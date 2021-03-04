Эффектные проводы на пенсию. Маваши от Ракича похоронил карьеру британского ветерана

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UFC 259 Блахович — Адесанья: архивный нокаут Александра Ракича, видео

Александр Ракич
Алла Князева
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Австрийская Ракета бросился добивать соперника, но сжалился над уснувшим Манувой.
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 6 на 7 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 259. За звание самого громкого события года пока соперничать с ним, пожалуй, может только ивент с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье. Нас ждут целых три титульных поединка: Пётр Ян будет защищать свой пояс в бою с Алджэмейном Стерлингом, Меган Андерсон попробует свергнуть королеву полулёгкого дивизиона Аманду Нуньес, а Исраэль Адесанья совершит попытку завоевать второй титул – на этот раз в полутяжёлом весе.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE!
Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Но не менее интересными боями укомплектован и остальной кард. Ислам Махачев, который после завершения бойцовской карьеры Хабиба Нурмагомедова собирается взлететь на вершину лёгкого дивизиона и стать новым чемпионом, будет биться с Дрю Добером. А перед их поединком встретятся второй номер рейтинга полутяжей Тиаго Сантос и четвёртый номер Александр Ракич по прозвищу Ракета.

Ракича справедливо называют одной из главных восходящих звёзд полутяжёлого дивизиона. Из шести боёв в UFC Александр проиграл лишь один – Волкану Уздемиру, да и там было тонкое раздельное решение судей. Всего в активе Ракеты 13 побед, 9 из которых он добыл нокаутами. Самый яркий финиш Ракича в лиге случился в поединке против Джими Манувы в июне 2019 года. Идеальным хай-киком он отправил спать Парня с плаката уже на первой минуте боя.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

На первых секундах поединка бойцы обменялись парой лоу-киков. Затем какое-то время они присматривались друг к другу и не решались наносить удары. Первым рискнул Ракич – и не прогадал. Он выбросил хороший правый апперкот, который привёл Мануву в замешательство и заставил отойти назад. В этот же миг Ракета атаковал соперника левой ногой – хай-кик пришёлся точно в цель. Парень с плаката моментально упал и распластался по канвасу без чувств. Ракич бросился было на добивание, но, подойдя ближе, понял, что это ему уже не понадобится.

Перед тем турниром Александр пообещал, что после боя с Манувой войдёт в рейтинг полутяжёлого дивизиона, а фанаты запомнят его имя. Что ж, кажется, Ракета – из тех немногих парней, что отвечают за свои слова. Сейчас у бойца есть отличный шанс подняться ещё выше и стать претендентом на чемпионский пояс. И, скорее всего, заряженный Ракич этого шанса не упустит.

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