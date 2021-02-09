«Американцам невыгоден чемпион из России». Власов едет за титулом WBO

В ночь с 13 на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов. Его соперником будет Джо Смит. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, которым ещё не так давно владел Сергей Ковалёв. Таким образом, Власов станет первым российским боксёром в 2021 году, которому предстоит схватка за титул. Незадолго до противостояния рассказываем о предматчевых раскладах, а также о ситуации в дивизионе в целом.

Что происходит в полутяжёлом весе?

На сегодняшний день полутяжёлый дивизион самый успешный для российских боксёров. Три из четырёх основных поясов принадлежат отечественным боксёрам. Так, титулы по версиям WBC и IBF находятся в руках Артура Бетербиева. Любимец Рамзана Кадырова не выступал в 2020 году, но уже весной нынешнего года будет защищать звание чемпиона от посягательств Адама Дейнеса, ну а потом задумается об объединительной схватке.



Поясом чемпиона мира по версии WBA Super владеет Дмитрий Бивол. Как и Бетербиев уроженец Токмака в 2020 году был без работы. Но уже в 2021 году, по словам главы Matchroom Boxing, Дима проведёт минимум два боя, так что по линии WBA также всё выглядит многообещающе. Что касается версии WBO, то тут давно наступил вакуум. Чемпиона в этой организации нет уже почти год.

Сергей Ковалёв, Сауль Альварес и…. Власов?

2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе состоялся грандиозный поединок. Звёздный Сауль Альварес пробовал свои силы в полутяжёлом весе. Ему противостоял чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалёв. Многие расценивали этот бой как попытку мексиканца завоевать пояс ещё в одной весовой категории за счёт схватки с самым «удобным» из всех чемпионов. По большому счёту, это было правдой. Жёстко ограничив Крашера в вопросе набора веса после церемонии взвешивания, команда Сауля поставила своего подопечного в ещё более выгодное положение. Мексиканец размотал своего возрастного оппонента, заставив капитулировать в 11-м раунде. Таким образом, Канело стал чемпионом мира. Но, как и предполагалось, в полутяжёлом весе он не задержался. Скоро пояс по версии WBO стал вакантным.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию… Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.

Тогда в WBO решили организовать турнир с участием наиболее рейтинговых боксёров. В числе кандидатов на его участие были Элейдер Альварес, Максим Власов, Умар Саламов, Джо Смит и Хильберто Рамирес.



Последний в итоге отказался от идеи выйти на титульный бой через подобный турнир. Тогда боссы WBO быстро сформировали полуфинальные пары. Элейдер Альварес – Джо Смит и Максим Власов – Умар Саламов.



Смит свой поединок провёл и заслуженно победил. А вот встреча двух россиян сорвалась из-за коронавируса у Саламова. Тогда в WBO признали, что тянуть с определением чемпиона больше невозможно. Организация сразу же назначила титульную схватку Смита и Власова. Так что, возможно, Максим станет полноценным преемником Ковалёва и Сауля Альвареса.

Как дела у Максима Власова?

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Максим Власов незаслуженно долго оставался в тени других известных российских боксёров. Причиной этого было то, что у Власова на протяжении многих лет не было системного менеджмента в вопросе продвижения карьеры и де-факто он не был связан долгосрочными обязательствами ни с одним из крупных промоутеров.



Между тем его карьера складывалась очень интересно. Почти за 50 поединков на профессиональном ринге он бился и во втором среднем весе, и в полутяжёлом, и даже в первом тяжёлом. На его счету победы над такими крепкими соперниками, как Исмаил Силлах, Оланреваджу Дуродола, Рахим Чахкиев и Айзек Чилемба. Более того, в 2018 году он принимал участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В четвертьфинале он бился за звание временного чемпиона мира с известным поляком Кшиштофом Гловацким, но уступил тому решением судей. Последний раз Максим выходил на ринг в ноябре 2019 года в Майкопе. Тогда он победил Эммануэля Марти. Но, невзирая на отсутствие боёв в минувшем году, 2020-й не был бесполезным. В марте минувшего года боксёр подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Как видим, такое партнёрств сразу принесло свои плоды. Бой в Лас-Вегасе после выступления в Майкопе – мощный взлёт по карьерной лестнице.

