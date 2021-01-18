Чемпион мира по боксу работал на Аль Капоне и стал героем Второй мировой войны

А ещё у Барни Росса были русские корни и он давал показания по делу Ли Харви Освальда, убийцы Джона Кеннеди.

Профессиональный бокс за годы существования познал много уникальных спортсменов, которые отличались теми или иными способностями вне ринга. Но, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что одной из самых ярких и необычных биографий может похвастать чемпион мира в трёх весовых категориях Барни Росс, который за не очень-то и долгую жизнь успел поработать на величайшего мафиози, достичь всех высот в мире спорта и стать героем войны. Вчера, 17 января, была очередная годовщина его смерти. Достойный повод вспомнить легенду.

Побег Росовских из России и трагедия в США

Российская империя. Конец XIX века. Страну, в которой возникает всё больше радикальных движений, охватывают первые серьёзные еврейские погромы. Жёсткие расправы с представителями одной из крупнейших национальных общин проходят повсюду. Коснулись они и Брест-Литовска (ныне Брест, Беларусь), в котором проживала семья раввина Айсидора Росовского. Повсеместная травля и жестокие картины заставляют семью Росовских покинуть родные места. Айсидор и его супруга Сара отправляются искать счастья за океаном. Скромные люди решили следовать за «американской мечтой» и перебрались в США.

Здесь Росовские поселилась сначала в Нью-Йорке, а затем осели в Чикаго. Семья стала разрастаться, и в 1909 году на свет появился Берил Росовски (в будущем Барни Росс). В Иллинойсе Айсидор открыл свою небольшую продуктовую лавку, которая давала возможность кормить семью. Дела шли вполне сносно, но декабрьским вечером 1923 года всё в один миг перевернулось. Магазинчик подвергся вооружённому ограблению. Айсидор попытался оказать сопротивление, но был застрелен. Трагедия произошла на глазах 14-летнего Берила.

После этого жизнь уже не была прежней. Жена убитого пережила нервный срыв и нуждалась в лечении. А семья Росовских буквально рассыпалась. Берил и его старший брат были отправлены на проживание к родственникам, а младшие братья и сёстры определены в сиротский приют.

С тех пор паренёк, который когда-то мечтал посвятить жизнь науке, попросту слетел с катушек. Росовски-младший затесался в плохую компанию преступного города, злоупотреблял вредными привычками и совершенно не избегал конфликтов и драк. Казалось, что на просторах Иллинойса растёт ещё одна заблудшая душа.

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Аль Капоне и переход в профессионалы

Подрастающий правонарушитель попал в поле зрения легендарного босса мафиозного клана Аль Капоне. Росовски, забыв обо всех заветах отца и интеллигентном воспитании, стал винтиком огромной преступной машины. Но на тот момент ещё не всё было потеряно. Выручил Берила спорт.

Свободное время он проводил в зале, где наблюдал за тренировками других боксёров. Однажды, не выдержав, он попросился в ринг и сам. Парня без всякой подготовки и поставленной школы бокса, естественно, незамедлительно разобрали на запчасти. Но, невзирая на многочисленные насмешки, он не сдавался и решил, что будет посвящать тренировкам львиную часть времени. Вероятно, уже тогда будущий Барни Росс надеялся стать состоятельным человеком благодаря боксу. Во всяком случае он дал себе обещание собрать всю потерянную семью воедино.

Вскоре Росовски стал активно выступать по любителям. Тогда ему и пришлось сменить имя. Не желая марать фамилию отца участием в несанкционированных поединках, а также пытаясь сохранить своё увлечение в секрете от едва выздоровевшей матери, Берил стал выступать под именем Барни Росс, которое и вошло в историю. С первыми успехами на ринге стали появляться и первые трофеи, которые он тут же сдавал в ломбард, чтобы откладывать средства на покупку дома для всей семьи. Аль Капоне, видя все старания юнца, сделал почти невероятное, отпустив парня из банды. Мафиози увидел в Россе будущую звезду бокса и позволил ему посвящать себя спорту. Более того, ходили слухи, что знаменитый гангстер пачками скупал билеты на поединки Барни, зная, что часть от продаж пойдёт в карман его бывшему подопечному.

