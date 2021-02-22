Летящее колено отправило бойца спать. Ирландского плохиша унесли на носилках. Видео

Победитель Гран-при показывал язык, а через 8 секунд лежал на канвасе без чувств. Если делишь октагон с Дейли, забудь о кривляниях!

Один из самых опасных ударников Bellator Пол Дейли 21 февраля отметил своё 38-летие. Несмотря на возраст, полусредневес по-прежнему удивляет фанатов, находится в отличной форме и ждёт своего следующего поединка в лиге. Последний бой в промоушене боец по прозвищу Семтекс провёл в октябре 2019 года, завершив его нокаутом. Впрочем, такие финиши для Дейли уже стали обычным явлением.

За всю профессиональную карьеру англичанин вышел в октагон 60 раз, одержав 41 победу, 33 из которых – нокаутами. Дейли уже давно оправдал своё прозвище – эксперты и зрители в каждом его поединке ждут, когда же боец «взорвётся» и в очередной раз порадует всех зрелищным финишем. В бою против Бреннана Уорда, который прошёл в январе 2017 года на турнире Bellator 170, ждать пришлось совсем недолго, зато изумляться и аплодировать можно и по сей день.

Уорд, к слову, тоже не подарок. Нокаутами он одержал 9 из 14 своих побед, да и в целом поединки выдаёт зрелищные, бесстрашно зарубаясь с соперниками. Ирландский плохиш известен тем, что стал победителем 9-го сезона Гран-при в среднем весе, после чего получил право сразиться за пояс с Александром Шлеменко. Тот поединок Уорд проиграл, зато после перехода в полусредний вес снова начал выигрывать. Наверняка он рассчитывал одолеть и Пола Дейли, но его надеждам не суждено было сбыться.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Рубиться бойцы начали с первых же секунд боя. Уорду даже удалось уронить Дейли, а чуть позже – провести неплохой тейкдаун. Однако Семтекс встал, и парни продолжили обмениваться ударами в стойке. Ирландский плохиш повторил манёвр и в этот раз уже дольше контролировал оппонента, попытавшись зайти за его спину. Находившийся лицом к залу Уорд показал кому-то язык, всем видом давая понять, что у него всё отлично и идёт по плану.

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Если даже это и в самом деле было так, то Дейли разрушил эти планы буквально за 8 секунд. Он резко вырвался из «объятий» Уорда и нанёс ему жёсткий удар локтем с разворота. Ирландского плохиша начало болтать, а Семтекс не стал щёлкать клювом и моментально добавил колено в прыжке, которое достигло цели. Уорд просто распластался по канвасу, и невооружённым глазом было видно, что дополнительные удары уже не нужны.

Бреннана Уорда долго пытались привести в чувство. Боец не смог самостоятельно подняться, и в итоге его унесли из октагона на носилках. После подобных финишей в правильности выбранного Дейли прозвища сомневаться точно не приходится.