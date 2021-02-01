«Он назвал меня трусом». Исмаилов и Минеев договорились о бое в сентябре

31 января глава лиги AMC Fight Nights Амир Мурадов сообщил, что долгожданный второй бой известных российских бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева всё-таки состоится. Одно из самых принципиальных противостояний последних лет в отечественных смешанных единоборствах пройдёт в сентябре 2021 года. В связи с таким действительно громким событием, пришло время вспомнить, с чего началась вражда двух ярчайших спортсменов.

Раскрутка первого боя

Впервые Исмаилов и Минеев встретились в октябре 2018 года на турнире в Москве. Бою предшествовала большая раскрутка, как бывает практически всегда, когда речь идёт о поединках Лысого Хищника. Уже в сентябре стало понятно, что зрителей ждёт по-настоящему захватывающее шоу. Бойцы всячески подзуживали друг друга. Сначала казалось, что всё это не более чем элемент шоу. Но за три недели до схватки состоялся ряд их совместных пресс-конференций. Уже тогда ситуация начала выходить из-под контроля. На одном из мероприятий Минеев назвал соперника трусом. В тот же день на большой встрече с журналистами Магомед подошёл к Минееву и толкнул его, после чего в зале завязалась потасовка. Сам Исмаилов позже объяснился в «Инстаграме».



«Приветствую всех. Никогда не думал, что окажусь в ситуации, когда сделаю своему оппоненту, что -то до боя. Для меня, как для спортсмена, скромность Фёдора Емельяненко всегда была в приоритете. Но ещё больше я восхищался как спортсменом Мохаммедом Али. Фёдор и Али в поведении — это две противоположности. И в один момент, я стал постарше и понял, в чём был их успех – они были собой. Сегодня я был собой. Я не ударил Минеева, я поступил так, как посчитал нужным, исходя из своих моральных, мужских принципов. Публичный человек Минеев публично оклеветал и оскорбил меня, он назвал меня трусом. Даже когда я переспросил его на утренней пресс-конференции, он снова на публику повторил это, даже не пытаясь сгладить углы. Я как публичный человек, публично ему ответил, я, так сказать. «Дал ему по шее» на публику. Такой чисто поучительный борцовский толчок в шею. Минеев мне резкое обвинение, а я ему как бы такое же резкое опровержение», — написал тогда спортсмен.



После Исмаилов обвинил Минеева в том, что тот разжигает национальный и религиозный конфликт. Градус противостояния нарастал по мере приближения дня схватки. Промоутер Камил Гаджиев отмечал, что бойцы в словесных перепалках настолько расстарались, что раскрутили поединок до уровня федерального масштаба.



«Всем хорошего дня и крепкого здоровья! Каждый раз, когда я вижу звонок от Магомеда Исмаилова или Владимира Минеева, мне становится очень тревожно, пока я не услышу в трубке: «Всё отлично, я в полном порядке, сделаем большое шоу 19-го!». Для каждого из них турнир закончится по-разному, но вместе они сделали одно большое дело, раскрутили своё противостояние, не побоюсь этого слова, до федерального масштаба, и за это, думаю, благодарны друг другу, хотя и тщательно это пока скрывают», — написал Гаджиев незадолго до боя в «Инстаграме». Ну а затем настало время шоу.

Бой и скандальный вердикт

Поединок Исмаилова и Минеева возглавил турнир Fight Nights 90. Мага выходил в клетку на серии из семи побед, а Владимир мог похвастать тремя успешными схватками кряду. Явного фаворита в этой паре не было. Лысый Хищник, очевидно, в первую очередь полагался на свою борьбу, а Минеев рассчитывал перебить оппонента в стойке. Первые две пятиминутки прошли при явном доминировании Магомеда. Тот провёл несколько эффектных тейкдаунов и, что самое главное, тотально доминировал в партере, нанося противнику огромный урон. Минеев пропускал самые разнообразные удары, проигрывая разгромно. Владимиру приходилось выживать и прибегать даже к грязным и запрещённым приёмам. По мнению многих, он позволил провести себе запрещённый удар, и, кроме того, не раз хватал соперника за шорты, а также спасался, цепляясь за клетку пальцами рук и ног. Тем не менее рефери не сделал ему ни одного замечания. Владимир сумел выстоять. А уже в конце второго отрезка у Исмаилова просто начал заканчиваться бензин. С третьего раунда преимущество начало переходить к Минееву, а в дальнейшем он завладел им уже полностью. Исмаилов пытался рубиться с противником, действую на морально-волевых качествах. Это вызывало уважение, но сути не меняло, в стойке он Владимиру явно проигрывал. В итоге, первые два раунда можно было отдать Исмаилову с явным преимуществом, а оставшиеся Минееву, но те отрезки прошли в более равной борьбе. Вердикт судей разделился – 48:46, 46:48, 48:48 – ничья. Оба бойца считали себя победителями. В клетку стали выходить люди, началась откровенная неразбериха.

