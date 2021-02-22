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Пол Дейли нокаутировал Бреннана Уорда на Bellator 170, видео

Пол Дейли нокаутировал Бреннана Уорда на Bellator
Алла Князева
Летящее колено отправило бойца спать. Ирландского плохиша унесли на носилках. Видео
Победитель Гран-при показывал язык, а через 8 секунд лежал на канвасе без чувств. Если делишь октагон с Дейли, забудь о кривляниях!
Бокс/ММА / Bellator 0
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Один из самых опасных ударников Bellator Пол Дейли 21 февраля отметил своё 38-летие. Несмотря на возраст, полусредневес по-прежнему удивляет фанатов, находится в отличной форме и ждёт своего следующего поединка в лиге. Последний бой в промоушене боец по прозвищу Семтекс провёл в октябре 2019 года, завершив его нокаутом. Впрочем, такие финиши для Дейли уже стали обычным явлением.

За всю профессиональную карьеру англичанин вышел в октагон 60 раз, одержав 41 победу, 33 из которых – нокаутами. Дейли уже давно оправдал своё прозвище – эксперты и зрители в каждом его поединке ждут, когда же боец «взорвётся» и в очередной раз порадует всех зрелищным финишем. В бою против Бреннана Уорда, который прошёл в январе 2017 года на турнире Bellator 170, ждать пришлось совсем недолго, зато изумляться и аплодировать можно и по сей день.

Уорд, к слову, тоже не подарок. Нокаутами он одержал 9 из 14 своих побед, да и в целом поединки выдаёт зрелищные, бесстрашно зарубаясь с соперниками. Ирландский плохиш известен тем, что стал победителем 9-го сезона Гран-при в среднем весе, после чего получил право сразиться за пояс с Александром Шлеменко. Тот поединок Уорд проиграл, зато после перехода в полусредний вес снова начал выигрывать. Наверняка он рассчитывал одолеть и Пола Дейли, но его надеждам не суждено было сбыться.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube.

Рубиться бойцы начали с первых же секунд боя. Уорду даже удалось уронить Дейли, а чуть позже – провести неплохой тейкдаун. Однако Семтекс встал, и парни продолжили обмениваться ударами в стойке. Ирландский плохиш повторил манёвр и в этот раз уже дольше контролировал оппонента, попытавшись зайти за его спину. Находившийся лицом к залу Уорд показал кому-то язык, всем видом давая понять, что у него всё отлично и идёт по плану.

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Если даже это и в самом деле было так, то Дейли разрушил эти планы буквально за 8 секунд. Он резко вырвался из «объятий» Уорда и нанёс ему жёсткий удар локтем с разворота. Ирландского плохиша начало болтать, а Семтекс не стал щёлкать клювом и моментально добавил колено в прыжке, которое достигло цели. Уорд просто распластался по канвасу, и невооружённым глазом было видно, что дополнительные удары уже не нужны.

Бреннана Уорда долго пытались привести в чувство. Боец не смог самостоятельно подняться, и в итоге его унесли из октагона на носилках. После подобных финишей в правильности выбранного Дейли прозвища сомневаться точно не приходится.

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