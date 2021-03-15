Эволюция Bellator: как круглая клетка завоевала мир смешанных единоборств

Путь от компании-новичка до безусловного лидера длился 12 лет. И это далеко не конец.

Промоушен Bellator всего лишь за одно десятилетие превратился из компании-новичка в лидера сферы смешанных единоборств. Он стремительно ворвался в ранее сложившуюся систему индустрии ММА, а сейчас доминирует в ней и является той организацией, примеру развития которой стараются следовать и подражать многие другие промоушены по всему миру. В специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт» вспоминаем, как зародились бои в круглой клетке и что их отличает от других турниров современности.

Становление Bellator: отец-основатель, круглая клетка и система Гран-при

Bellator был основан усилиями Бьёрна Ребни – американского бизнесмена, который загорелся желанием создать конкурентоспособный и не похожий на других промоушен смешанных единоборств на самом высоком уровне. Многолетние усилия предпринимателя увенчались успехом осенью 2008 года. Тогда появилась на свет организация под названием Bellator Fighting Championships, а сам Ребни стал в ней исполнительным директором и президентом.

Бьёрн Ребни Фото: Henry S. Dziekan III/Getty Images

В других организациях ММА бои устраивались либо в октагоне, либо на гибридном ринге. В Bellator же придумали проводить схватки в клетке круглой формы — это стало главной визуальной особенностью нового промоушена. А в спортивном плане была внедрена система проведения состязаний в формате Гран-при, которая в то время отсутствовала у основных конкурентов Bellator.

Основатели промоушена не забыли внести и некоторые отличия в правила проведения состязаний. Одним из них был запрет ударов локтями в боях всех стадий, кроме финальной. Таким образом риск получить рассечение во время поединка стал меньше.

Дебютный турнир «Bellator Fighting Championships 1» провели в апреле 2009 года. Чемпионами стартового сезона в четырёх весовых дивизионах стали Эдди Альварес, Лайман Гуд, Гектор Ломбард и Джо Сото. Каждого из триумфаторов Гран-при наградили призом в размере $ 100 тыс.

Бьёрну Ребни удалось привлечь к телевизионным показам турниров кабельный гигант ESPN и национальный телеканал Fox. А также заручиться спонсорской поддержкой всемирно известных брендов: например, Everlast и Ford.





Стоимость подписки в ранней продаже — 1990 рублей. Далее она увеличится до 2990 рублей в год, или 299 рублей в месяц. С 1 января 2021 года «Okko Спорт» стал официальным вещателем Bellator в России. Поэтому схватки с участием наших спортсменов и не только можно будет смотреть в отличном качестве и с комментариями опытных экспертов на русском языке эксклюзивно в мультимедийном сервисе Okko. Для круглосуточного доступа к прямым трансляциям турниров и архивному контенту, а также авторским аналитическим и развлекательным программам необходимо оформить годовую подписку «Okko MMA» по ссылке . Подписчики увидят все предварительные бои, церемонии взвешивания, материалы с пресс-конференций и другой эксклюзивный контент топового промоушена.Стоимость подписки в ранней продаже — 1990 рублей. Далее она увеличится до 2990 рублей в год, или 299 рублей в месяц.

Новый президент: продажа Viacom и смена руководства промоушена

На первом этапе существования промоушена под его знамёна удалось привлечь таких бойцов, как Эдди Альварес, Хорхе Масвидаль, Майкл Чендлер, Джо Уоррен, Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Дуглас Лима, братья Патрики и Патрисио «Питбули» Фрейре — позже все они стали известными. К промоушену присоединились и ветераны смешанных единоборств: Тито Ортис, Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и другие.

Осенью 2011 года Bellator был выкуплен медиа-гигантом Viacom. Благодаря этому к трансляциям турниров компании удалось привлечь крупный кабельный телеканал Spike, который впоследствии переименовали в Paramount Network. А спустя ещё два года организация изменила название с изначального Bellator Fighting Championships на нынешнее Bellator MMA.

«Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Как русские парни покоряли Bellator Шлеменко и Корешкову пришлось проделать двойной путь к титулам, а Минаков нокаутировал всех соперников в гонке за поясом.

Развивалась компания и в чисто спортивном плане. В 2011 году первой чемпионкой организации стала Зойла Фраусто Гуржел. Позже подбор женщин-бойцов в весовых дивизионах промоушена вывел Bellator на ведущие позиции и в этом отношении.

Значительные изменения произошли в 2014 году: в ходе сложной судебной тяжбы между организацией и его главной на тот момент звездой Эдди Альваресом боссы из Viacom приняли решение освободить Ребни от должности управляющего промоушеном.

Новым президентом Bellator был назначен Скотт Кокер. Он родился в Сеуле, но в 9-летнем возрасте вместе с семьёй перебрался жить в США. Его отец был американцем, а мать – кореянкой. Скотт рос в зале карате и благодаря боевым искусствам стал уверенным в себе человеком. Уже в 23 года он начал устраивать первые турниры по карате и тхэквондо. Успешным молодым промоутером заинтересовались руководители японского промоушена К-1, после чего он занял в нём должность креативного директора. Параллельно с этой работой Скотт начал открывать школы карате и тхэквондо.

