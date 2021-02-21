Блэйдсу хватило одного удара. Чёрный Зверь – кандидат на апсет года? Видео

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 185. В главном поединке вечера сошлись второй номер рейтинга тяжёлого дивизиона Кёртис Блэйдс и занимающий четвёртую строчку рейтинга Деррик Льюис. Бой завершился сенсационной победой Чёрного Зверя, который, будучи огромным андердогом, во втором раунде нокаутировал Бритву.
Предпочтение Блэйдсу отдавали прежде всего из-за его отличных борцовских навыков, учитывая то, что у Льюиса борьба и защита от неё, прямо скажем, не фонтан. Да и выигрывал Чёрный Зверь преимущественно у ударников. К тому же, Бритва младше 36-летнего Льюиса на 6 лет. Большинство экспертов и зрителей рассчитывали на то, что Блэйдс переведёт Льюиса в партер, будет какое-то время возиться с ним на канвасе, а потом, возможно, финиширует. Но Деррик не дал их надеждам сбыться.
Первый раунд бойцы провели очень осторожно и долгое время вообще не показывали никакой активности в стойке. Блэйдс прижимал Льюиса к сетке, но был предельно аккуратен и как будто боялся выбрасывать удары. Скорее всего, он действовал так именно потому, что прекрасно знал о способности Чёрного Зверя выжидать и ловить оппонентов на их ошибках. В последние две минуты раунда Блэйдс всё-таки пошёл в атаку, которая заставила Льюиса пошатнуться.
Во второй пятиминутке Бритва уже осмелел и сразу же пошёл за тейкдауном. Однако, ко всеобщей неожиданности, Льюис сумел защититься и оттолкнуть соперника от себя. Бой продолжился в стойке, и Блэйдс снова начал прицеливаться. И вот на второй минуте Бритва пошёл вперёд, снова решив попытать счастья в борьбе. Боец подсел, наклонился… и наткнулся на мощный апперкот от Чёрного Зверя. Он вмиг окаменел и свалился на канвас. Льюис бросился добивать оппонента, но рефери вмешался и остановил бой.
Произошло то же, что и всегда – Чёрный Зверь поймал соперника в нужный момент. В интервью после поединка Деррик сказал, что знал о том, что Блэйдс обязательно пойдёт в борьбу, и там-то он и поймает его одним точным ударом. Льюис идеально выполнил свой план, совершил один из самых громких апсетов начала года, удивил ММА-общественность и расстроил букмекеров. А ещё дал понять, что со счетов в титульной гонке его точно рано списывать.
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