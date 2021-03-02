Пётр Ян – слабейший из чемпионов UFC? Время пристыдить критиков

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Безусловно, это станет крупнейшим событием весны и одним из крупнейших в году, ведь далеко не каждый номерной турнир включает в себя сразу три титульные схватки.

В одной из них выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян. Его соперником станет первый номер рейтинга Алджэмейн Стерлинг. Многострадальный поединок состоится после переноса с декабря 2020 года и обещает быть достаточно жарким. Что и говорить, если едва ли не за все время выступления Петра в UFC, он не является явным фаворитом противостояния. Букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты на обоих бойцов. Это уже указывает на то, каков уровень накала ждёт зрителей.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE! Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Но кроме того, поединок для Яна – возможность доказать, что он не чемпион-однодневка и заслуживает того, чтобы получить статус топ-чемпиона. Пока его, увы, таковым назвать нельзя. На это есть несколько причин. Первая – самая банальная. Бои Петра продаются слабо. Для боссов UFC ставить его поединок в качестве главного события номерного турнира, значит обрекать себя на значительное падение прибыли от потенциального топ-ивента. Потому мы увидим схватку Яна и Стерлинга в большом турнире, и пройдёт она даже до противостояния Аманды Нуньес и Меган Андерсон, что говорит о многом.

Вторая причина, по которой Пётр ещё совсем не топ, кроется в том, что его ждёт лишь первая защита титула. А значит доказать общественности, что он не случайный чемпион у него пока возможности не было. Третья причина и, пожалуй, самая главная, заключается в том, что ряд экспертов считает сибиряка едва ли не слабейшим из действующих чемпионов UFC.

Аргументы в пользу этого? Ян провёл в лиге семь поединков. В первых из трёх у него были достаточно проходные соперники. Стремительный подъём Петра начался с боя с Джоном Додсоном. Да, американец некогда был претендентом на титул, но к моменту встречи с россиянином давно прошёл пик и в семи боях перед этим проиграл четырежды. Так что переоценивать победу над ним было нельзя. Дальше был успешный поединок с добротны, но не более Джимми Риверой, которого Пётр победил только по очкам. Затем последовал элиминатор с многократным претендентом на титул Юрайей Фэйбером. Его Ян победил очень эффектно, нокаутировав в третьем раунде. Но на момент боя американец был уже заслуженным 40-летним ветераном, который проводил только второй бой после трёхгодичного простоя. Можно ли было перехваливать Яна за такой успех? Большой вопрос. После шести побед кряду сибиряку дали титульный бой. Но и здесь соперник оставлял вопросы. Да, Жозе Альдо некогда был грозой лиги, но после знаменитого нокаута от Конора Макгрегора он уже никогда не был прежним. На бой с Яном он выходил на серии из двух поражений, потому ожидать от бразильца плотного боя не приходилось. Пётр тактически грамотно провёл всю схватку и финишировал оппонента в пятом раунде. Таким образом, он стал чемпионом лиги.

«Очень неудобный соперник для Яна». Российский чемпион грозит американцу нокаутом Пётр бойко и шумно готовится к первой защите чемпионского титула в UFC. Стерлинг же подозрительно затаился.

Семь побед подряд – результат достойный уважения. Но не более. Очевидно, что критики Яна правы, когда говорят, что своей дорогой к титулу он ещё ничего не доказал. Да и посмотрите на других чемпионов. Дейвисон Фигейредо побил всех лучших в наилегчайшем весе. Александер Волкановски сверг с престола самого Макса Холлоуэя. Далее идут Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман и Исраэль Адесанья, чей уровень соперников никогда не вызывал вопросов. Даже скромный чемпион полутяжёлого веса Блахович, с его победами над Рейесом, Рокхолдом и Крыловым смотрится куда солиднее, чем Пётр, не говоря уже о Стипе Миочиче. В ряду чемпионов UFC среди мужчин имя Петра Яна действительно теряется.

Чтобы оно по-настоящему засверкало, россиянину нужно убедительно побеждать Стерлинга, который, по мнению многих, является одним из самых неудобных соперников для Яна среди всех бойцов легчайшего веса. Что же, это даже хорошо. В случае победы российский чемпион пристыдит всех критиков и заставит их признать, что пояс чемпиона он носит по праву. Именно поэтому предстоящий бой, наверное, даже важнее, чем встреча с Альдо. Удачи, Пётр!