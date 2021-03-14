«Он был настоящим человеком и настоящим спортсменом». Умер великий Марвин Хаглер

13 марта в боксёрском мире будет отмечено, как чёрный день календаря. Вчера в этот день не стало величайшего средневеса в истории профессионального бокса, бывшего абсолютного чемпиона мира Марвина Хаглера. Вспоминаем жизненный путь Изумительного.

Детство и юность

Будущая звезда профессионального бокса появился на свет 23 мая 1954 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Марвин был старшим ребёнком в многодетной семье. Отец оставил жену и шестерых детей, когда Хаглер был ещё совсем мал, так что все тяготы жизни ему довелось познать ещё в совсем ранние годы. В 1967 году, в далеко не самом благополучном городе страны случились беспорядки на расовой почве, продлившиеся пять дней. Тогда они носили особенно ожесточённый характер, а нынешнее движение BLM показалось бы в сравнение с этим бы каким-то баловством. В город были введены войска Национальной гвардии США. В ходе беспорядков погибло почти 30 человек, более 700 были ранены и около 1,5 тыс. арестованы. Тысячи домохозяйств были разграблены, в том числе, и небогатое пристанище Хаглеров. На фоне всего этого семейство перебралось в Бостон (штат Массачусетс). В условиях безденежья Марвин устроился подрабатывать на стройку в возрасте 14 лет и был близок к тому, чтобы окончательно попрощаться с попытками получить образование. Но в 1969 году его жизнь круто поменялась. Причём случилось это не при самых приятных обстоятельствах. В один из дней он подвергся нападению и был избит на глазах товарищей. Как оказалось, Хаглер стал жертвой боксёра.

Уже на следующий день он принял решение пойти в секцию бокса, где попал под крыло братьев Петронелли, которые впоследствии провели с ним всю карьеру. Впрочем, поначалу тренеры не были мягки к 15-летнему пареньку. В первый же день его попросили провести спарринг и, мало того, поставили против него обученного соперника. Тот легко справился с совсем ещё зелёным Марвиным. Но неудачи только подстёгивали Хаглера. Будущий чемпион не слушал советов мамы завязывать с боксом, а напротив, говорил, что станет лучшим в мире. Вряд ли тогда кто-либо воспринимал эти слова всерьёз. Да мало ли ребят, которые в первые месяцы занятий боксом грезят большими рингами? Но Марвин был не одним из них, это был человек, которые встречаются только раз среди миллионов.

Скоро его целеустремлённость стала приносить плоды. Хаглер начал выступать на всевозможных турнирах. Причём ему пришлось приписывать себе лишних два года, чтобы получать допуск на проведение поединков на соревнованиях, предназначенных для ребят более старших возрастных категорий. Наконец, в 1973 году он стал чемпионом США. После этого, не став тратить три года жизни на подготовку к Олимпиаде в Монреале, Марвин принял решение перейти в профессионалы.

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19 боёв за два года – привет нынешним боксёрам из прошлого

Дебютный бой в профи Марвин провёл 18 мая 1973 года, незадолго до 19-летия. Тогда он нокаутировал другого дебютанта Терри Райана. Впоследствии Хаглер провёл ещё 7 поединков в 1973 году. Следующие 12 месяцев оказались ещё более загруженными. Марвин вышел на ринг 11 раз и причём не только с джорнименами. К примеру, в 1974 году он дважды бился с Олимпийским чемпионом Рэем Силсом. В первом случае Изумительному удалось победить, во второй раз была зафиксирована ничья. Как бы то ни было, 1975 год Хаглер встречал с послужным списком из 18 побед и 1 ничьи, что согласитесь, очень недурно для 20-летнего парняги. Что и говорить, в наши дни невозможно представить, чтобы топ-проспект выходил на ринг почти 20 раз за два года. Далее боксёр продолжал делать себе имя, штампуя победу за победой. Но в 1976 году всё пошло не по плану, две неожиданные осечки в боях с Бобби Уоттсом и Вилли Монро пошатнули репутацию Марвина. Но, как и в юношеские годы, Хаглер проявил силу духа. Неудачи сделали его лишь сильнее. В 1977 году он дважды нокаутировал Монро, в том же году он досрочно победил и Роя Джонса-старшего. В общем-то, всё шло к тому, что в скором времени Хаглер получит возможность подраться за титул чемпиона мира.

Фото: Jim Wilson/Getty Images

Ограбление в бою с Антуофермо и завоевание титула

Наконец, в 1979 году Хаглер получил свой шанс сразиться за пояс чемпиона мира. В Лас-Вегасе (штат Невада, США) он встретился с абсолютным чемпионом мира Вито Антуофермо. Марвин доминировал в первой половине 15-раундового противостояния. В последней трети схватки он стал действовать более размеренно, дабы избежать рисков. Вито за счёт этого немного сократил отставание, но на победу явно не наработал. И, хотя судьи таковую и не насчитали, именно Антуофермо выиграл от ничейного исхода. Благодаря этому результату ему удалось сохранить титулы. Большинство экспертов посчитало ничью в этом противостоянии крупнейшим ограблением со стороны судей, а авторитетная пресса признала эту схватку апсетом года.

После той неудачи Хаглер в 1980 году выступил трижды, завоевав три победы. В том числе, ему удалось взять реванш у своего обидчика Бобби Уоттса. После тех успехов он снова получил титульный поединок. На тот момент поясами владел Алан Минтер, который всё же отобрал пояса у Антуофермо.

