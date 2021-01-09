«Я бы уничтожил прежние версии себя». Зачем Конор говорит такие вещи?

Ирландец всё больше хвастается в соцсетях своей формой. Есть вариант, что он не так крут, как кажется

До поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), остаётся две недели. Основная часть подготовки бойцов завершена. Чем ближе к бою, тем больше начинает «раздувать» ирландца на тему его невероятной готовности к сражению. В принципе, ничего удивительного – это же Конор. Но что всё-таки это может значить в его конкретном случае?

Макгрегор нокаутировал Порье первым точным ударом. Реванш для Конора — шаг к титулу? Видео Говорят, Макгрегор стал ещё лучше. В таком случае Хабиб отдаст пояс злейшему врагу.

Каждый, кто откроет Инстаграм Макгрегора, невооружённым глазом сможет увидеть, какой акцент он делает на своей форме. Да, многие бойцы любят говорить об этом до поединка: чтобы и соперника запугать, и фанатов успокоить. Но тут этого добра слишком уж много. На днях Печально известный и вовсе выложил фото, на котором при помощи определённых манипуляций поставил в октагоне друг напротив друга… себя.

«Серроне – Макгрегор» против «Альварес – Макгрегор». Я бы уничтожил обе эти версии самого себя. Вместе взятые. Полностью бы разрушил их. 16 дней», – подписал изображение ирландец. Комментарии к посту, конечно, сплошь состоят из разных шуток. Кто-то даже предположил, что у Макгрегора началось раздвоение личности.

Шутки шутками, но дело в том, что ничего, кроме этих заявлений и ярких фотографий, мы не видим. Печально известный пока не выложил ни одного видео подготовки к поединку. Безусловно, он и не обязан, но, раз уж боец прожужжал нам все уши о своей прекрасной форме, отчего не покажет себя в деле хоть немного, так сказать, для затравки? Так боится выдать свои секреты и заготовки?

Макгрегор показал свою актуальную форму. А такого Конора Хабиб смог бы победить? Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях серьёзно готовится к возвращению в лёгкий вес.

Когда люди слишком много говорят о том, как они хороши, как правило, это выдаёт их неуверенность в себе. Они и себя так успокаивают. Да, все привыкли, что Конор сам давит психологически, что Конор никогда не сомневается в себе. Однако нельзя не заметить, как в целом изменилось его поведение после поражения от Хабиба – вести себя он стал намного скромнее.

Потом ирландец победил Ковбоя, причём очень быстро, но стоило ли ему вообще волноваться перед боем с опытным, но пробитым ветераном Серроне, который и сам давно заявлял о скором завершении карьеры? Порье – не Хабиб, но и не Серроне. Вполне возможно, что Конор действительно занервничал. Тем более, что поединок-то не простой: Дана на днях уже подтвердил, что победитель, скорее всего, будет претендовать на титул в следующем бою.

Не исключено, что Конор просто пытается пускать пыль в глаза, потому что без этого Макгрегор – не Макгрегор. Впереди ещё медиа-дни, стердауны и сам поединок. Много времени и много событий, чтобы последить за поведением ирландца, попытаться залезть в его голову и угадать, что же там творится на самом деле.