«Бой Конора с Пакьяо неизбежен». Макгрегор снова хочет остановить жизнь в лёгком весе UFC

Менее двух недель остаётся до турнира UFC 257, главным событием которого станет встреча между бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье. Это будет один из тех редких случаев, когда номерной турнир возглавит бой не за титул, но эксперты отмечают, что победитель схватки по сути станет некоронованным чемпионом в лёгком весе.

Шансы на возвращение в спорт действующего чемпиона в этом дивизионе Хабиба Нурмагомедова тают с каждым днём, а значит, не за горами тот момент, когда пояс станет вакантным. Как отмечал президент UFC Дана Уайт, именно победитель пары Конор – Порье будет следующим претендентом на титул, и по большому счёту именно этот дуэт видится фаворитом любого другого чемпионского боя. Таким образом, можно прийти к выводу, что вероятный успех Макгрегора в противостоянии с Бриллиантовым сделает его без пяти минут чемпионом. С точки зрения маркетинга это будет безусловно крутым событием для UFC. Дойная корова из Ирландии снова будет приносить миллионы компании и постоянно повышать её акции, а сам Конор окончательно восстановит свою репутацию.

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Но со спортивной точки зрения повторное восхождение Конора на трон станет едва ли не худшим вариантом для всего лёгкого дивизиона. Ни для кого не секрет, что именно эта весовая категория в последние годы являлась одной из сильнейших в лиге (если не лучшей). Вместе с тем за эти годы дивизион натерпелся больше всех. С осени 2016 года в лиге было всего два полноценных чемпиона в лёгком весе – Конор и Хабиб, и три временных – Тони Фергюсон, Дастин Порье и Джастин Гэтжи. При этом обладатели полновесных титулов провели всего три защиты, и все три пришлись на Нурмагомедова.



А что же Конор? По большому счёту, именно из-за него за пять лет в дивизионе прошло лишь три защиты. Печально Известный получил пояс в лёгком весе в 2016 году. В ноябре он победил Эдди Альвареса, став первым бойцом в истории, завоевавшим титулы в двух дивизионах. На Макгрегора обрушилась новая волна славы, и на этот раз он с ней не справился. По сути именно тогда начались метания, которые так или иначе длятся до сих пор.



Для начала Конор объявил о приостановке карьеры из-за ожидания первенца в семье. Причина была более чем уважительной, и упрекнуть бойца было не в чем. Но в том же 2017 году стало ясно, что дела семейные скорее отговорка, чем реальная причина нежелания защищать титул в UFC, на который уже вовсю заявляли свои права Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. Конор стал отцом в мае 2017 года, но ещё до этого события в СМИ активно обсуждалась возможность его дебюта в профессиональном боксе в бою с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. В UFC сначала давали понять, что не заинтересованы в таком варианте, но после поддержали главную звезду лиги и дали ему зелёный свет. В июне было объявлено, что Флойд и Конор таки встретятся. В августе схватка состоялась, завершившись предсказуемой победой американца и небывалыми заработками спортсменов.

Казалось, что после этого Конор может вспомнить и о своих обязательствах по защите титула, но этого не случилось. Более того, у ирландца по-настоящему сорвало крышу. В ноябре он гостил на турнире Bellator и едва не подрался с известным рефери Марком Годдардом, в том же месяце он был задержан за нарушение правил дорожных движений. А в апреле 2018 года случилось знаменитое нападение на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов. После инцидента он столкнулся уже с американской правоохранительной системой и предстал перед судом штата Нью-Йорк. К тому моменту в UFC уже приняли решение лишить Конора звание чемпиона. Таким образом, пробыв в статусе чемпиона 1,5 года и не проведя ни одной защиты титула, он лишился статуса короля дивизиона.

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За 18 месяцев Макгрегор всерьёз задержал развитие событий во всём дивизионе, заставив ждать своей очереди целый ряд бойцов. Возможно, именно поэтому тому же Тони Фергюсону так и не представился шанс подраться за титул полноценного чемпиона (конечно, не будем всё валить на Конора и забывать о срыве поединка Эль-Кукуя с Хабибом из-за травмы в апреле 2018 года). Как бы то ни было, неактивность Конора привела к застою в одном из самых ярких дивизионов UFC. Его возвращение на трон грозит тем же самым.



К примеру, менеджер Конора и действующего чемпиона мира по боксу по версии WBA Мэнни Пакьяо Оди Аттар заявил, что бой его клиентов в 2021 году неизбежен.



«Убеждён, что их бой в 2021 году неизбежен. Оба бойца этого хотят и это ключевой фактор. Если оба этого хотят, то что может помешать им? В UFC сказали, что сначала должен пройти бой с Порье. Мы согласились, но сказали, что после будет встреча с Пакьяо. Так что такова наш план. Буду шокирован, если Конор и Мэнни не встретятся в 2021 году», — сказал функционер.



Таким образом, уже сейчас понятно, что Конор снова строит планы за пределами UFC. И если случится так, что он вновь станет чемпионом UFC, можно лишь представить, как долго и неохотно лига будет лишать его титула, в случае нежелания бойца защищать титул. Это снова притормозит развитие событий в дивизионе и заставит ждать своего шанса Джастина Гэтжи, Чарльза Оливейру, Майкла Чендлера и, чем чёрт не шутит, Ислама Махачева.

Да, найдутся те, кто вспомнит, что Хабиб Нурмагомедов за почти три года защитил титул лишь трижды, что не так уж и много. Но здесь стоит отметить, что вины россиянина в этом не так уж и много. После первой защиты пояса, которую он провёл в бою именно с Конором, Орёл был дисквалифицирован почти на год, после всем известных событий. По истечении срока отстранения он подрался с Дастином Порье и планировал выступить через полгода, но в дело вмешалась пандемия коронавируса, и бой с Тони Фергюсоном был в очередной раз сорван.



Дальше было 24 октября и феерическое завершение карьеры поединком с Джастином Гэтжи. Кто-то может возразить, что после ухода из спорта Хабиб по-прежнему не оставил титул вакантным, но совершенно никто и ничто не мешает боссам лиги забрать пояс у Нурмагомедова, так что здесь вопросы нужно задавать скорее им. Ну и последний аргумент, говорящий в пользу того, что именно Конор умеет затягивать время с защитой поясов, заключается в том, что за все годы профессиональной карьеры он ни разу (!) не провёл защиту титула. Так что, при всей харизматичности ирландца и его умении делать шоу, возвращение им статуса чемпиона приведёт к явному застою в ярчайшем дивизионе, чего видеть бы не хотелось.