Бой Изумительного с Минтером состоялся на лондоской арене «Уэмбли» и вызвал большой ажиотаж. Напряжения добавляло и то, что незадолго до боя Алан сказал буквально следующее:

«Никакой чёрный парень не отберёт у меня титулы». Позже он пытался интерпретировать свои слова иначе, но вряд ли Алану кто-то поверил. Как бы то ни было, такая дерзость, наверное, только раззадорила Марвина. Американец заставил рефери остановить схватку уже в третьем раунде. Таким образом, великолепный Хаглер стал абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Но даже после этого он не почивал на лаврах и был активен. В 1981 году Изумительный провёл три защиты титула, в том числе, победив старого знакомого Антуофермо. К 1983 году в активе Марвина был уже пять защит титулов. В целом, с подбором соперников складывалась целая проблема, мало кто хотел выйти на ринг с устрашающим нокаутёром из Бостона. Получилась уникальная ситуация, когда чемпион едва ли не сам вынужден был вызывать на бой соперников.

Наконец, в 1983 году Хаглер стал участником мегафайта. Ради поединка с Изумительным в средний вес поднялся великолепный Роберто Дюран. К тому поединку наш герой добавил в коллекцию регалий и появившийся титул по версии IBF, который он завоевал в схватке с Уилфордом Сципионом.

Именно после того противостояния Хаглер встретился с Дюраном. Тот поединок стал, пожалуй, одним из лучших в 80-х годах. После 13-го раунда Дюран вёл по очкам. Но в решающих трёхминутках Хаглер на морально-волевых в сумасшедшей битве забрал победу. Дюран стал вторым в истории боксёром, выстоявшим против одного из лучших в истории панчеров Хаглера в 15-раундовой встрече. Первым был Антуофермо в том самом приснопамятном поединке, завершившемся странной ничьей.

После изматывающей встречи с Дюраном в 1984 году Марвин провёл два поединка, снова встав н путь досрочных побед. Жертвами американца стали Хуан Ролдан и Мустафа Хамшо. В поединке с первым Хаглер первый и последний раз побывал в нокдауне, но в итоге остановил аргентинца в десятом раунде.

Мегафайт с Хирнсом и завершение карьеры

После этих двух встреч чемпион в среднем весе получил ещё один супер-бой, вошедший в историю под названием «Война». 15 апреля 1985 года Хаглер встретился с чемпионом мира в первом среднем весе, великолепным Томми Хирнсом. Последний предложил сопернику открытую рубку и потряс Марвина на первых секундах, да так, что тот пытался даже клинчевать. Далее Хаглер восстановился и ответил жёсткими атаками. Тогда Хирнс начал использовать преимущество в росте. Он постоянно маневрировал и атаковал с дистанции. Тогда Марвин, невзирая на сильное рассечение, просто постоянно прессинговал Хирнса, обрезал углы и, в конце концов, зажал соперника у канатов. На короткой дистанции Хаглер себя чувствовал, как рыба в воде, и отыгрался за все проигранные эпизоды. Тот раунд, изобиловавший жёсткими разменами, считается одним из лучших в истории среднего веса. Во втором раунде Хирнс уже не был столь подвижным и пропустил очень много жёстких ударов. В третьем отрезке Томми пытался взвинтить темп, для Хаглера всё усугублялось рассечением, которое заливало всё его лицо. Но Марвин, словно питбуль вцепился в соперника и даже в таком состоянии преследовал его по пятам. Не выдержав такого темпа, Хирнс в третьем раунде пропустил несколько тяжёлых ударов и после очередного хука упал. Хаглер в эффектном стиле в очередной раз защитил титул и по праву мог считаться лучшим в мире.

Фото: Christian Alminana/Getty Images

В 1986 году Изумительный провёл лишь один бой, нокаутировав небитого угандийца Мугаби. А в 1987 году случился третий супер-бой в карьере Хаглера. На этот раз он встретился с Рэем Леонардом, который к тому моменту завоёвывал титулы уже в нескольких категориях. Та встреча стала одной из самых кассовых в 80-х годах. Марвин заработал на ней около $ 20 млн. Чтобы описать все предшествующие события той битвы, а также сам поединок, понадобится отдельный материал. Встреча завершилась победой Леонарда раздельным решением, которая до сих пор оспаривается множеством экспертов.

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Жизнь после бокса

Поражение от Шугара Рэй Леонарда заставило Хаглера повесить перчатки на гвоздь. Изумительный хотел немедленный реванш, но его обидчик вместо этого снова объявил об уходе из спорта (уже в третий раз). Через три года Леонард объявил о возобновлении карьеры и призвал вернуться и Хаглера. Но Марвин был твёрд в своём решении. К тому моменту он уже перебрался жить в Италию, снимался в кино и почивал на лаврах в качестве заслуженного чемпиона. В целом, решение, наверное, было правильным. Хаглер ушёл из спорта легендой, при этом сохранив здоровье и пребывая в рассвете сил. При это он добился того, чего не смогли добиться ни Головкин, ни Сауль Альварес – был абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Нельзя сказать, что Хаглер был слишком уж публичен после завершения карьеры. К примеру, он не комментировал почти каждый топ-поединок, как это частенько делает Андре Уорд или Леннокс Льюис. Марвин в большей степени отдавал время семье. Наверное, именно из-за такого уединённого образа жизни новость о его смерти стала громом среди ясного неба.

Сказать, что мировое боксёрское сообщество ошарашено, значит сказать ничего. Тёплые слова о Хаглере сказали и упомянутый Андре Уорд, и Геннадий Головкин и известный тренер Фредди Роуч, и знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер, и даже президент UFC Дана Уайт. Но наиболее ярко, ёмко, пусть и кратко высказался глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Он был настоящим человеком, и настоящим спортсменом. Мне его будет очень не хватать», — сказал ветеран промоутерского цеха.

Что же, мир бокса потерял одного из лучших в истории. Спи спокойно, Изумительный.