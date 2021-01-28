Fedor Team идёт на покорение Bellator. Сколько поясов добудут россияне?

Устроены так люди — желают знать, что будет. Но если жизнь — штука весьма непредсказуемая (особенно в нынешние времена), прогнозировать которую есть дело весьма неблагодарное, то с единоборствами немного легче. Внимательный зритель, просмотревший немалое количество боёв и ивентов, и следящий за перемещениями в бойцовских лигах, вполне способен дать грамотный прогноз на ближайшее будущее. Конечно, в спорте, как и в жизни, всё бывает, но давайте посмотрим, кто к концу года останется чемпионом одной из крупнейших боевых лиг мира, а кто — спустится на строчку ниже.

На данный момент, лига готовится возобновить свою деятельность в феврале. Пандемия внесла свои нежелательные коррективы, спутав планы и расчеты стремительно прогрессирующего промоушена — и тем не менее, организация Скотта Кокера сумела выдать запоминающийся сезон. Найдя постоянное пристанище в Анкасвилле и сумев преодолеть многие трудности, парализовавшие деятельность других организаций, калифорнийская лига сумела короновать пять новых чемпионов в прошедшем году, а также подарить зрителям много запоминающихся боёв.

«Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Как русские парни покоряли Bellator Шлеменко и Корешкову пришлось проделать двойной путь к титулам, а Минаков нокаутировал всех соперников в гонке за поясом.

Предположительно, к первому января 2022-го пьедестал Bellator будет выглядеть так:



Тяжелый вес



Чемпион: Райан Бейдер



Новый чемпион: Виталий Минаков



Новое, как известно — это хорошо забытое старое. Боец из Брянска уже обладал ранее этим титулом, но лишился его по причине простоя и контрактных диспутов. Теперь же он, несомненно, полон желания вернуть своё добро. 2020-й он пропустил, но годом ранее вернулся в Bellator. Хотя возвращение, сперва, обернулось конфузом в виде странного поражения против Чейка Конго, Виталий сумел вернуться на победную тропу, разгромив Тимоти Джонсона. В прошлом году Вадим Немков сумел отобрать у Бейдера пояс в полутяжелом весе и отомстить за Фёдора Емельяненко — судя чисто по стилю, Минаков вполне способен повторить достижение соотечественника.



При этом, не будем забывать о потенциальной угрозе с другой стороны. Другой выпускник школы Фёдора, Валентин Молдавский, показал в прошлом году впечатляющий прогресс. В Bellator он одержал две уверенные победы, взяв верх над такими опытными бойцами, как Хави Айяла и Рой Нельсон. 28-летний боец нашел также время для защиты своего мирового титула по боевому самбо. Это делает россиянина серьезным потенциальным оппонентом, как для Бейдера, так и для Минакова.

Экс-гвардеец США попался на хитрый трюк Минакова. Нокаута было не избежать. Видео Тимоти Джонсон пострадал от брутальной комбинации российского бойца.

Полутяжелый вес



Чемпион: Вадим Немков



Новый чемпион: ???



Вопросительные знаки здесь отнюдь не означают сомнений в Вадиме Немкове. Просто, предсказать, что может случиться в этом переполненном талантами дивизионе — задача, превосходящая наши возможности. Полутяжелый дивизион Bellator превосходит таковой же в UFC, и грозит стать ещё сильнее. Список претендентов Немкова, забравшего титул у Бейдера в прошлом году, не может не впечатлять. Достаточно сказать, что к недавнему иммигранту из UFC Кори Андерсону, уже успевшему отметиться быстрой победой на новом месте, прибавились двое других известных бывших бойцов невадской лиги — Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон.



Скотт Кокер несколько раз обмолвился о вероятном гран-при, с целью выявить чемпиона в этом мощном подразделении. Если так, то нас ждёт волнующее и непредсказуемое зрелище. Помимо Немкова и указанных выше бойцов, потенциальный турнир не сможет обойтись без Фила Дэвиса. Также, прогнозируется возможный возврат в полутяжи чемпиона в среднем весе, Гегарда Мусаси. Наконец, среди возможных участников турнира упоминалось и имя Лиото Мачиды. Даже совсем недавний обладатель пояса Бейдер несколько тускнеет в таком окружении.

За Фёдора отомстили хай-киком! Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator Впервые за четыре года в Bellator появился российский чемпион.

Если же этот турнир не состоится — думаем, шансы Немкова сохранить титул достаточны сильны. Он находится в расцвете сил, и вполне способен отстоять своё и против Джонсона, и Андерсона (бой с которым вполне вероятен).

Средний вес



Чемпион: Гегард Мусаси



Новый чемпион: Мусаси



При самом удачном раскладе, Россия имеет шанс похвастаться чемпионами в трёх самых весомых дивизионах Bellator.



Косвенным образом, ситуация в полутяжелом весе оказывает незримое влияние на средневесовой дивизион. Здесь мы будем исходить из расклада, при котором Мусаси останется в среднем весе. В октябре армянин из Нидерландов вернул своё чемпионство, неброско, но уверенно разобравшись с Дугласом Лимой. Мусаси, выигравший 10 из своих последних 11 боёв, доказал, что находиться в очень хорошей форме. Его опыт и стилевое разнообразие делают его грозным соперником для любого претендента.



Потенциально, может состояться раббер-матч против Мачиды, который поставит точку в противостоянии двух знаменитых бойцов. Также, весьма вероятен бой против Анатолия Токова. 30-летний сибиряк находиться в расцвете сил, и хотя он не выходил в клетку в 2020-м, является потенциально самым серьезным возможным соперником Ловца Снов.

