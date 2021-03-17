Крепкий спартанец с «русским характером». Как Андрей Корешков прогремел в Bellator

За последние несколько лет промоутерская организация Bellator уверенно вырвалась в число лидеров в мире смешанных единоборств. Особенно эта тенденция усилилась в 2014 году, когда Скотт Кокер принял в свои руки бразды правления лигой. Выстроилась стройная система нахождения новых талантов и грамотной организации боёв. Сегодня Bellator обеспечивает комфортные условия и для звёзд первой величины.

Серьёзный вклад в развитие Bellator внесли и бойцы из России, они участвуют в ивентах со второго сезона (2010 год). За это десятилетие пятеро из россиян завоёвывали постоянный пояс, а ещё девять — выигрывали турниры. По общему числу обладателей чемпионских поясов Bellator представители России уступают лишь американцам, идя вровень с бразильцами. Один из отечественных чемпионов и стал героем нашей статьи в рамках специального проекта «Чемпионата» и «Okko Спорт».





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Сила в стабильности. Андрей Корешков — четвёртый россиянин с поясом

В мире бойцовских видов спорта есть множество самых разных личностей и характеров. Конечно, внимание публики в основном приковано к ярким шоуменам и доминантным чемпионам. Но есть в ММА место и для крепких профессионалов, берущих упорством и стабильностью.

Омич Андрей Корешков — как раз из этого числа. 30-летний протеже Александра Шлеменко, более яркого и именитого земляка, год за годом показывает отличные результаты и не слишком броский, но качественный и эффективный стиль ведения боя. Это помогло спортсмену собрать в коллекцию скальпы нескольких именитых бойцов и стать четвертым россиянином, надевшим постоянный чемпионский пояс Bellator.

С наставником Александром Шлеменко Андрея роднят базовые единоборства — армейский рукопашный бой и панкратион. Но по стилю, как и по манере поведения, Корешков больше напоминает другого известного бойца — Гегарда Мусаси. Кстати, этот спортсмен сумел заслуженно взять верх над учителем россиянина. Как и армянин из Нидерландов, Корешков стабильно показывает спокойствие в клетке и вне её, расчётливость и нежелание идти на неоправданный риск ради зрелищности. Также изрядная доля универсальности заключается в упоре на контроль и развитую ударную технику. Звёзд с неба не схватит, но то, что надо, сделает. Образ столь уважаемого в России капитана Тушина.

Андрей Корешков и Александр Шлеменко Фото: instagram.com/koreshmmarus

«Этот парень не сдастся»: противостояние Корешкова и Лимы

Тем не менее Андрей способен создать проблемы элитным бойцам. Лучшим ценителем талантов Корешкова является действующий чемпион его дивизиона Дуглас Лима. Уж бразильцу ли не быть экспертом в противостояниях со Спартанцем из Омска? Лима провёл с Корешковым в общей сложности 59 минут и 25 секунд в клетке, включая два чемпионских боя и один в ходе Гран-при. Лиме слово:

«Корешков — мужик. Уж точно самый крутой боец, один из самых крутых с которыми я когда-либо бился. Я сказал себе перед боем: чтобы победить, его надо вырубить, отправить спать, сломать ему что-либо. Этот парень не сдастся, и не прекратит биться».

Лима сказал это после их третьего боя на Bellator 206, в котором сумел вырвать победу и повести 2-1 по итогам совместных встреч. Но ранее был и Bellator 140, когда в результате непростого и тактического пятираундового боя Корешков единогласным решением судей забрал чемпионский пояс бразильца. Так Андрей стал четвёртым (после Александра Волкова, Виталия Минакова и Шлеменко) обладателем постоянного чемпионского пояса Bellator.

«Я не видел удара». Корешков был близок к победе, но упал в неожиданный нокаут. Видео Дуглас Лима отобрал у россиянина чемпионский титул Bellator, идеально попав в челюсть.

Второй бой россиянина и бразильца состоялся больше чем через год. Казалось, дело идёт к аналогичному результату. Андрей уверенно забрал первый раунд и выиграл второй. Но в третьем, видно, увлёкся. Этим и воспользовался Лима, мастер тяжелых ударов. Прижав бразильца к сетке, Корешков сумел неплохо попасть, даже качнув противника. Но распрямившийся Лима размашисто ударил левым хуком прямо в подбордок омичу. Пара ударов в партере, и… Корешков даже не сумел выйти на церемонию объявления результата.

И вот настал так называемый «раббер-матч». К нему Корешков пришёл на волне двух побед нокаутом в первом раунде, Лима же успел проиграть пояс Рори Макдональду. Но в ходе четвертьфинала Гран-при в полусреднем весе действо контролировал именно бразилец. Как и в первом их бою, здесь техника доминировала над зрелищностью, к неудовольствию зрителей. Но Лима, как и Корешков, раз за разом наглядно демонстрировал, насколько ему безразлично мнение публики. В конце концов, в пятом отрезке боя он сумел нащупать брешь в обороне россиянина и замкнул удушение сзади.