Скотт Кокер Фото: bellator.com

В 2006-м Кокер запустил собственный ММА-промоушен Strikeforce, который быстро вышел в лидеры отрасли. На том этапе деятельности он нашёл и раскрыл многих звёзд ММА. Однако в 2011 году деловые партнёры вынудили его продать компанию. После этого на протяжении трёх лет Кокер оставался в стороне от мира смешанных единоборств. И когда Скотту надоело жить без любимого занятия, подоспело приглашение возглавить Bellator.

Наша задача – создавать особенные шоу и находить звёзд. Мы уверены, что построим в Bellator супер-ростер и будем делать уникальные и ни на что не похожие турниры.

Империя Скотта Кокера: изменение формата, подписание Последнего Императора и развитие системы PPV-трансляций

С приходом Скотта Кокера начался расцвет Bellator. В 2015-м новый руководитель отменил формат сезонных Гран-при, за всё время их состоялось 15 (11 регулярных сезонов и 4 «Летние серии»). Он заменил их индивидуальными турнирами, которые проводились раз в 2-3 недели. С этого времени в промоушене начинала работать рейтинговая система определения пар соперников.

Также, будучи опытным организатором и управляющим, Кокер значительно развил и усовершенствовал практику проведения платных трансляций по системе PPV («плати-и-смотри»). Это позволило компании ещё сильнее увеличить доходы. В 2016 году схватка легенд ММА Кена Шемрока и Ройса Грейси установила рекорд организации — было куплено более 2 млн платных трансляций. С того же года Bellator начал осуществлять международную экспансию, устраивая по несколько турниров в год за пределами США.

Кроме этого, новый глава промоушена заручился поддержкой спонсоров и инвесторов и приступил к активному пополнению ростера бойцов организации. К примеру, в ряды Bellator влился колоритный файтер Кимбо Слайс. А из UFC перешли Рори Макдональд, Чейл Соннен, Гегард Мусаси и Бенсон Хендерсон. Затем Кокеру удалось заключить контракт с легендарным Последним Императором Фёдором Емельяненко.

В 2018-м чемпион Виталий Минаков отказался защищать принадлежащий ему титул организации. Поэтому руководству Bellator пришлось временно вернуться к определению сильнейшего по прежней схеме Гран-при. Восемь лучших представителей промоушена в боях на выбывание выявили в клетке нового чемпиона. В финальном поединке Райан Бейдер одержал досрочную победу над Фёдором Емельяненко.

В последние годы Bellator набрал ещё больший разгон, ежегодно устраивая более двух десятков полноценных турниров. Несмотря на сложную ситуацию всём мире, в этом отношении он почти не уступит своим предшественникам и в нынешний год.

Действующими чемпионами организации в разных дивизионах являются такие известные и популярные бойцы, как Гегард Мусаси, Вадим Немков, Райан Бейдер, Дуглас Лима, Патрисио «Питбуль» Фрейре, Хуан Арчулета, Илима-Лей Макфарлейн и Крис Сайборг. При этом руководство промоушена успешно практикует любопытный и модный нынче формат — сведение в боях чемпионов из смежных весовых категорий.

Bellator не останавливается и с оптимизмом смотрит в будущее

Перспективы Bellator выглядят весьма радужно. Несмотря на сложный период пандемии, компания не перестаёт успешно развиваться. Кстати, чемпионами промоушена в разные годы становились и пятеро российских бойцов: Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Александр Волков, Виталий Минаков и Вадим Немков. Bellator уверенно движется в направлении завоевания новых мировых рынков, в том числе России.

Кстати, буквально месяц назад именно Bellator стал организацией-пионером проведения боёв ММА во Франции. Ранее в этой стране смешанные единоборства находились под официальным запретом. Отечественные любители смешанных единоборств имеют все основания в ближайшем будущем воочию лицезреть выступления Анатолия Токова, Вадима Немкова, Валентина Молдавского, и, возможно, самого Фёдора Емельяненко.

За Фёдора отомстили хай-киком! Немков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом Bellator Впервые за четыре года в Bellator появился российский чемпион.

Для России вообще минувший 2020 год стал эпохальным. Новая волна бойцов способна завоёвывать пояса сразу в нескольких весовых категориях. И важно, что многие из них – воспитанники знаменитой Fedor Team (команды, основанной Фёдором Емельяненко). И ключевым в этом прорыве стал поединок Вадима Немкова с Райаном Бейдером.

Американский боец владел чемпионским поясом в полутяжёлой весовой категории. Символизм заключается в том, что в последнем своём поединке Райан неожиданно быстро нокаутировал Последнего Императора. А Вадим уверенно и брутально отомстил за своего учителя, не оставив сопернику ни единого шанса! Теперь он поведёт к вершинам Токова и Молдавского.