В итоге в клетку предложили почётного гостя турнира и, пожалуй, самого уважаемого человека в зале Абдулманапа Нурмагомедова. Тот признал, что схватка должна была завершиться вничью.



«Большая просьба отнестись к этому бою с уважением. Было пять настоящих мужских раундов боя. Первые два раунда, без сомнения, выиграл Магомед Исмаилов. В этих двух раундах Минеев заслуживал желтую карточку, было четыре нарушения за два раунда. Но следующие три раунда выиграл Минеев. Жёлтая карточка должна была быть – посмотрите судьи. Итоговый счёт – ничья заслуженная, к судейскому конкурсу никаких претензий здесь нет», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.



В итоге бойцы вынуждены были принять результат. Самое курьёзное, что обещанный победителю «Мерседес» остался также ничейным. После схватки оба спортсмена выразили готовность провести реванш. Но его организация затянулась на долгое время.

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Путь ко второму бою

Магомед Исмаилов после памятной встречи с Минеевым провёл четыре поединка. И если победы над Вячеславом Василевским и Артёмом Фроловым были просто большими, то вот успешные схватки 2020 года с Александром Емельяненко и Иваном Штырковым придали Маге статус настоящей звезды. У Минеева было всё более скромно. Да, те же четыре победы кряду, но на гораздо менее значимых турнирах. Особо выделяется лишь встреча на турнире имени Абдулманапа Нурмагомедова в сентябре 2020 года, когда Владимир нокаутировал Даурена Ермеков, завоевав статус чемпиона Fight Nights в среднем весе.



В то же время на протяжении всего этого времени, разговоры о возможном реванше Минеева и Исмаилова не стихали. Минеев постоянно подначивал Магомеда, тот отвечал со свойственным ему чувством юмора. Но за рамки «приличия» всё не выходило. Как бы то ни было, в какой-то момент всё же рвануло.



Случилось это в конце минувшего года. На одном из турниров в Москве Минеев и Исмаилов присутствовали в качестве гостей. После одного из поединков в клетке появился Минеев, который вёл себя достаточно резко. Он вырвал микрофон у участника только что завершившейся схватки Александра Гребнёва и начал вызывать на бой Исмаилова. Магомед скоро появился в клетке. Сперва Лысый Хищник предложил всё же дать высказаться Гребнёву, но Минеев был увлечён словесной перепалкой с давним противником. Ещё через несколько мгновений Исмаилов дёрнулся в сторону Владимира, тот отреагировал, после чего началась массовая потасовка. В клетке появилось множество сторонников Исмаилова, которые без разбору принялись бить и чужих, и своих. На Минеева набросились сразу несколько человек. От действий своих же товарищей пострадал и Исмаилов.

«Привык видеть в клетке воинов и волков, а не шакалов и гиен». Минеев – о драке с Магой Владимир обвинил Исмаилова в разжигании межнациональной розни и заявил, что мужской веры ему нет.

В общем, один из последних турниров года в мире ММА завершился форменным балаганом, который дал огромный повод к раскрутке новой схватки. После конфликта Исмаилов и Минеев обвиняли друг друга в неподобающих действиях и трусости. Затем каждый утверждал, что его противник избегает реванша. И вот 31 января наступила неожиданная развязка. Глава AMC Fight Nights Амир Мурадов сообщил, что Мага и Владимир встретятся в сентябре.

Исмаилов по этому поводу сначала записал шутливое видео, в котором рассказал о «незаконченном деле». А уже сегодня Магомед был более агрессивен, пообещав суровую расправу Минееву и даже пригрозив Камилу Гаджиеву.



«Побью его в бою, а после боя — настигну! Когда я предложил ему уединиться со мной один на один, я хотел, чтобы все увидели на сколько он не мужчина! Я ведь не сомневался, что он струсит и откажется! Каждый получит своё, бой — это всего лишь спорт! Минеев давно вышел за рамки спорта. Когда порешаю с Вовой, наверное, Камилу тоже разок втащу», — написал Исмаилов.

Что ж, похоже, вторая схватка бойцов будет даже более жёсткой, чем первая. До поединка ещё долгие месяцы, а мы уже слышим очень громкие заявления. Судя по всему, в сентябре скучать нам точно не придётся. Ждём ответа Минеева и долгих, многомесячных словесных перепалок.