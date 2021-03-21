Кевин одержал пять побед за 7 (!) месяцев в 2020 году, а теперь проиграл Брансону в самой нелепой манере.

«Дай мне советы по борьбе!» Холланд дурачился и болтал с Хабибом во время своего боя

Утром 21 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Vegas 22. Главным событием вечера стал бой между топовыми средневесами Кевином Холландом и Дереком Брансоном. По итогам пяти раундов Брансон победил единогласным решением судей. Но всеобщее внимание, несмотря на поражение, привлёк его оппонент, который весь бой разговаривал с сидевшим в зале Хабибом Нурмагомедовым.

После беседы с Даной Уайтом и объявления об официальном завершении карьеры Орёл решил задержаться в Вегасе и посетить предстоящий турнир. Естественно, разместились они с боссом UFC рядом с октагоном. Вплоть до главного поединка Хабиб был просто зрителем. Однако Холланд, находившийся на серии из пяти побед, не давал уже бывшему чемпиону просто насладиться боями и пытался добиться от него дельных советов.

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Вчистую проиграв первый раунд, в перерыве Холланд, который в 2020 году поразил всех пятью победами за 7 (!) месяцев, повернулся лицом к сетке и обратился к Нурмагомедову. «Хабиб, ты говорил, чтобы выиграть, нужно разнести оппонента. И он уже меня разносит, брат! Это не круто, брат! Дай мне какие-нибудь советы по борьбе! Эй, Хабиб! Давай!», – настойчиво просил Кевин. При этом от своих угловых ему не нужно было ничего, кроме воды и льда – с ними он даже не разговаривал.

«Расслабься, успокойся, не торопись», – ответил ему Орёл. «Ну, это я могу. Я вообще-то спокоен. И, видишь, дело в том, что у меня нет четвёртого углового. Давай, надень белую кофту, иди сюда и помоги мне. Давай, это будет феноменально! Он уже не сможет меня повалить. Все знают, что Хабиб – не только один из величайших борцов в мире, но и один из величайших тренеров. Обычно я прошу советов у ДиСи, но в этот раз, может, ты мне поможешь?» – не унимался Холланд.

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Хабиб только смеялся вместе с Даной. Начался следующий раунд, но Холланд не прекратил общаться с Нурмагомедовым. Теперь он требовал его подсказок не только по борьбе, но и по ударной технике. Чуть позже Брансон снова перевёл Холланда в партер и вышел на удушающий. Но даже в таком положении Кевин продолжал обращаться к Хабибу. Было очевидно, что боец был сконцентрирован не на своём поединке как таковом, а на общении с экс-чемпионом и привлечении к себе внимания.

В итоге Холланд полностью проиграл три раунда, не считая нескольких хороших ударов, которые потрясли Брансона, но нужного результата не принесли. Только перед двумя последними пятиминутками Кевин, наконец, начал слушать своих угловых, которым слишком легкомысленный настрой и выходки подопечного уже порядком надоели. И вот случилось чудо: Холланд всё-таки провёл тейкдаун и повалил Брансона на канвас.

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«Давай! Давай! А я говорил тебе, говорил!», – радостно кричал Холланд, контролируя Брансона. Обращался в этот момент он, естественно, к Хабибу. Даже сам Дерек, находясь под соперником, не смог сдержать смеха в этой ситуации. В последние полторы минуты Брансон всё же снова перевернул игру и контролировал Холланда до конца поединка. В итоге Брансон одержал заслуженную победу, оставаясь собранным и серьёзным в течение боя.

Что же Холланд? Парень шёл на блестящей серии, причём все эти победы он добыл только за 2020 год. Бесспорно, Брансон – очень сильный оппонент, и выиграть Холланду было сложно, но можно. Если бы он просто был сконцентрирован на поединке и результате, а не валял дурака, не болтал, пытаясь хайпануть и повеселить экс-чемпиона и зрителей. В ближайшие несколько дней ролики, на которых Холланд общается с Хабибом, будут популярны, а потом постепенно забудутся. А вот испорченные победная серия и путь к титульному поединку будут аукаться бойцу гораздо дольше.