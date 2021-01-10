«Братан, покажи пендосам! Так-то смелых здесь немного». Пётр Ян ходит по тонкому льду

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведёт первую защиту титула в легчайшем весе 6 марта 2021 года. Готовиться к бою уралец отправился в один из лучших залов мира – ATT (American Top Team), расположенный в Майами, США. Предстоящий соперник Петра уже успел отметиться несколькими негостеприимными колкостями в адрес россиянина. На своей странице в «Твиттере» Алджамейн Стерлинг намекнул на то, что в отличbе от него, россиянин нашёл максимально комфортный вариант подготовки.
«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь всё в порядке? Я тренировался с Кори Сандхагеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Милосердие», — написал в своём «твиттере» Алджамейн Стерлинг. Любопытно, что он передёрнул прозвище Яна, которое переводится с английского как «Немилосердный».
«Не беспокойся обо мне. Переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», — ответил ему Пётр. Напомним, что в начале прошлого года Ян застрял в Таиланде, где тренировался несколько месяцев в гараже арендованного им дома.
«Главное — не отменяй всё снова. А то в прошлый раз ты выбыл, сморозив какую-то чушь», — добавил Стерлинг.
В последней своей реплике американец намекнул на весьма туманные обстоятельства отмены запланированного на 13 декабря поединка двух бойцов. Тогда каких-то прямых объяснений этому решению дано не было. Но тональность Даны Уайта говорила о том, что решение принято совместно и устраивает обе стороны.
Из имеющейся у нас информации, можно говорить исключительно о моментах, связанных с бизнесом. Декабрьские турниры начали стремительно терять титульные бои и топовых бойцов. Одним Яном вытащить турнир было бы невозможно, лига от этого не выиграла бы, а Пётр, однозначно, проиграл. В итоге, действующий чемпион, имеющий процент от продажи трансляций, будет очень комфортно себя чувствовать на турнире с главными боями Блаховича с Адесаньей, Нуньес с Андерсон.
Чтобы достойно конкурировать с такими людьми в разделке денежного пирога, необходимо ярко вести себя не только в октагоне, но и за его пределами. И в плане медийной активности Пётр делает успехи. Он громко заявил о себе в перепалках с ярким Генри Сехудо, что прибавило ему популярности или, как минимум, известности среди фанатов UFC. Но известность известности рознь.
Как стало понятно уже на третьи сутки пребывания во Флориде двух российских парней – Петра Яна и его лучшего друга Дениса Лаврентьева, если близкие люди не объяснят им, что не все средства хороши, проблем они насобирают полное лукошко. Речь идёт об одном из роликов, которые парни в большом количестве выкладывают в «Инстаграм».
Отправившись к океану, Ян и Денис пребывали в отличном настроении и Немилосердный решил пошутить. Когда Денис отправился искупаться, действующий чемпион UFC, снимая процесс на телефон, дал весьма неоднозначный комментарий: «Давай, братан, покажи пендосам, как пацаны могут наши. Так-то здесь смелых немного, если честно. Погодка не самая жаркая».
Для нас с вами в этом нет ничего криминального. Ходовое в современном русском языке слово. Мы и шум из-за BLM не до конца способны прочувствовать. Лишь поражаемся, с чего они там устроили такой переполох, что даже в Европе футболисты перед матчами на колено встают. Но соперник Яна — Стерлинг – американец весьма колоритной внешности. И если Пётр планирует настроить против себя фанатов из США, он на правильном пути.
Но чтобы делить с топовыми бойцами барыши от PPV (предварительная покупка трансляции) и позволять себе подобные спорные высказывания, нужно быть Конором Макгрегором. Вот только даже с оскорблениями в адрес Хабиба, его семьи и народа, Макгрегор помнил о главном – львиная доля денег за PPV идёт из США. И нужно не только дёргать американцев за ус, но и давать им другой повод хотеть видеть тебя на ТВ за деньги. А это очень тонкая материя. И «покажи пендосам» — не лучший к этому путь.
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