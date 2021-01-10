«Братан, покажи пендосам! Так-то смелых здесь немного». Пётр Ян ходит по тонкому льду

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведёт первую защиту титула в легчайшем весе 6 марта 2021 года. Готовиться к бою уралец отправился в один из лучших залов мира – ATT (American Top Team), расположенный в Майами, США. Предстоящий соперник Петра уже успел отметиться несколькими негостеприимными колкостями в адрес россиянина. На своей странице в «Твиттере» Алджамейн Стерлинг намекнул на то, что в отличbе от него, россиянин нашёл максимально комфортный вариант подготовки.

«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь всё в порядке? Я тренировался с Кори Сандхагеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Милосердие», — написал в своём «твиттере» Алджамейн Стерлинг. Любопытно, что он передёрнул прозвище Яна, которое переводится с английского как «Немилосердный».

«Не беспокойся обо мне. Переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», — ответил ему Пётр. Напомним, что в начале прошлого года Ян застрял в Таиланде, где тренировался несколько месяцев в гараже арендованного им дома.

«Главное — не отменяй всё снова. А то в прошлый раз ты выбыл, сморозив какую-то чушь», — добавил Стерлинг.

В последней своей реплике американец намекнул на весьма туманные обстоятельства отмены запланированного на 13 декабря поединка двух бойцов. Тогда каких-то прямых объяснений этому решению дано не было. Но тональность Даны Уайта говорила о том, что решение принято совместно и устраивает обе стороны.

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Из имеющейся у нас информации, можно говорить исключительно о моментах, связанных с бизнесом. Декабрьские турниры начали стремительно терять титульные бои и топовых бойцов. Одним Яном вытащить турнир было бы невозможно, лига от этого не выиграла бы, а Пётр, однозначно, проиграл. В итоге, действующий чемпион, имеющий процент от продажи трансляций, будет очень комфортно себя чувствовать на турнире с главными боями Блаховича с Адесаньей, Нуньес с Андерсон.

Чтобы достойно конкурировать с такими людьми в разделке денежного пирога, необходимо ярко вести себя не только в октагоне, но и за его пределами. И в плане медийной активности Пётр делает успехи. Он громко заявил о себе в перепалках с ярким Генри Сехудо, что прибавило ему популярности или, как минимум, известности среди фанатов UFC. Но известность известности рознь.

«Поздравляю, сладкий Ян. Но ты — полный отстой!» Сехудо умеет найти добрые слова Открытие «Бойцовского острова» получилось неоднозначным. Богатов и Гришин потерпели поражения, Салихов победил. А главный бой всех усыпил.

Как стало понятно уже на третьи сутки пребывания во Флориде двух российских парней – Петра Яна и его лучшего друга Дениса Лаврентьева, если близкие люди не объяснят им, что не все средства хороши, проблем они насобирают полное лукошко. Речь идёт об одном из роликов, которые парни в большом количестве выкладывают в «Инстаграм».

Отправившись к океану, Ян и Денис пребывали в отличном настроении и Немилосердный решил пошутить. Когда Денис отправился искупаться, действующий чемпион UFC, снимая процесс на телефон, дал весьма неоднозначный комментарий: «Давай, братан, покажи пендосам, как пацаны могут наши. Так-то здесь смелых немного, если честно. Погодка не самая жаркая».

Для нас с вами в этом нет ничего криминального. Ходовое в современном русском языке слово. Мы и шум из-за BLM не до конца способны прочувствовать. Лишь поражаемся, с чего они там устроили такой переполох, что даже в Европе футболисты перед матчами на колено встают. Но соперник Яна — Стерлинг – американец весьма колоритной внешности. И если Пётр планирует настроить против себя фанатов из США, он на правильном пути.

Но чтобы делить с топовыми бойцами барыши от PPV (предварительная покупка трансляции) и позволять себе подобные спорные высказывания, нужно быть Конором Макгрегором. Вот только даже с оскорблениями в адрес Хабиба, его семьи и народа, Макгрегор помнил о главном – львиная доля денег за PPV идёт из США. И нужно не только дёргать американцев за ус, но и давать им другой повод хотеть видеть тебя на ТВ за деньги. А это очень тонкая материя. И «покажи пендосам» — не лучший к этому путь.