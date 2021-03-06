Удивительный приём в стиле Джекки Чана! Боец поставил блок, который нокаутировал соперника

В этом эпизоде прекрасно всё. И действия Абелардо, и реакция рефери! Болельщики просят выписать бонус судье Сулайману!

В пятницу, 5 марта, в Сингапуре прошёл очередной турнир промоушена ONE Championship. Бойцы этой лиги всегда стараются на славу и радуют зрителей, выдавая зрелищные поединки и яркие финиши. Не стал исключением и этот турнир. Для российской публики главным событием стал дебют непобеждённого Анатолия Малыхина, который впечатлил всех эффектной победой над оппонентом Алешандре Мачадо.

А что, так можно было?! Русский боец буквально распял бразильца. Видео Анатолий Малыхин проявил чудеса изобретательности, а потом выдал лучшие образцы школы английского от Мутко.

Однако было и много других интересных боёв. А самый необычный нокаут случился в первом же поединке вечера. В клетке сошлись представители легчайшего веса новозеландец Марк Абелардо и американец Эмилио Уррутиа. Обоим было необходимо реабилитироваться после поражений: Абелардо находился на серии из двух проигрышей, а Уррутиа – из трёх. И здесь удача улыбнулась первому. Шальной локоть новозеландца отправил американского бойца на канвас во втором раунде, а то, как это произошло, вызвало не меньшее восхищение, чем финиш Малыхина.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице onechampionship в «Инстаграме».

В одном из эпизодов второго раунда Уррутия бросился в атаку, вложившись в мощный правый хук. Абелардо поставил блок и продолжил движение вперёд. После этого упали оба бойца. Точнее, Марк упал, а Эмилио – рухнул на канвас. Новозеландский боец моментально вскочил на ноги и кинулся добивать соперника, который о защите и помышлять не мог. Судье среагировал моментально, бросившись на перерез Абелардо и чудом успевший перехватить кулак в нескольких сантиметрах от лица Уррутии.

Боец пошёл в атаку и упал в нокаут. От больших проблем его спасла реакция судьи. Видео Если бы рефери по итогам турнира тоже выписывали бонусы, то Мохамад Сулайман однозначно бы его получил.

Позже в комментариях к хайлайту поединка в аккаунте лиги пользователи выясняли, что в этом моменте круче: сам нокаут или реакция рефери. Кстати, Мохамад Сулайман уже неоднократно спасал нокаутированных бойцов подобным образом: ровно месяц назад он также сорвал овации публики в поединке между Ахмедом Муджтабой и Рахулом Раджу. Такие моменты заставляют задуматься о введении бонусов не только для бойцов, но и для рефери.

Кстати, большинство бойцов росло на фильмах известнейшего мастера боевых искусств и актёра Джеки Чана. Он славился своей изобретательностью и выдумкой. Но даже в его картинах такого удивительного приёма мы не видели.