Фантастическая киношная вертушка! Нокаут года прилетел из лиги Хабиба. Видео

Герги Шахрурамазанов выдал идеальный по исполнению удар, шансов спастись от него у соперника не было.

9 февраля 2021 года в Москве на арене «Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой» проходит турнир по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33. Организация, владельцем которой летом минувшего года стал Хабиб Нурмагомедов, набирает обороты. Из всех отечественных эта лига ведёт себя наиболее активно.

Во многом это связано с фигурой лидера – чемпиона UFC в лёгком весе. Хабиб активно продвигает своё детище, распространив своё влияние и на страны Средней Азии. Московский турнир фактически стал своеобразной матчевой встречей Россия – Средняя Азия. Но даже фигура Орла не сможет помочь, если уровень оппозиции будет недостаточно высок.

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В одном из боёв изначально чеченский боец из Грозного Али Дикаев должен был драться с дагестанцем Халидом Асильдаровым, но произошла замена. И это не принесло Али удачу. В октагон против него вышел другой дагестанский боец Герги Шахрурамазанов. Герги не проиграл за свою карьеру ни одного поединка, одержав победы в девяти боях.



Встреча получилась короткая, но невероятно яркая. Трёх минут хватило Герги на то, чтобы нокаутировать своего соперника. На раннем этапе боёв в зале было не так много болельщиков. По традиции они подтягиваются к основному карду, но конкретно у Шахрурамазанова на верхнем ярусе трибун была настоящая группа поддержки, которая весьма активно поддерживала своего бойца.

Права на видео принадлежат Eagle FC. Ролик можно посмотреть на странице Eagle FC в «Инстаграме»

Победную атаку Герги начал с жёсткого колена в корпус в клинче. Соперник мужественно сдержал этот мощный удар и, как показалось, получил несколько мгновений на то, чтобы перевести дух. Но именно этих секунд дагестанский боец Али и не дал. Сгруппировавшись, Шахрурамазанов выбросил идеальную во всех смыслах вертушку. Руки Дикаева оказались чуть ниже траектории полёта ноги соперника и в следующее мгновение он сложился на канвасе.

Эпизод получился настолько зрелищным, что в какой-то момент показалось, что это хорошо поставленный киношный поединок. Однако же состояние Али говорила о том, насколько всё это было больно. В социальных сетях восторженные фанаты уже присудили этому эпизоду звание «Нокаут года». И, говоря откровенно, сложно будет кому-то переплюнуть фантастическую вертушку Герги.