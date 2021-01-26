Легенда из зала славы UFC попал в лапы полиции. Пьяным за рулём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн заставляет о себе говорить даже после ухода из спорта. Правда, поводы он даёт не самые достойные. Болельщики ММА ещё не успели забыть о скандалах 2019 года, в результате которых Пенн фактически разрушил семью и был уволен из UFC, как в первый же месяц 2021 года Би Джей оскандалился опять.

В этот раз всё снова произошло на родных для бойца Гавайях. В отчёте полиции говорится, что около 16:50 от местных жителей были получены жалобы на безрассудного водителя серого пикапа, который на тот момент находился на территории чьей-то коммерческой собственности. Правоохранительные органы отреагировали на сообщения и выехали на место происшествия. В итоге оказалось, что правонарушителем был член Зала славы, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенн. Полицейские арестовали буйного бойца за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как показали видеозаписи очевидцев, Пенн в ходе задержания громко бранился, используя нецензурную лексику в адрес представителей закона.

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Через некоторое время он был выпущен под залог, но следствие продолжается. Совсем не исключено, что в этот раз для Пенна всё в итоге завершится реальным сроком, ведь он уже далеко не в первый раз испытывает проблемы с законом.

Впервые в сводки полиции он попал в 2015 году, когда в состоянии алкогольного опьянения подрался в одном из гавайских баров. Худшим для бойца стал 2019 год. Тогда от него окончательно ушла жена, подавшая запретительный иск на его встречи с детьми. Суд также постановил, что Пенн не сможет приближаться к жене на расстояние ближе 30 метров. Такое решение было принято в связи с годами физического и сексуального насилия со стороны бойца.

В том же 2019 году Би Джей лишился шанса на прощальный бой в UFC. К тому моменту в его пассиве было семь поражений кряду. Невзирая на это, боец, даже несмотря на уговоры Даны Уайта, отказывался покидать промоушен, с которым у него был действующий контракт. Президент UFC долго не мог заставить себя пойти на отчисление экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях и даже согласился дать ему прощальный бой. Ожидалось, что Пенн выступит на турнире UFC в сентябре 2019 года. Но незадолго до схватки с Ником Ленцем боец снова попал в скандал. В состоянии алкогольного опьянения Би Джей был нокаутирован возле одного из питейных заведений. Это стало последней каплей, которая привела к позорному отчислению из лиги.

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Судя по всему, после окончательного ухода из спорта всё стало только хуже. В связи с поcледними событиями Пенна решено отправить на принудительное прохождение курсов по подавлению гнева. Возможно, это хоть что-то поменяет в его жизни. Хотя, если верить его бывшей жене, боец страдает пагубными привычками много лет. Если не искоренить их, то вряд ли здесь помогут даже лучшие курсы. Что ж, в любом случае желаем удачи Би Джею, ведь образ бывшего чемпиона UFC должен быть куда краше.