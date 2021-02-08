Волков в шаге от титульного боя после двух побед? Скажите это Фергюсону и Забиту

Ранним утром 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился первый в году турнир UFC, в главном событии которого бился россиянин. Шестой номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков дрался с экс-претендентом на титул Алистаром Оверимом. Москвич красиво расправился с заслуженным ветераном ММА, завоевав вторую кряду победу, и снова досрочную. Успех Волкова вызвал не только оправданные восторги, но и спровоцировал массу разговоров о том, что Драго едва ли не рукой подать до титульного боя. Множество экспертов отечественного сегмента ММА принялись обсуждать, что уже следующий бой Волкова может стать элиминатором, после которого случится и непосредственно тайтл-шот.

Более того, Александр Шлеменко, Виталий Минаков и Вадим Финкельштейн подчёркивали, что у Драго есть всё для того, чтобы стать чемпионом. С точки зрения способностей с этим трудно поспорить. Да, Александр далеко не идеален в борьбе, но он постоянно прибавляет, да и как показывает опыт Миочича, не обязательно быть гением работы в партере, чтобы удерживать титул в тяжёлом весе. Но вот с точки зрения раскладов в дивизионе, кажется, что эйфория болельщиков и специалистов от победы над Оверимом немного затмила взгляд на реальное положение вещей. Александру предстоит ещё минимум два боя, прежде чем выйти на титульник. Давайте разберёмся, почему россиянина ещё слишком рано записывать в явные претенденты на пояс.

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Боссы UFC уже не раз доказывали, что тяжело и долго проводят с Олимпа чемпионов, даже если те и теряют титул. Так было с Конором Макгрегором, о котором, даже после неудач, говорят, как о возможном претенденте на пояс, так было с Максом Холлоуэем, которому после двух поражений от Александера Волкановски (пусть и спорных), хватило одной яркой победы, чтобы де-факто уже получить тайтл-шот. То же самое было и со Стипе Миочичем вместе с Даниэлем Кормье, которые трижды за три года проводили чемпионские бои в тяжёлом весе и чуть ли не парализовали всю жизнь в дивизионе. То есть по сути, боец, ставший чемпионом, врывается в определённую касту, выпасть из которой очень сложно. Но попасть в неё ещё тяжелее, так что 2-3 побед для этого будет слишком мало. Доказательством этому являются нынешние расклады в тяжёлом дивизионе.

На данный момент официальным претендентом на чемпионский бой со Стипе Миочичем является первый номер рейтинга в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну. Их поединок пройдёт в марте 2021 года и возглавит шоу UFC 260. Француз камерунского происхождения, прежде чем получить долгожданный реванш с Миочичем прошёл путь длинною почти в 2,5 года, за которые одержал четыре впечатляющие победы. Хищник нокаутировал экс-чемпионов лиги Кейна Веласкеса и Джуниора дос Сантоса, а также досрочно расправился с Кёртисом Блэйдсом и Жаирзиньо Розенстрайком. На все эти успехи он в общей сложности затратил чуть более двух минут. И лишь после таких подвигов лига наконец даёт Нганну ещё один шанс войти в клуб избранных.

Фрэнсис Нганну Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Второе место в рейтинге занимает Кёртис Блэйдс, который после минувшей победы над Волковым заявил было, что с него довольно рейтинговых боёв и начал напрашиваться на титульник, но президент UFC Дана Уайт лишь одной речью на пресс-конференции быстро дал понять, что Кёртису до чемпионского боя ещё нужно поработать, раскритиковав того за бой с Волковым. Между тем, парень выигрывал в UFC 9 раз и уступил лишь раз. На данный момент его успешная серия состоит из четырёх боёв, в которых он побеждал не только Волкова, а также Джастина Уиллиса, Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. 20 февраля Блэйдсу предстоит встреча с Льюисом и не факт, что даже победа над ним даст ему шанс побороться за титул.

