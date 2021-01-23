Конору достался соус, Дане Уайту – шоколадка. Яркие битвы взглядов на UFC 257

Ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 257, в главном бое которого встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. В соглавном противостоянии сойдутся экс-чемпион Belltor Майкл Чендлер и Дэн Хукер. Желание президента лиги Даны Уайта вернуть из отставки действующего чемпиона лёгкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова сделало эти два боя своеобразным гран-при.

Конор сделал чемпионский вес. Трансляция церемонии взвешивания. LIVE! Главному бою ничего не угрожает. Осталось лишь впечатлить Хабиба. Все подробности — на «Чемпионате».

В ходе встречи между дагестанским чемпионом и Уайтом, которая состоялась в начале недели, Орёл намекнул, что будет внимательно следить за тем, как пройдут поединки. И если кто-то из этой четвёрки сумеет его впечатлить, вернётся к обсуждению вопроса возвращения в октагон. Пока же эти парни поклонников впечатляют своим ярким перфомансом на взвешивании и в дуэлях взглядов.

Ещё во время пресс-конференции Дастин и Конор договорились обменяться презентами. Оба бойца ведут собственный бизнес. Ирландец производит виски, а американец – острый луизианский соус. Перед боем с Хабибом Макгрегор не только постоянно таскал с собой бутылку, но ещё и предложил Нурмагомедову отведать напиток на пресс-конференции.



Сейчас Конор ведёт себя не столь безбашенно и ни разу не появился на людях с собственным алкоголем. Претендент на бой с дагестанским чемпионом UFC сделал чемпионский вес и буквально пышет здоровьем. А вот Порье сдержать слово проблем не составило. Во время финальной битвы взглядов он достал из кармана флакон острейшего соуса и вручил его оппоненту. Конор был в полнейшем восторге.

Подарка в тот вечер удостоился и Дана Уайт. И для него это стало полнейшей неожиданностью. Открывал взвешивания казахстанский боец Жалгас Жумагулов. Он вышел на сцену с национальным флагом на плечах, показал нужный вес и отправился поприветствовать президента лиги. Тот общался с кем-то из своих помощников, а когда повернулся к бойцу, был изумлён. Жалгас протягивал ему… плитку шоколада.



Изумлению Уайта не было предела. Хотя каждый, кто хоть раз побывал в Казахстане, непременно привозит оттуда этот презент в яркой голубой обёртке с гербом страны. Любопытно, кстати, не примет ли Дана это подношение за своеобразную взятку? Главное, чтобы судьям его боя с Амиром Альбази Жалгас шоколадки подарил после поединка, а не до него.

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Ранним утром в октагон «Этихад Арены» выйдут два россиянина – Мовсар Евлоев и Арман Царукян. Мовсар прилетел в Абу-Даби, чтобы принять поединок на коротком уведомлении, сделал вес и готовится сразиться с Ником Ленцом. А вот у Армана начались приключения. Сначала он сам не сумел уложиться в весовую категорию, причём на вполне приличные полтора килограмма. А затем его соперник просто не пришёл на взвешивание.

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Проблема оказалась в коронавирусе. Но матчмейкеры оперативно среагировали на ситуацию и дали россиянину другого соперника – Мэта Фреволу. Американец также лишился оппонента буквально в день взвешиваний. Этот поединок пройдёт в промежуточной весовой категории.