«Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Как русские парни покоряли Bellator

От нового 2021 года в мире ММА ожидают много интересного. Лига Bellator также обещает порадовать поклонников яркими событиями. На российских представителей промоушена возложены большие надежды: мы вполне можем получить новых чемпионов. А пока вспомним, кто из российских бойцов в разное время обладал поясами Bellator. Здесь мы не берём в расчёт победителей Гран-при, хотя эта система, безусловно, играет большую роль и сама по себе интересна. Только чемпионы, а таких у нас за всё время было пятеро.

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Александр Волков

Завоевав титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе в мае 2012 года, непобеждённый американец Коул Конрад принял решение завершить карьеру бойца. За вакантный титул предстояло подраться Александру Волкову, который был подписан в промоушен в этом же году и одержал победу в двух поединках в октябре и ноябре. Его соперником стал соотечественник Конрада Ричард Хейл. Бой назначили на декабрь этого же года.



Поединок Александр провёл грамотно, с каждым раундом увеличивая своё преимущество. Российский боец по прозвищу Драго умело использовал длину своих конечностей и ударную технику. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Александр Волков. Однако удержать пояс ему удалось лишь до следующего поединка. Проиграл он также россиянину, если это может хоть как-то утешить. Но об этом чуть позже.

Следующим россиянином-чемпионом Bellator стал Александр Шлеменко. Для завоевания пояса в среднем дивизионе ему пришлось предпринять две попытки. После того как Шторм одержал победу над всеми участниками отборочного турнира Гран-при в своём весе, в октябре 2010 года он сразился с обладателем титула – на тот момент им был кубинец Эктор Ломбард. Но чемпион оказался сильнее и победил Шлеменко единогласным решением судей.



Позже Шторм вновь выиграл Гран-при и снова должен был встретиться с Ломбардом. Однако выяснилось, что у кубинца истёк контракт, а свою карьеру он решил продолжить в UFC. Титул стал вакантным, и за него россиянину пришлось сразиться с бразильцем Майкелем Фалькао в феврале 2013 года. Нокаутировать соперника и стать новым чемпионом Шлеменко удалось во втором раунде. Россия надолго запомнила сказанные Александром слова во время празднования победы: «Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!»

Новый чемпион из России в лиге появился уже в ноябре 2013 года. Правда, по этой же причине мы лишились другого чемпиона Bellator. Речь, конечно, о Виталии Минакове. Непобеждённый боец ворвался в промоушен и по дороге к титулу нокаутировал троих соперников, вместе с тем став победителем Гран-при. Следующим оппонентом Минакова должен был стать обладатель пояса в тяжёлом весе Александр Волков. Да, не самый приятный для россиян бой, но что поделать.



Волков снова попытался использовать длину своих конечностей и держать Минакова на дистанции с помощью ударов ногами. Но Виталий подобрал ключ к победе. Уронив Александра апперкотом на канвас, он добил его и стал новым обладателем пояса. Со своим следующим соперником Чейком Конго Минакову также удалось разобраться. Титул россиянин удерживал до мая 2016 года.

Не самым простым получился путь к титулу в полусреднем весе у Андрея Корешкова. Также став победителем Гран-при, непобеждённый боец в поединке за пояс в 2013 году столкнулся с чемпионом Беном Аскреном. Последний тоже пока никому не проигрывал. Попрощаться с нулём в графе поражений пришлось россиянину: Аскрен просто заборол его в привычной манере, а в четвёртом раунде добил. Кстати, лигу чемпион после этого покинул.



Корешков предпринял вторую попытку завоевать титул. Снова взяв верх над всеми участниками Гран-при, он вышел на Дугласа Лиму. Но и эта встреча несколько раз переносилась и в итоге произошла только в июле 2015 года. В этот раз всё сложилось удачно, Андрей прекрасно себя проявил во всех аспектах и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе. За свою победу он поблагодарил своего наставника Александра Шлеменко.

Одержав в Bellator четыре победы подряд, полутяж Вадим Немков вышел на титульный поединок против чемпиона Райана Бейдера в 2020 году. Пикантности ситуации добавляло и то, что за полтора года до этого Бейдер нокаутировал наставника Немкова – Фёдора Емельяненко. Это усиливало намерение Вадима свергнуть американца с трона.

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Поединок состоялся в августе. Первый раунд был примерно равным, а вот во втором россиянин разошёлся. Он потрясал Бейдера точными ударами, затем выбросил сумасшедший хай-кик, после которого оказался на полпути к победе. Немков добивал оппонента, который ещё какое-то время держался, но в итоге рефери остановил бой. Вадим Немков стал первым российским чемпионом в этом весе за всю историю лиги. Кроме того, впервые за четыре года в Bellator снова появился наш чемпион.

Кто следующий?

Хочется верить, что российские чемпионы в промоушене ещё будут, причём в ближайшее время. В первую очередь это ещё два представителя Fedor Team – Валентин Молдавский и Анатолий Токов. Оба находятся максимально близко к своим титульным поединкам, а шансы бойцов на победу в них весьма высоки.

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Идеальным кандидатом в чемпионы также видят Усмана Нурмагомедова – двоюродного брата чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Его дебюта в лиге ждут с нетерпением. Большие шансы на скорое чемпионство и у Магомеда Магомедова. Свой первый поединок в лиге он уже провёл в декабре прошлого года, и весьма удачно. Кроме того, ростер полусредневесов Bellator пополнился и опытным экс-бойцом UFC Рустамом Хабиловым. Ждём новых поединков парней и верим в их успех!