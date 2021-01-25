«Судья, я же победила!» Бойцу пришлось добивать уже нокаутированную соперницу. Видео

Прошедший утром 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) турнир UFC 257 поначалу не баловал публику яркими финишами. Но в главном карде началась жара, причём с первого же боя. Здесь бились две бразильянки – Аманда Рибас и Марина Родригес. По итогам противостояния Родригес оказалась сильнее и нокаутировала восходящую звезду минимального веса. Правда для того, чтобы в это поверил рефери, ей пришлось повторить свои действия.

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Аманду Рибас справедливо считали перспективным бойцом и в скором будущем пророчили ей бой за титул. Родригес обладала почти таким же рекордом, однако была большим андердогом в этом поединке. Возможно, карты спутала разная карьера девушек непосредственно в UFC. Рибас выиграла все четыре проведённых в лиге боя, тогда как на счету её оппонентки – два боя вничью, две победы и поражение в последнем поединке. Однако Родригес удалось показать всем, что её сильно недооценивали.

Поначалу доминировала Рибас. Через полторы минуты после начала поединка она успешно провела тейкдаун и до конца раунда контролировала соперницу на канвасе. Но уже в самом начале второй пятиминутки Родригес хорошо попала с правой, и Рибас упала на колени. Родригес бросилась наносить добивающие удары оппонентке, которая прятала голову и не могла ничем ей ответить.

В этот момент к девушкам вплотную подошёл рефери Хёрб Дин и сделал несколько неуверенных жестов руками. На повторе видно, что он дотронулся до плеча Родригес. Та была уверена, что этот жест означает остановку боя, а потому отправилась праздновать победу.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Brasil.

Но не тут-то было. «Победительница» обернулась на рефери и соперницу и увидела, что та находится на ногах, но пребывает в явной прострации. «Судья, я же уже победила!?», — в изумлении аппелировала к Дину Марина. Хёрб был в смятении, но предложил продолжить процесс. Родригес была удивлена, но слово судьи – закон.

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Девушка снова пошла вперёд, нанесла ещё несколько точных ударов, и только в этот момент Хёрб Дин наконец-то понял, что бой действительно пора останавливать. Даже сложилось впечатление, что с момента первого нокаута рефери обдумывал, правильно ли он поступил, а когда осознал свою ошибку, резко опомнился и завершил бой.

В целом конфуза Дину удалось избежать. Но всё же в соцсетях осталось несколько постов, напоминающих о двух нокаутах. Пользователи в комментариях шутили, что Хёрб Дин просто сделал ставку на то, что поединок продлится до конца или закончится в пользу Рибас. Сойдёт ли этот промах столь опытному рефери с рук или он получит нагоняй от Даны?