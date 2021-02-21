Кокляев победил легковеса, Дацик выкинул Тайсона за канаты. Что это вообще было?

В Красногорске завершился вечер профессионального бокса, который был далёк от традиционного формата. Именно этим он и привлекал внимание общественности. Главными событиями шоу были три фрик-поединка, а также главное событие, в котором встретились экс-чемпион мира, обладатель титула WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов и экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Айзек Чилемба.

Но начнём мы именно с фрик-схваток. Первой из этой категории была встреча 47-летнего самбиста с криминальным прошлым Максима Новосёлова и Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Дениса Вильданова. Формат схватки предусматривал 4 раунда по 2 минуты, что и неудивительно, больше бы бойцы, чей суммарный вес потянул на 320 кг, очевидно бы не выдержали.

Михаил Кокляев разобрался с бойцом блогером! Удивительный вечер бокса закончился победой Михаила Кокляева. В бою Фёдора Чудинова зафиксировали ничью.

В целом, как и ожидалось, зрителям довелось стать свидетелями достаточно унылого зрелища. Новосёлов и Вильданов с трудом передвигались по рингу и проявляли мало активности. Тем не менее, со временем более опытный в единоборствах Новосёлов нашёл слабые места в обороне соперника. В третьем раунде он пробил серию ударов по корпусу, заставив Дениса «взять колено» и отдышаться. Ну а в заключительном отрезке Вильданов совсем сдал. Мощная атака от Новосёлова привела ко второму нокдауну Дениса, после чего он отказался от продолжения схватки. После победы Максиму вручили довольно симпатичный кубок, а сам он не скрывал радости, покидая ринг в приподнятом настроении.



Затем на арене появились скандальный боец ММА Вячеслав Дацик, также известный криминальным прошлым и камерунский кикбоксёр, чемпион страны по боксу Тайсон Дижон. Последний был значительно легче Дацика, за счёт чего был гораздо быстрее с первых секунд. Дижон старался действовать в классической манере, дёргать соперника, обыгрывать его и работать на ногах. Дацик же сломя голову шёл вперёд. Достаточно сказать, что он даже не ответил на стартовое приветствие соперника, а вместо этого достаточно подленько сразу же пробил ему в голову. В целом, на протяжении четырёх раундов, невзирая на всю ярость и старания Вячеслава, встречу он проигрывал. Но в заключительно отрезке случилось невероятное. Совершенно дикая атака от Дацика достигла цели, в результате чего камерунец выпал за пределы ринга. Команда помогла ему вернуться на настил, но продолжать бой Тайсон уже не мог. Таким образом, россиянин в свои 40 лет добыл достаточно сенсационную победу.



Затем организаторы шоу разбавили фрик-поединки классической боксёрской встречей, в которой бились россиянин армянского происхождения Эдгар Гукасян и венесуэлец Адриан Перес. Гукасян был фаворитом противостояния. Но статус аутсайдера не смущал гостя из Южной Америки. На протяжении большей части схватки он устраивал оппоненту настоящую бомбардировку. Тем не менее, судьи не были настроены расстраивать Гукасяна и насчитали ничью, что вызвало большие вопросы.



Ну а после этого в ринге появились одни из главных действующих лиц вечера – стронгмен Михаил Кокляев, который вышел на ринг впервые после нокаута от Александра Емельяненко и во второй раз в жизни в принципе, и известный блогер, боец ММА Артём Тарасов, уступавший противнику в весе более 60 кг. Из-за этого он выглядел перед Кокляевым настоящим малышом.



Тактика Тарасова читалась ещё до боя. Артём много двигался, за счёт скорости он уходил от атак Кокляева. Переходя же в наступление, боец пытался быстро уходить. Но со временем делать это становилось всё труднее. Кокляев, потративший первый раунд на адаптацию, скоро перешёл на тактику давления на соперника, причём в прямом смысле. Как только Тарасов сближался, Михаил заключал его в свои объятия и давил весом своего тела, то и дело заставляя опускаться на канвас. Очевидно, это отбирало у Артёма силы и к концу боя он замедлился. Стоит также отметить, что в плане боксёрской техники Кокляев всё же прибавил, по крайней мере временами у него прорезался неплохой джеб. Как бы то ни было, казалось, что по чистым ударам, хоть они и не несли большого урона Кокляеву, Тарасов был впереди. Но у судей было иное мнение. Победа в итоге досталась стронгмену, который теперь является обладателем профессионального рекорда 1:1. Продолжение следует?

Добро пожаловать на фрик-шоу, или Почему умирает профессиональный бокс Большому боксу нужны реальные реформы. Быть может, время пойти по пути UFC?

Ну а в главном событии шоу, как говорилось выше, встретились настоящие боксёры. Фёдор Чудинов дрался с Айзеком Чилембой. Россиянин сразу попытался обозначить, кто в ринге хозяин и начал с прессинга. Но всё-таки наступал он без ударов, что помогало малавийцу работать на отходах и бить с удобной для себя дистанции. Со второго раунда Чудинов начал подключать руки, но Чилемба не терялся и, даже зажимаясь у канатов, отвечал практически на каждую атаку Фёдора. В целом, схватка прошла в очень высоком темпе и отличалась плотностью. Оба не хотели уступать. Айзек всё же был немного точнее, что касается Чудинова, то он постоянно прессинговал и шёл вперёд, и если бы в профи боксе, как на любительских турнирах давали награду за «Волю к победе», то она бы безусловно досталась Фёдору. Как бы то ни было, слишком много чистых пропущенных от Чилембы ударов не позволили Чудинову победить. Судьи насчитали ничью и здесь, чем вызвали некое недовольство африканского боксёра. В любом случае, поединок удался. И, стоит отметить, что он окупил всё терпение тех любителей бокса, которые не горели желанием смотреть фрик-бои, но вынуждены были это делать в силу обстоятельств. Так что, подытоживая, можно сказать, что всё же посмотреть было на что и, кроме того, это был именно тот случай, когда каждый мог найти то, что ему по душе.