«Джонс и Кормье ушли, поэтому я – первый в мире». Немкову теперь всё равно с кем драться Новый чемпион Bellator дерётся не только за себя, но и за Фёдора Емельяненко.

Полусредний вес



Чемпион: Дуглас Лима



Новый чемпион: Лима



Неудача Дугласа Лимы в походе за чемпионством в среднем весе никак ни повлияла на его высшее положение в родном дивизионе. Здесь он продолжает оставаться бесспорным лидером и одним из самых постоянных чемпионов промоушена.



Самая серьезная угроза исходит от Ярослава Амосова. Небитый 27-летний боец из Украины провёл ударный год, победив Эда Рута, Марка Леммингера, и Логана Сторли. 19 из своих 25 побед он одержал досрочно, и его рейтинг продолжает повышаться. Сумеет ли Украинский Хабиб сохранить свою боевую репутацию безупречной и развенчать короля полусреднего веса — вот, пожалуй, главная интрига дивизиона.

«Украинский Хабиб» победил в фирменном стиле Фергюсона. Наследие Орла под угрозой? Видео В предстоящие выходные Ярослав Амосов может приблизиться к профессиональному рекорду Нурмагомедова.

Легкий вес



Чемпион: Патрисиу Фрейре



Новый чемпион: Фрейре



Питбуль сохранит свой пояс в легком весе, единственно в силу того, что вряд ли проведёт его защиту. Главные испытания ждут его в ходе защиты титула в полулегком — но об этом чуть ниже.



Как помним, Фрейре эффектно стал чемпионом двух категорий, нокаутировав Майкла Чендлера в мае 2019-го. С тех пор, Чендлер ушел из лиги к новым вершинам. Без него, единственным потенциально интересным соперником для Питбуля является Бенсон Хендерсон, досадный проигрыш которому в 2016-м является одной из немногих клякс в его боевой биографии. Тянуть с устроением этого боя не рекомендуется — Плавный, которому уже 37 лет, моложе точно не станет.



Полулегкий вес



Чемпион: Патрисиу Фрейре



Новый чемпион: Эй Джей Макки



Пандемические перипетии задержали окончание турнира в этой категории. Пояс остался у Фрейре. Развязка отложена на этот год — осталось провести второй полуфинал и финал. Вряд ли Фрейре уступит Эммануэлю Санчесу, так что сюрприза ожидаем в финале.



Эй Джей Макки — знаковая фигура в Bellator. Вся безупречная карьера 25-летнего бойца прошла в этой организации. 17 побед и ни одного поражения. Не хватает заключительного штриха — чемпионства. И ведь за последние пару лет он только набрал обороты. На пути к финалу он буквально уничтожил таких серьезных соперников, как Георгий Караханян, Дерек Кампос, и Дэррион Колдуэлл. Бой с последним считали самым серьезным испытанием для Наёмника — но длился лишь 71 секунду, и завершился Сабмишеном года.

«Судья, остановите бой!» Брат Хабиба доставляет неприятности не только в борьбе. Видео Орёл поможет Усману Нурмагомедову дебютировать в Bellator. Ученик Абдулманапа показывает совсем не фамильный стиль.

Комбинация молодости, силы, и универсальности Макки — вот залог его весьма вероятного грядущего чемпионства.



Легчайший вес



Чемпион: Хуан Арчулета



Новый чемпион: Кёдзи Хоригути



Недооценивать Арчулету, конечно — себе дороже. Боец раз за разом посрамлял скептиков. Но его шансы удержать пояс в этом сильном дивизионе выглядят призрачно. Прежде всего, из-за обилия качественных контендеров. Магомед Магомедов, Джеймс Галлахер, Серхио Петтис — впечатляющий список.



Но главная опасность для Арчулеты грядет из страны восходящего солнца. Кёдзи Хоригути оправился от серьезнейшей травмы и горит желанием вернуть свой пояс. Напомним, его долгая победная серия увенчалась в июне 2019-го чемпионством Bellator. Но затем он проиграл Каю Асакуре (под эгидой Rizin), а после произошел разрыв крестообразной связки. Согласно условиям контракта, чемпионское звание ему пришлось с себя сложить. Операция и восстановление, к счастью, прошли успешно, и Хоригути завершил прошедший год реваншем над Асакурой. Теперь он, без сомнения, вернётся отвоевывать своё кровное.



Женский полулегкий вес

Чемпионка: Кристиана Жустину



Новая чемпионка: Жустину



Здесь всё просто — Киборг банально не имеет значимой конкуренции. Аманда Нуньес, как известно, выступает в другой организации. Потенциальный интерес вызывает кандидатура Кэт



Зингано. Также, весьма вероятна попытка реванша со стороны Джулии Бадд. Но кто бы против неё ни выходил — Жустину априори будет считаться фаворитом с большим отрывом.



Женский наилегчайший вес



Чемпионка: Жулиана Веласкес



Новая чемпионка: Илима-Лей Макфарлейн



Обескураживающе завершился год для гавайской звезды Bellator. Она была готова установить рекорд по защитам титула. Но 34-летняя бразильянка, тихой сапой пришедшая к контендерству, сумела удивить бойцовский мир, забрав очень близкое единогласное решение.



Несомненно, недооценка оппонентки сыграла здесь не последнюю роль. Отсутствие серьезной конкуренции делает реванш фактически неизбежным. Думается, на этот раз Макфарлейн подойдет к бою во всеоружии, и уже в первой половине года отвоюет свой титул.