз уж боец прожужжал нам все уши о своей прекрасной форме, отчего не покажет себя в деле хоть немного, так сказать, для затравки? Так боится выдать свои секреты и заготовки?
Когда люди слишком много говорят о том, как они хороши, как правило, это выдаёт их неуверенность в себе. Они и себя так успокаивают. Да, все привыкли, что Конор сам давит психологически, что Конор никогда не сомневается в себе. Однако нельзя не заметить, как в целом изменилось его поведение после поражения от Хабиба – вести себя он стал намного скромнее.
Потом ирландец победил Ковбоя, причём очень быстро, но стоило ли ему вообще волноваться перед боем с опытным, но пробитым ветераном Серроне, который и сам давно заявлял о скором завершении карьеры? Порье – не Хабиб, но и не Серроне. Вполне возможно, что Конор действительно занервничал. Тем более, что поединок-то не простой: Дана на днях уже подтвердил, что победитель, скорее всего, будет претендовать на титул в следующем бою.
Не исключено, что Конор просто пытается пускать пыль в глаза, потому что без этого Макгрегор – не Макгрегор. Впереди ещё медиа-дни, стердауны и сам поединок. Много времени и много событий, чтобы последить за поведением ирландца, попытаться залезть в его голову и угадать, что же там творится на самом деле.
- 9 января 2021
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
-
09:42
-
08:11
-
06:26
-
00:38
- 8 января 2021
-
23:57
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59
-
15:32
-
14:01
-
12:36
-
12:11
-
11:01
-
10:21
-
10:00
-
09:48
-
08:54
-
08:03
-
03:37
-
01:22
-
00:28
- 7 января 2021
-
23:49
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
19:53
-
18:54