Третий номер рейтинга – Жаирзиньо Розенстрайк, который ворвался в лигу в 2019 году словно ураган. За это время он одержал пять побед в шести поединках, все они были досрочными. Единственное поражение он потерпел от Нганну. Речи о том, чтобы выйти на чемпионский бой ещё нет, но 20 февраля ему предстоит бой с перспективным Сирилем Гейном, победа над которым явно должна будет что-то поменять в рейтингах. Наконец, четвёртым в рейтинге идёт уже упомянутый Льюис, который уже некогда претендовал на титул, а сейчас может похвастать серией из трёх побед. В случае победы над Блэйдсом через две недели, он снова может говорить о титульном поединке. И опять-таки не факт, что луизианец его получит.

Дальше в рейтинге шёл Алистар Оверим, который очевидно потеряет пятую позицию, и лишь за ним шёл Волков. После вчерашнего успеха в активе Волкова только две победы кряду. Добыты они, как говорилось выше, над не более чем середняком Уолтом Харрисом и Оверимом, пребывающим на закате карьеры. Так что пока успехи Александра по сравнению с основными конкурентами выглядят скромно. Мы нисколько не умаляем заслуг россиянина, а лишь хотим сказать, что до боя-элиминатора ему ещё работать и работать.

Суть в том, что на грядущие поединки Блэйдс – Льюис и Розенстрайк – Гейн можно смотреть через своеобразную призму полуфинальных пар Гран-при, победитель которого и станет претендентом на чемпионство И не стоит удивляться, что сюда попал Сириль. Француз не знает горечи поражений, показывает яркие бои и, в случае побед над Розенстрайком и кем-либо из пары Блэйдс – Льюис будет заслуживать свой шанс, так как его серия, в подобном случае, достигнет шести поединков.

Кроме этого, в тяжёлый вес пришёл Джон Джонс, который ожидает победителя схватки Стипе Миочича с Фрэнсисом Нганну. Из всего этого пазла выпадает собственно говоря сам Волков.

Ну а теперь немного о гипотетических раскладах. Если победители пар Блэйдс – Льюис и Розенстрайк – Гейн по сути будут биться за статус претендента за титул, то один из проигравших в этой схватке достанется Волкову и станет отличной для него проверкой.

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Пока же этот квинтет будет увлечён своими разборками, на самом верху тяжёлого веса будет выяснять отношения трио топ-бойцов весовой категории в лице Миочича, Нганну и Джонса. Если Нганну снова проиграет Стипе, то он также получит кого-то из неудачников противостояний Блэйдс – Льюис и Розенстрайк – Гейн и по-прежнему будет мечтать о ещё одном шансе на титул. Ну и, конечно, нужно понимать, что любое противостояние Джона Джонса в тяжёлом весе, с кем бы оно не случилось, вряд ли завершится одним боем. UFC любит устраивать дилогии в этом дивизионе, а уж с участием Костяного они будут очень продаваемы. Так что по сути Волкову предстоит ещё очень долгая дорога. Чтобы убедиться в этом окончательно, достаточно взглянуть на того же Блэйдса, чья возможная победа над Льюисом, вероятнее всего, не гарантирует ему битву за титул в скором времени. Добавьте к этому, что Александр далеко не самый популярный боец в США (просто взгляните на количество подписчиков в «Инстаграме», большинство из которых, к тому же, россияне), так что боссы UFC будут продвигать его на вершину максимально долго.

Да и стоит ли этому удивляться? Руководство промоушена всегда умело тормозить различные сценарии, когда это в силу тех или иных обстоятельств казалось ему необходимым. Так было с Тони Фергюсоном, который в итоге не получил шанс побороться за полноценный титул (пусть в этом и не всегда была вина лиги), так сейчас происходит с Чарльзом Оливейрой, то же самое мы видим на примере Забита Магомедшарипова, который просто не хотел биться с бойцами, которые ниже его в рейтинге, так происходит с уже много раз упомянутым Блэйдсом и многими другими.

Руководство UFC может планировать одно, говорить второе, а делать третье. Как говорится, это бизнес и ничего личного. В любом случае, долгий труд в UFC чаще всего окупается. Так что Волкову, даже если он не получит титульный бой после ещё одной победы (на которую все мы надеемся), не нужно будет расстраиваться. Останется лишь, засучив рукава, идти к заветной цели.