Александр Корешков Фото: instagram.com/koreshmmarus

Боец родом из бальных танцев

На трилогии против Лимы мы остановились неслучайно. Несомненно, это самое значимое событие боевой карьеры Корешкова. Но он может похвастаться и другими достижениями. Его путь в мире ММА начался, казалось бы, вполне предсказуемо, но это не совсем так. В противоположность другим известным российским бойцам — Олегу Тактарову, Фёдору Емельяненко, Хабибу Нурмагомедову — базой Корешкова не стало боевое самбо.

Дело в том, что в детстве Андрей занимался… бальными танцами. Однако Омск — далеко не самый тёплый и уютный город России, поэтому Андрею пришлось поднатаскать себя в самообороне. У него неплохо получилось: после любительской карьеры в панкратионе, где парню удалось завоевать титулы чемпиона мира и Первых Всемирных Игр единоборств, а также звания мастера спорта по армейскому рукопашному бою, Корешков перешел в ММА. Там он начал тренироваться под руководством Александра Шлеменко в его клубе RusFighters.

Первые бои Корешков проводил в региональных промоушенах, как правило, в Сибири и на Дальнем Востоке. Его жёсткая победа над американцем по имени Кейси Ускола, который ранее был участником TUF 11, привлекла к омичу внимание сообщества ММА. В BloodyElbow его назвали многообещающим проспектом. К тому времени Андрей шёл со статистикой 8-0 и все победы оформлял досрочно: 5 — нокаутами, 3 — болевыми/удушающими. А в январе 2012-го последовало его подписание в Bellator.

Новый промоушен и победа, которую принёс «русский характер»

На новом месте Спартанец не потерялся. За тот год он выиграл все пять боёв в промоушене. Венцом стал финал Гран-при в полусреднем весе. В мичиганском городе Маунт-Плезанте Корешкову удалось завоевать титул. Я сам присутствовал на том вечере и хорошо помню главный бой. Фаворитом был Лайман Гуд — нынешний боец UFC и первый постоянный чемпион среди полусредников в Bellator. Но Андрей сумел добиться своего. На протяжении боя он сочетал силу с техникой, сумел уронить Гуда на канвас мощным апперкотом и умело контролировал дистанцию. Хотя во втором отрезке экс-чемпиону удалось доминировать в борьбе и чуть не замкнуть удушающий, Корешков выстоял, забрав близкое единогласное решение. Когда Андрея спросили, что именно принесло ему победу, он лаконично ответил: «Русский характер».

Казалось бы, мир у его ног. Но в некоторых весовых категориях конкуренция весьма высока. Особенно в лёгком и полусреднем весе. Причина ясна: по статистике, это средний вес большинства мужчин на Земле. Долговременные чемпионы вроде Жоржа Сен-Пьера здесь скорее исключение.

В июле следующего года Андрей вышел на чемпионский бой против обладателя пояса, опаснейшего (и на тот момент также небитого) Бена Аскрена. И впервые в карьере испытал горечь поражения. Недавний претендент на титул BMF в четвёртом раунде нокаутировал россиянина.

Но тот сумел сделать камбек. Bellator по латыни означает «воин», и Корешков показал некую солдатскую дисциплину и исправность. Выиграв четыре боя подряд, он всё-таки сумел стать чемпионом, одержав победу в бою с Лимой — о нём мы уже говорили. А затем и удержать пояс, взяв верх над Бенсоном Хендерсоном, экс-чемпионом UFC в лёгком весе.

Сейчас рекорд Корешкова — 22-4. В него входят 12 побед нокаутом и три сабмишеном. Хоть в своём последнем на данный момент бою, который состоялся более года назад, он уступил по очень близкому раздельному решению, не сомневаемся — время Андрея ещё придёт.

«Бейдер – может быть. Хотелось бы, конечно». Фёдор Емельяненко — о возможном реванше Последний Император улучшает себя во всех аспектах. К бою в Bellator он планирует подойти в отличной форме.

Вне ринга — любящий муж и отец

Любой портрет считается незаконченным, если ничего не сказать о жизни бойца вне спорта. Конечно, кому-то могут показаться более интересными «скандалисты», но Корешков в этом плане совсем другой человек. Думаем, даже во времена Советского Союза ОВИР беспрепятственно бы выпустил его в загранпоездку с формулировкой «в быту скромен, морально устойчив».

Дошло до того, что представители жёлтой прессы пытались и в факте разрыва длительных отношений Андрея с его девушкой найти нечто экстраординарное. Но всё оказалось просто — не сошлись характерами.

В 2017-м году боец женился и тогда же стал отцом. Сына назвали Александром — кажется, знаем, в честь кого. Андрей признался, что мечтает сделать из ребёнка спортсмена. И несмотря на загруженный график, всегда старается проводить с семьёй как можно больше времени.

Александр Корешков с семьёй Фото: instagram.com/koreshmmarus

Успешная, хотя и не броская, боевая карьера и крепкая семья явно характеризуют Андрея как мужчину, с которого нужно брать пример.