«Он никогда не будет меня судить!» Как лучший рефери Bellator усмирил главного кривляку

В октагоне во время боя находится три человека. Помимо бойцов, там непременно должен быть судья. Это понятно всем. Мы понимаем, какими качествами должен обладать боец. А с каким багажом в клетку входит рефери? Глубокие знания и опыт в единоборствах, сообразительность, умение за долю секунды оценить возникшую в клетке ситуацию, доскональное знание правил и умение мгновенно реагировать на ситуацию.

Совпадение этих базовых условий, а также харизма и авторитет, делают из судьи в октагоне звезду не меньшую, а порой и большую, чем иной боец. Но даже самые великие судьи ошибаются, поддаются эмоциям и тогда шоу становится ещё ярче. Одним из самых авторитетных, известных и популярных судей в мире ММА является Дэн Мараглиотта. Бойцам Bellator повезло, что он работает в этой организации.

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Большой Дэн, как зачастую его называют, получил это прозвище не напрасно. Мираглиотта при росте 193 см весит 133 кг, что позволяет ему не только растаскивать на канвасе самых грозных тяжеловесов, но и поддавливать их не только авторитетом, но и могучей природной силой. И он крайне ревниво относится ко всему, что выходит не только за рамки правил, но и за рамки приличия и уважения к боевым искусствам.

Рассказываем о двух эпизодах, когда поведение бойцов настолько возмутило одного из лучших арбитров в мире ММА, что он не сумел эмоции внутри себя.

Веном: Он назвал меня куском дерьма

27 сентября 2019 года в Лондоне проходил турнир Bellator 227 с главным боем Галахер – Салазар. В основном карде среди прочих состоялся поединок Майкла Пейджа и Ричарда Келли. За плечами Венома было 15 боёв, в которых он одержал 14 побед. А вот предыдущий, против Дагласа Лимы, проиграл. И настроен талантливый англичанин был более чем серьёзно. Тем более, что турнир этот проходил в Лондоне, при его болельщиках.

Пейдж – главный задира и провокатор мира ММА. В октагоне он ведёт себя вызывающе, частенько дразнит соперников, кривляется. Но самое главное, что максимально раздражает его недоброжелателей, да и просто нейтральных болельщиков, это его манера праздновать победу. Он старается максимально уязвить соперника, продемонстрировать, насколько он круче соперника. И на этот раз у него появилась такая возможность.

Главного наглеца ММА наказали за понты. Веном начал кривляться и улетел в нокаут. Видео Майкла Пэйджа не любят даже судьи. Слишком вызывающе он себя ведёт.

Бой закончился быстро. Уже на третей минуте первого раунда Веном летящим коленом наглухо выключил свет Келли. Соперник рухнул на настил, а сам Майкл принялся исполнять «макаронную походку», передразнивая рухнувшего оппонента. И тут случилось невероятное. Большой Дэн ринулся на него, начал оттеснять от лежащего Ричарда и что-то сказал, глядя прямо в лицо. Разница в росте у них минимальна, а вот в весе почти 55 кг.

И всё это могло остаться просто ярким эмоциональным эпизодом боя, если бы Веном не обрушился на судью с обвинениями в оскорблениях. Майкл заявил, что Дэн бросил в его адрес ругательство: «Чёртов кусок дерьма». Случился грандиозный скандал. Тысячи людей спорили о том, насколько вообще это уместно. Одно дело, когда судья толкает, оттаскивает или даже применяет силовой приём, чтобы остановить бойца, который может нанести сопернику травму. И совершенно другое – когда судья уже после эпизода в октагоне допускает оскорбления.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Bellator в «Твиттере».

Но Большому Дэну было уже не до этого. Будучи профессионалом до мозга костей, Мираглиотта сам невероятно тяжело переживал этот момент. Он признавался, что потерял над собой контроль над собой, и невероятно об этом сожалеет. Развернулась даже кампания по отстранению его от боёв. Но здравый смысл в данном случае возобладал над жаждой расправы. Правда, Веном в итоге заявил: «Никогда больше он не будет меня судить!» И стороны пришли к соглашению о том, что Дэн больше никогда не выйдет в один октагон с Веномом.

Презрение к Харди

Этой неприятной истории могло бы и не быть, если бы Веном был такой один. Двумя месяцами ранее описанного выше эпизода, Мираглиотта работал на бое Грега Харди и Джуана Адамса в UFC. Харди – ещё один знатный провокатор и любитель постебаться над соперниками боец. С Адамсом Принц войны разобрался за 45 секунд. Для понимания ситуации добавим, что такие ранние финиши – нормально для Грега дело.

Так вот. Пока сопернику оказывали помощь, Мираглиотта ждал объявления от легендарного Брюса Баффера. После объявления судья отпустил руку бойца и тот устроил очередной танец. До этого он также не высказывал особого почтения к соперникам. Демонстративно бросив руку, судья не менее демонстративно скривился в гримасе презрения и покачал головой. Это не осталось без внимания общественности, но сам Харди не стал акцентировать на этом внимание.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице UFC on BT Sport в «Твиттере»

Не переживайте, Дэн Мираглиотта в деле! Мы непременно увидим его внушительную фигуру и каменное лицо на предстоящем Bellator 255. На его статус все эти события не повлияли. Большой Дэн работал в главном событии предыдущего турнира и рассудит Питбулля и Санчеса. Но теперь уже все знают, что шутит с этим уважаемым джентльменом не следует.