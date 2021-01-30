Боец гонял соперника по клетке. А потом сложился пополам от одного удара. Видео

В этом году лига Bellator обещает нам много интересных событий. Одно из таковых – финал Гран-при в полулёгком весе. Второй участник определится после боя между Эммануэлем Санчезом и чемпионом дивизиона Патрисио Питбулем Фрейре. А вот первый уже известен, и это – непобеждённый Эй Джей Макки по прозвищу Наёмник.

Рекордсмен по победам в Bellator ни разу не дрался за пояс. Как такое возможно? Благодаря старой-доброй системе гран-при теперь всё в руках Эй Джея Макки.

Абсолютно всю свою профессиональную карьеру Макки проводит в Bellator. На его счету – по 6 побед нокаутами и сабмишенами, а также одна из самых быстрых досрочных побед в истории промоушена — он нокаутировал Георгия Караханяна за восемь секунд. Наёмник любит заканчивать поединки в первом раунде – таких финишей у него 9. Один из самых ярких случился в 2015 году на турнире Bellator 147 в бою против Джея Ти Дональдсона.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellatormma в «Инстаграме».



На третьей минуте поединка Дональдсон пошёл на Макки с кулаками, пытаясь прижать его к сетке. Наёмник совершенно не растерялся и, казалось, только и ждал этого. Он тут же захватил голову соперника и вошёл в клинч, а после исполнил классику тайского бокса – пробил правым коленом, попав в челюсть соперника. Дональдсон тут же сложился пополам и опустился на колени, закрыв голову руками. После трёх добивающих ударов Макки рефери сигнализировал об остановке боя.

Звёздный Макки победил удивительным приёмом. Его тут же предложили назвать в честь бойца Эй Джею, видимо, надоело просто лупить своих соперников, он придумывает фишки покруче Иезекииля.

Наёмник уже давно заслужил звание звезды полулёгкого веса Bellator. И он действительно может стать следующим чемпионом дивизиона и тем, кто, наконец, положит конец господству Питбуля. Пожалуй, он и вправду достоин надеть этот пояс после 17 ярчайших поединков, 17 побед и при отсутствии поражений.