Fedor Team идёт на покорение Bellator. Сколько поясов добудут россияне?

Устроены так люди — желают знать, что будет. Но если жизнь — штука весьма непредсказуемая (особенно в нынешние времена), прогнозировать которую есть дело весьма неблагодарное, то с единоборствами немного легче. Внимательный зритель, просмотревший немалое количество боёв и ивентов, и следящий за перемещениями в бойцовских лигах, вполне способен дать грамотный прогноз на ближайшее будущее. Конечно, в спорте, как и в жизни, всё бывает, но давайте посмотрим, кто к концу года останется чемпионом одной из крупнейших боевых лиг мира, а кто — спустится на строчку ниже.
На данный момент, лига готовится возобновить свою деятельность в феврале. Пандемия внесла свои нежелательные коррективы, спутав планы и расчеты стремительно прогрессирующего промоушена — и тем не менее, организация Скотта Кокера сумела выдать запоминающийся сезон. Найдя постоянное пристанище в Анкасвилле и сумев преодолеть многие трудности, парализовавшие деятельность других организаций, калифорнийская лига сумела короновать пять новых чемпионов в прошедшем году, а также подарить зрителям много запоминающихся боёв.
Предположительно, к первому января 2022-го пьедестал Bellator будет выглядеть так:
Тяжелый вес
Чемпион: Райан Бейдер
Новый чемпион: Виталий Минаков
Новое, как известно — это хорошо забытое старое. Боец из Брянска уже обладал ранее этим титулом, но лишился его по причине простоя и контрактных диспутов. Теперь же он, несомненно, полон желания вернуть своё добро. 2020-й он пропустил, но годом ранее вернулся в Bellator. Хотя возвращение, сперва, обернулось конфузом в виде странного поражения против Чейка Конго, Виталий сумел вернуться на победную тропу, разгромив Тимоти Джонсона. В прошлом году Вадим Немков сумел отобрать у Бейдера пояс в полутяжелом весе и отомстить за Фёдора Емельяненко — судя чисто по стилю, Минаков вполне способен повторить достижение соотечественника.
При этом, не будем забывать о потенциальной угрозе с другой стороны. Другой выпускник школы Фёдора, Валентин Молдавский, показал в прошлом году впечатляющий прогресс. В Bellator он одержал две уверенные победы, взяв верх над такими опытными бойцами, как Хави Айяла и Рой Нельсон. 28-летний боец нашел также время для защиты своего мирового титула по боевому самбо. Это делает россиянина серьезным потенциальным оппонентом, как для Бейдера, так и для Минакова.
Полутяжелый вес
Чемпион: Вадим Немков
Новый чемпион: ???
Вопросительные знаки здесь отнюдь не означают сомнений в Вадиме Немкове. Просто, предсказать, что может случиться в этом переполненном талантами дивизионе — задача, превосходящая наши возможности. Полутяжелый дивизион Bellator превосходит таковой же в UFC, и грозит стать ещё сильнее. Список претендентов Немкова, забравшего титул у Бейдера в прошлом году, не может не впечатлять. Достаточно сказать, что к недавнему иммигранту из UFC Кори Андерсону, уже успевшему отметиться быстрой победой на новом месте, прибавились двое других известных бывших бойцов невадской лиги — Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон.
Скотт Кокер несколько раз обмолвился о вероятном гран-при, с целью выявить чемпиона в этом мощном подразделении. Если так, то нас ждёт волнующее и непредсказуемое зрелище. Помимо Немкова и указанных выше бойцов, потенциальный турнир не сможет обойтись без Фила Дэвиса. Также, прогнозируется возможный возврат в полутяжи чемпиона в среднем весе, Гегарда Мусаси. Наконец, среди возможных участников турнира упоминалось и имя Лиото Мачиды. Даже совсем недавний обладатель пояса Бейдер несколько тускнеет в таком окружении.
Если же этот турнир не состоится — думаем, шансы Немкова сохранить титул достаточны сильны. Он находится в расцвете сил, и вполне способен отстоять своё и против Джонсона, и Андерсона (бой с которым вполне вероятен).
Средний вес
Чемпион: Гегард Мусаси
Новый чемпион: Мусаси
При самом удачном раскладе, Россия имеет шанс похвастаться чемпионами в трёх самых весомых дивизионах Bellator.
Косвенным образом, ситуация в полутяжелом весе оказывает незримое влияние на средневесовой дивизион. Здесь мы будем исходить из расклада, при котором Мусаси останется в среднем весе. В октябре армянин из Нидерландов вернул своё чемпионство, неброско, но уверенно разобравшись с Дугласом Лимой. Мусаси, выигравший 10 из своих последних 11 боёв, доказал, что находиться в очень хорошей форме. Его опыт и стилевое разнообразие делают его грозным соперником для любого претендента.
Потенциально, может состояться раббер-матч против Мачиды, который поставит точку в противостоянии двух знаменитых бойцов. Также, весьма вероятен бой против Анатолия Токова. 30-летний сибиряк находиться в расцвете сил, и хотя он не выходил в клетку в 2020-м, является потенциально самым серьезным возможным соперником Ловца Снов.