Фото: Getty Images

Первый бой в профессионалах Росс провёл в 1929 году. К лету 1933 года в активе боксёра было уже 47 поединков, 43 из которых завершились победами (в наше время некоторые боксёры не проводят столько боёв за всю карьеру). Лишь за 4 года некогда скромный паренёк из семьи раввина сделал головокружительную карьеру. Благодаря этому в июне 1933 года он вышел на титульный поединок. Причём на кону стояли пояса сразу в двух весовых категориях (по слухам, это стало возможным благодаря влиянию мафии). Противостоял ему опытнейший чемпион мира Тони Канцоньери, за плечами которого было уже более 100 поединков. В 10-раундовой схватке Росс завоевал победу решением большинства судей. Опорой Барни в бою стала невероятная выносливость, постоянная активность и способность держать удар.

Уже в 1934 году, после нескольких защит титулов в лёгком и первом полусреднем весе, Росс бился за титул в третьей весовой категории – полусредней. В 15-раундовом поединке он победил Джимми Маклернина и завоевал пояс в третьем дивизионе. Вскоре Маклернин взял реванш, но историю это поменять уже не могло. За пять лет выступлений в профи Барни Росс успел выиграть титул в трёх дивизионах. Противостояние с Маклернаном завершилось трилогией в 1935 году, победителем из неё вышел наш герой, снова ставший чемпионом в полусреднем весе. Это был пик его карьеры. В целом, боец выступал на ринге до 1938 года, после чего завершил карьеру. За годы выступлений Барни провёл 81 поединок, победив в 72 из них. За огромное количество поединков он ни разу не побывал в нокдауне, что является уникальным достижением.

Заработав за годы карьеры достаточно средств, Барни Росс мог жить припеваючи. Но бомбардировка Японией Пёрл-Харбора и вступление США во Вторую мировую войну открыли новую главу в биографии чемпиона мира.

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Подвиг и награда от президента Рузвельта

В 1942 году, в возрасте 33 лет, Росс принял решение вступить в корпус морской пехоты. Кабинетные чины надеялись оставить Барни вне зоны боевых действий, дабы тот поднимал боевой дух рекрутов и агитировал новобранцев. Но Барни не хотел мириться с такой ролью и настоял, чтобы его отправили в горячую точку. В итоге бывший чемпион мира был отряжён на Тихоокеанский театр войны, где армия США пыталась сломить силы Японии.

Здесь он принял участие в битве за Гуадалканал. Это было второе крупное наступление союзников на Японию. В ходе операции Росс проявил чудеса героизма. Он оказался в окружении под массированным огнём артиллерии противника вместе с тремя товарищами. Вскоре все они получили ранения и не смогли вести бой. Единственным оставшимся в строю был Росс. Собрав весь боекомплект, который был в запасе у друзей, он сражался в одиночку. К утру оказалось, что некогда хулиганивший в Чикаго паренёк уничтожил почти две дюжины японских военнослужащих. При этом двое из однополчан Росса скончались. Третьего, 104-килограммового здоровяка, он вынес на своих плечах. В том бою Барни также получил тяжёлое ранение. Подвиг не остался незамеченным. Боксёр получил «Серебряную звезду» (третья по значению воинская награда США) и был приглашён на церемонию награждению президентом страны Франклином Делано Рузвельтом. Кроме того, в 1942 году в США он был признан «Выдающимся боксёром».

Послевоенная жизнь

Залечивая ранения в госпитале, Росса частенько обезболивали морфием. В конечно счёте, это привело к тому, что у него развилась наркозависимость. Вскоре Барни подсел на героин. Дела были так плохи, что порой в день он тратил на запрещённые средства по $ 500. В конце концов, поняв, что такими темпами всё закончится плачевно, герой войны обратился за квалифицированной помощью, которая и была ему оказана. Излечившись от зависимости, Росс даже читал лекции студентам об опасности и вреде употребления наркотиков.

В последние годы жизни с Барни случилась ещё одна интересная история. Друг его детства, с которым они начинали вести дела ещё на улицах Чикаго Джек Руби (урождённый Рубинштейн), застрелил Ли Харви Освальда, убийцу Джона Кеннеди. Росс был привлечён к этому делу в качестве свидетеля и давал показания. Руби сперва был приговорён к смертной казни, но после дело начали пересматривать. Как бы то ни было, Джек скончался 3 января 1967 года, что интересно, спустя всего две недели ушёл из жизни и наш герой Барни Росс.

Бывшему чемпиону мира в трёх дивизионах, герою войны и по-настоящему уникальному человеку было всего 57 лет. Причиной смерти стал рак горла. Невзирая на столь короткую жизнь, Росс мог гордиться ею. Ему удалось сделать всё то, чего он хотел – объединить потерянную в юношестве семью и стать чемпионом мира.