Удивительный приём в стиле Джекки Чана! Боец поставил блок, который нокаутировал соперника

В пятницу, 5 марта, в Сингапуре прошёл очередной турнир промоушена ONE Championship. Бойцы этой лиги всегда стараются на славу и радуют зрителей, выдавая зрелищные поединки и яркие финиши. Не стал исключением и этот турнир. Для российской публики главным событием стал дебют непобеждённого Анатолия Малыхина, который впечатлил всех эффектной победой над оппонентом Алешандре Мачадо.
Однако было и много других интересных боёв. А самый необычный нокаут случился в первом же поединке вечера. В клетке сошлись представители легчайшего веса новозеландец Марк Абелардо и американец Эмилио Уррутиа. Обоим было необходимо реабилитироваться после поражений: Абелардо находился на серии из двух проигрышей, а Уррутиа – из трёх. И здесь удача улыбнулась первому. Шальной локоть новозеландца отправил американского бойца на канвас во втором раунде, а то, как это произошло, вызвало не меньшее восхищение, чем финиш Малыхина.
Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице onechampionship в «Инстаграме».
В одном из эпизодов второго раунда Уррутия бросился в атаку, вложившись в мощный правый хук. Абелардо поставил блок и продолжил движение вперёд. После этого упали оба бойца. Точнее, Марк упал, а Эмилио – рухнул на канвас. Новозеландский боец моментально вскочил на ноги и кинулся добивать соперника, который о защите и помышлять не мог. Судье среагировал моментально, бросившись на перерез Абелардо и чудом успевший перехватить кулак в нескольких сантиметрах от лица Уррутии.
Позже в комментариях к хайлайту поединка в аккаунте лиги пользователи выясняли, что в этом моменте круче: сам нокаут или реакция рефери. Кстати, Мохамад Сулайман уже неоднократно спасал нокаутированных бойцов подобным образом: ровно месяц назад он также сорвал овации публики в поединке между Ахмедом Муджтабой и Рахулом Раджу. Такие моменты заставляют задуматься о введении бонусов не только для бойцов, но и для рефери.
Кстати, большинство бойцов росло на фильмах известнейшего мастера боевых искусств и актёра Джеки Чана. Он славился своей изобретательностью и выдумкой. Но даже в его картинах такого удивительного приёма мы не видели.
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