Полусредний вес
Чемпион: Дуглас Лима
Новый чемпион: Лима
Неудача Дугласа Лимы в походе за чемпионством в среднем весе никак ни повлияла на его высшее положение в родном дивизионе. Здесь он продолжает оставаться бесспорным лидером и одним из самых постоянных чемпионов промоушена.
Самая серьезная угроза исходит от Ярослава Амосова. Небитый 27-летний боец из Украины провёл ударный год, победив Эда Рута, Марка Леммингера, и Логана Сторли. 19 из своих 25 побед он одержал досрочно, и его рейтинг продолжает повышаться. Сумеет ли Украинский Хабиб сохранить свою боевую репутацию безупречной и развенчать короля полусреднего веса — вот, пожалуй, главная интрига дивизиона.
Легкий вес
Чемпион: Патрисиу Фрейре
Новый чемпион: Фрейре
Питбуль сохранит свой пояс в легком весе, единственно в силу того, что вряд ли проведёт его защиту. Главные испытания ждут его в ходе защиты титула в полулегком — но об этом чуть ниже.
Как помним, Фрейре эффектно стал чемпионом двух категорий, нокаутировав Майкла Чендлера в мае 2019-го. С тех пор, Чендлер ушел из лиги к новым вершинам. Без него, единственным потенциально интересным соперником для Питбуля является Бенсон Хендерсон, досадный проигрыш которому в 2016-м является одной из немногих клякс в его боевой биографии. Тянуть с устроением этого боя не рекомендуется — Плавный, которому уже 37 лет, моложе точно не станет.
Полулегкий вес
Чемпион: Патрисиу Фрейре
Новый чемпион: Эй Джей Макки
Пандемические перипетии задержали окончание турнира в этой категории. Пояс остался у Фрейре. Развязка отложена на этот год — осталось провести второй полуфинал и финал. Вряд ли Фрейре уступит Эммануэлю Санчесу, так что сюрприза ожидаем в финале.
Эй Джей Макки — знаковая фигура в Bellator. Вся безупречная карьера 25-летнего бойца прошла в этой организации. 17 побед и ни одного поражения. Не хватает заключительного штриха — чемпионства. И ведь за последние пару лет он только набрал обороты. На пути к финалу он буквально уничтожил таких серьезных соперников, как Георгий Караханян, Дерек Кампос, и Дэррион Колдуэлл. Бой с последним считали самым серьезным испытанием для Наёмника — но длился лишь 71 секунду, и завершился Сабмишеном года.
Комбинация молодости, силы, и универсальности Макки — вот залог его весьма вероятного грядущего чемпионства.
Легчайший вес
Чемпион: Хуан Арчулета
Новый чемпион: Кёдзи Хоригути
Недооценивать Арчулету, конечно — себе дороже. Боец раз за разом посрамлял скептиков. Но его шансы удержать пояс в этом сильном дивизионе выглядят призрачно. Прежде всего, из-за обилия качественных контендеров. Магомед Магомедов, Джеймс Галлахер, Серхио Петтис — впечатляющий список.
Но главная опасность для Арчулеты грядет из страны восходящего солнца. Кёдзи Хоригути оправился от серьезнейшей травмы и горит желанием вернуть свой пояс. Напомним, его долгая победная серия увенчалась в июне 2019-го чемпионством Bellator. Но затем он проиграл Каю Асакуре (под эгидой Rizin), а после произошел разрыв крестообразной связки. Согласно условиям контракта, чемпионское звание ему пришлось с себя сложить. Операция и восстановление, к счастью, прошли успешно, и Хоригути завершил прошедший год реваншем над Асакурой. Теперь он, без сомнения, вернётся отвоевывать своё кровное.
Женский полулегкий вес
Чемпионка: Кристиана Жустину
Новая чемпионка: Жустину
Здесь всё просто — Киборг банально не имеет значимой конкуренции. Аманда Нуньес, как известно, выступает в другой организации. Потенциальный интерес вызывает кандидатура Кэт
Зингано. Также, весьма вероятна попытка реванша со стороны Джулии Бадд. Но кто бы против неё ни выходил — Жустину априори будет считаться фаворитом с большим отрывом.
Женский наилегчайший вес
Чемпионка: Жулиана Веласкес
Новая чемпионка: Илима-Лей Макфарлейн
Обескураживающе завершился год для гавайской звезды Bellator. Она была готова установить рекорд по защитам титула. Но 34-летняя бразильянка, тихой сапой пришедшая к контендерству, сумела удивить бойцовский мир, забрав очень близкое единогласное решение.
Несомненно, недооценка оппонентки сыграла здесь не последнюю роль. Отсутствие серьезной конкуренции делает реванш фактически неизбежным. Думается, на этот раз Макфарлейн подойдет к бою во всеоружии, и уже в первой половине года отвоюет свой титул.
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