Кто такой Джо Смит?

Если на этот вопрос отвечать коротко, то скажем, что американец – крепкий середняк и не более. Свою главную минуту славы в карьере он уже получил. В декабре 2016 года Джо нокаутировал легендарного Бернарда Хопкинса, которому на тот момент был уже 51 год. Смит поставил точку в карьере БиХопа, который никак не мог попрощаться с любимым делом и рассматривал схватку со Смитом, как прощальную. Та победа получилась эффектной, Хопкинс едва не вылетел с ринга. Многие полагали, что это не просто побитие «старика», а заявка на доминирование в дивизионе. Но уже в следующем поединки иллюзии фанов Джо улетучились. Их любимец проиграл Салливану Баррере.



Далее карьера боксёра напоминала американские горки. Одна победа над Мелвином Расселлом почему-то помогла ему получить титульник с Дмитрием Биволом. Смит тем шансом не воспользовался. После поражения от Бивола была непростая победа над Джесси Хартом и успех в схватке с Элейдером Альваресом. И вот теперь пришло время ещё одной попытки завоевать титул.

Бивол без проблем убрал очередного претендента. Скоро бой с Ковалёвым? Джуниор дос Сантос неожиданно подобрался к чемпионскому титулу. Вместе с ним на очередном турнире UFC побеждали и россияне.

Чего ждать от боя?

Смит считается фаворитом противостояния. Так полагают эксперты за океаном, того же мнения придерживаются и букмекеры. Но Власов не единожды в карьере выступал в роли андердога. Максим умеет удивлять, и кажется, что ему нравится роль аутсайдера. Да и в целом в Смите нет ничего необычного. Нынешних высот он достиг за счёт трудолюбия, но не таланта. По сути, Джо обычный рубака-трудяга, который не брезгует открытым и жёстким боксом. К слову, то же самое недавно говорил и Власов.

«Честно сказать, Смит — достаточно примитивный боксёр. У него нет ни особой скорости, ни пластики, ни ловкости. Он идёт и просто навалом забивает. Никаких технических или тактических сложностей в нём нет. Но у него есть грубая физическая сила, выносливость, крепкая голова. Он идёт, терпит, сам бьёт и пропускает. Но какой-то хитрости, сложности в нём нет».



Вместе с тем Власов понимает, что против него будет не только соперник, но и судейство. У Максима в плане работы с американскими судьями уже есть неприятный опыт. В 2015 году он боксировал в США с Хильберто Рамиресом. Победу отдали мексиканцу, хотя россиянин по-прежнему не согласен с тем решением. Как бы то ни было, эти трудности его не страшат.

«Я не опасаюсь, что равные раунды будут отдавать Смиту, но к этому готов. Я понимаю, что здесь вряд ли будет объективное судейство. Это понятно: американцам невыгодно получать ещё одного чемпиона из России, и они будут всеми силами стремиться к победе Смита. Это бизнес. Я должен стараться, чтобы не было или было как можно меньше спорных раундов. Надо выигрывать чисто. Тот же бой с Рамиресом или с Гловацким доказывают это. Там сто процентов равных раундов отдали соперникам», — говорил Власов.



То, что Власов ведут «на убой», косвенно подтвердил и глава Top Rank Боб Арум, который недавно рассказал, как было бы здорово организовать объединительный бой Бетербиева и Смита в 2021 году, и как сильно можно было бы продать такой бой. Такие заявления говорят о том, что победа Максима над Джо действительно неинтересна даже его боссу. Что ж, это действительно только бизнес. Власову же необходимо сорвать бизнес-план всех заинтересованных сторон, убедить судей в своём превосходстве и помнить, что ещё одного титульного шанса может и не быть. Удачи, Максим!