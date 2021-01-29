«Как только вручат пояс, сразу уйду». Волков должен лишить мечты легендарного Оверима

7 февраля в главном бою турнира UFC Fight Night 184 сразятся Алистар Оверим и Александр Волков. Начало боя – не ранее 6:30 мск. В рейтинге тяжёлого дивизиона Разрушитель расположился на пятой строчке, а Драго – на шестой.

40-летний Оверим – боец старой школы, один из самых титулованных соперников, с которыми доводилось сражаться Драго. Стилистически бойцы очень близки. Александр – базовый каратист, а Алистар – кикбоксёр. Оверим провёл в ММА 66 боёв и в 47 одерживал победы. 25 викторий были ожидаемо добыты нокаутами, но и в борьбе назвать его беспомощным никак нельзя.

На счету нидерландского ветерана 17 побед приёмами. Разрушитель – единственный в мире боец, которому удавалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно. В последних пяти боях Алистар одержал 4 победы и уверенно приближается к титульному шансу. Оверим – отчаянный рубака, у которого из 12 последних боёв 11 закончились нокаутами. Да, падал и он сам, но это лишь подчёркивает принадлежность нидерландца к старой и бескомпромиссной школе.

Для Александра это будет привычная стихия, а потому у нас есть все основания рассчитывать на успех. 32-летний москвич будет проводить свой 41 бой в ММА. За его плечами 32 победы. Из 21 была добыта нокаутом. Это будет третий главный бой вечера в UFC для Александра, и победа над одной из легенд единоборств здорово повысит его котировки. Бойцы, к слову, должны были встретиться ещё в 2019 году в Москве, но тот бой сорвался. Кстати, Оверим говорит, что это к лучшему.

«С тех пор как нас впервые решили свести вместе в октагоне, Волков определённо вырос как боец. Но я должен сказать, что тоже достиг прогресса с тех пор, — сказал Оверим. — Я думаю, что сейчас я опаснее, чем когда-либо. Я нахожусь на пике формы, в лучшем состоянии, чем когда-либо ранее. Поэтому я очень рад, что бой пройдёт именно сейчас. Время для меня идеальное, это правда».

Можно иронизировать над его словами, но нельзя забывать, что мы говорим о тяжеловесах. В этом дивизионе долгожителей предостаточно. Эти парни избавлены от изнурительной весогонки, которая изнашивает организм. Плюс тот стиль боя, который проповедуют оба бойца, будет не настолько энергозатратен, чем, к примеру, мучения Александра с тем же Кёртисом Блейдом, который буквально до изнеможения «залежал» российского бойца.

Вот это подарок! Волков нокаутировал мощного американца в день рождения! Александр вернулся в гонку за титульный бой!

«Он хорош буквально во всем, — продолжает рассуждать о Волкове Оверим. — У него есть удары ногами, у него есть удары руками, он прибавил в борьбе. Я думаю, Александр опасен везде. У него есть чувство дистанции, так что это будет интересная битва. Но я прошёл отличный тренировочный лагерь и чувствую себя полностью готовым.

Я считаю, что мои бои зрелищны. Полагаю, что мне просто нужно держаться этого пути, и я получу ещё один титульный шанс. У меня была отличная карьера, но я должен быть реалистом. Это мой финальный поход за титулом. Я не собираюсь драться до 45. Как только мне вручат пояс, я сразу уйду».

Ждать нам осталось чуть более недели. Сомнений в том, что бой закончится досрочно, практически нет. Остаётся лишь дождаться и поболеть за российского бойца.