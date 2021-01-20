Во всём виноват Хабиб. Реванш для Конора значит больше, чем мы думали

Главное событие января – турнир UFC 257 – омрачён очередным скандалом с участием Конора Макгрегора. Звезда лиги, экс-чемпион в двух весовых категориях обвиняется в изнасиловании. Причём далеко не в первый раз. Случился инцидент в декабре 2018 года, спустя два месяца после поражения от Хабиба Нурмагомедова. На определённом этапе казалось, что дело удалось замять. Думалось, что ирландец уже давно договорился с жалобщицами и закрыл эту главу. Но на деле всё не так просто. В преддверии долгожданного возвращения Макгрегора о старом скандале вспомнили вновь, причём разогнали его достаточно быстро. Девушка, якобы пострадавшая от рук ирландца, и её мать подали два иска на семизначные числа.

В первые часы ясности было мало. Сообщалось, что некие юристы, специализирующиеся на подобных делах, довольны развитием событий, но никаких комментариев они не давали. В свою очередь сторона Конора намекала, что всё дело не стоит и выеденного яйца, заверяя, что справедливость восторжествует.

Макгрегора обвинили в изнасиловании. Претензии у матери и у дочери Конор может лишиться всего. В том числе – свободы.

«После исчерпывающего расследования, которое помимо интервью с истцом включало интервью с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей с камер видеонаблюдения, и сотрудничества Конора Макгрегора эти обвинения были категорически отвергнуты. Истец знает, что факты противоречат отображённому на видео. Макгрегор будет оспаривать любые претензии и уверен, что справедливость восторжествует», — заявил представительница Конора Карен Кесслер.



В словах Кесслер сквозила уверенность, да такая, что в полную невиновность Конора верилось волей-неволей. Но ещё через несколько часов после появления информации о многомиллионном иске в Сеть проникли подробности происшествия, случившегося зимним вечером 2018 года. Пострадавшая рассказывала следующее.



«Перед изнасилованием он схватил меня за шею, приподнял, тем самым не дав сопротивляться. «Так я себя чувствовал в октагоне. Я вынужден был постучать три раза. Вот так я себя чувствовал»», — процитировала Конора девушка. После случившегося (к слову, у Макгрегора был и соучастник) девушка обратилась в больницу, сняв побои. Медики зафиксировали у пострадавшей царапины и синяки по всему телу. По крайней мере таковы слова истицы. На данный момент известно, что она требует компенсацию от $ 1,79 млн до $ 2,13 млн. Сюда включён урон от потери трудоспособности, вынужденная продажа дома и переезд на новое место жительство, а также непосредственно лечение. Удастся ли возможной жертве Конора добиться осуждения звёздного бойца, большой вопрос, ответ на который мы получим нескоро.

Макгрегору вменяют сексуальные домогательства. Всё очень серьёзно. Это конец? LIVE! Что будет с турниром? Что будет с боем Конора? Ирландец окажется в тюрьме? Все подробности — на «Чемпионате».

А вот о чём можно рассуждать сейчас уже наверняка, так это о том, что поражение от Нурмагомедова засело в голове Макгрегора сильнее, чем думалось всем. Уж если Конор, совершая нападение на женщину, вспоминал Хабиба, рассказывая жертве о своих ощущениях в ярких красках, то комментарии кажутся лишними. Получается, что та неприязнь и даже ненависть к Хабибу, которую многие списывали на элемент шоу, действительно искренняя. Если он вымещал свою злость за поражение на женщинах, то у ирландца явные комплексы из-за того разгрома.

Возможно, прекрасно осознавая истоки своих проблем, Макгрегор потому так сильно и жаждет реванша с Хабибом, надеясь, что победа вернёт ему душевное равновесие. Реванш значит для него гораздо больше, чем думали все.



Что ж, если мотив Конора таков, то целесообразность повторного поединка всё равно вызывает вопросы. Если он его не получит, скорее всего, квалифицированные специалисты помогут ему преодолеть те психологические трудности, которые он испытывает с момента горького поражения. Ну а в случае получения реванша и возможного проигрыша можно лишь предположить, насколько ухудшится и без того не безупречное поведение скандального ирландца. Вероятно, в таком случае на кону будет стоять вся его карьера. Стоит ли так рисковать? Возможно, пора перевернуть страницу имени Орла и жить дальше?