Урок духовитости для Стерлинга. Сингх продолжил бой после сокрушительного запретного удара

Пока подавляющее большинство болельщиков ММА следит за тем, что происходит в UFC, где жизнь бьёт ключом, в менее известных лигах смешанных единоборств происходит также немало интересного. Богатым на события оказался и турнир Brave CF 47, который прошёл в Манаме (Бахрейн) 11 марта. Яркие поединки подарили не только ведущие бойцы промоушена, но и даже его дебютанты.

Одним из ранних поединков шоу стало противостояние азербайджанского спортсмена Али Гулиева и представителя Индии Раны Рудра Пратапа Сингха. Оба прежде не выступали в Brave, оба подходили к дуэли с идеальным профессиональным рекордом. Но если Гулиев бился в основном в совсем уж неизвестных азербайджанских промоушенах, то у Сингха была даже одна победа в ONE Championship, так что он чувствовал себя более уверенно.

Редчайший финиш слэмом. Боец эффектно спасся от удушающего. Видео Нурсултан Рузибоев не стал мудрствовать и решил играть по-крупному. Его дебют в Brave CF запомнится всем.

Некую спортивную наглость индиец показал ещё за день до боя, на дуэли взглядов. Подойдя к сопернику, он зачем-то сильно его толкнул. Боец с берегов Каспийского моря тут же завёлся, но конфликту не дали перерасти в полноценную драку.

Видео можно посмотреть на странице BraveMMAf в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Brave CF.

Как бы то ни было, элемент личного в это противостояние закрался. Гулиев пообещал остановить соперника в первом раунде и, вероятно, потому пытался действовать агрессивно с первых секунд. Но на самом деле получалось достаточно суетливо и без нужного эффекта. Однако и Сингх ничем особым не отмечался. Но уже первое обострение в клетке заставило зрителей вскочить со своих мест. Представитель Индии пошёл на сближение и пытался навязать сопернику борьбу, Гулиев же, пытаясь сбросить с себя Сингха и в пылу схватки, нанёс удар коленом, который на тот момент применять было нельзя. Да-да, получилась ситуация, идентичная той, которая сложилась у Петра Яна на турнире UFC 259 в бою с Алджэмейном Стерлингом. Только на этот раз смотрелось всё куда более драматичнее. Пострадавший получил чёткий и чистый удар прямиком в подбородок. Али бросился на добивание, но рефери его остановил, дав понять, что тот грубо нарушил правила.

В нокаут за 16 секунд. Полуджедай эффектно осадил рвущегося в атаку соперника. Видео Порадовала реакция судьи, который сохранил пострадавшему Уитту здоровье.

Сингх в это время лежал у сетки. Вскоре к нему подошёл рефери, он проверял его самочувствие и интересовался, не двоится ли у него в глазах. Но индиец проявил редкостную силу воли и выразил готовность продолжать схватку после де-факто нокаута, получился прямо-таки урок духовитости для Стерлинга. Впрочем, думается, очень скоро Сингх пожалел о своём решении. Гулиев почти мгновенно добил ошеломлённого соперника и заставил рефери остановить схватку.

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После Али, как и Ян несколькими днями ранее, заявил, что не видел точного положения соперника, потому и пробил коленом. Что касается Сингха, то его поступок заслуживает уважения. Да, возможно он переоценил свои возможности, вероятно, в какой-то степени он поступил даже не дальновидно, настолько не заботясь о своём здоровье, но зато он совершенно точно может заявить, что бился до конца.

Уж этого о себе никогда не сможет сказать Стерлинг, у которого, к слову, было пять минут на восстановление, да ещё и с учётом того, что до конца раунда оставалось менее минуты. С другой стороны, обвинять Алджэмейна в трусости также нельзя. Пример того же Сингха показал, чем могло всё закончиться, согласись американец продолжить бой с Петром.