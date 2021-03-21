Невероятный нокаут локтем. Выходец из Дагестана заставил соперника упасть на колени. Видео

Завершившему карьеру бойца Хабибу Нурмагомедову однозначно не стоит беспокоиться за будущее Дагестана в смешанных единоборствах. И речь не только о его уже хорошо известных братьях Умаре и Усмане, а также близком друге Исламе Махачеве. На мировую арену пробивается много других талантливых ребят. Один из таких – непобеждённый Муртаза Талха Али, который 18 марта на турнире Brave CF 48: Arabian Night добыл свою очередную досрочную победу.

Муртаза Талха Али – выходец из школы Абдулманапа Нурмагомедова. В своё время парня заметил близкий друг Хабиба, чемпион Brave CF в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров. Когда Эльдарову поступило предложение стать тренером бахрейнского клуба KHK MMA и сборной страны по ММА, он согласился и подтянул за собой талантливых учеников из Дагестана. Среди них оказался и Муртаза.

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«На одном турнире со мной будет драться Муртаза Талха Али. Он – двукратный чемпион мира и Европы по любителям, а сейчас начинает свою профессиональную карьеру, и я планирую, что в течение этого года он проведёт шесть боёв», – рассказывал Эльдар в интервью «Чемпионату» перед турниром Brave CF 46. На тот момент в активе Муртазы по профи был лишь один поединок, а по любителям – 12. Стоит отметить, что в любителях он также ни разу не проиграл.

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На турнире Brave CF 46 в январе 2021 года выиграли и учитель, и ученик. Следующий поединок Муртазе был назначен уже на март. В бою на Brave CF 48: Arabian Night ему предстояло сразиться с представителем ЮАР Кэмероном Мейнтьесом. Боец в своей карьере проиграл лишь один, первый поединок, а теперь находился на серии из 5 побед. Впрочем, Муртаза Талха Али очень быстро снова доказал, что ему здесь нет равных. Яркая победа пришла к нему через 2 минуты после начала боя.

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Мейнтьес – базовый борец, а потому за тейкдауном он пошёл уже через полминуты первого раунда. Возможно, Кэмерон не интересовался бэкграундом оппонента, а может быть, просто решил, что справиться с Муртазой в борьбе ему вполне по силам. Он прихватил ногу дагестанского бойца и прижал его к сетке. Здесь он ещё полторы минуты пытался довести задуманное до конца, но Муртаза идеально защищался от натиска соперника, при этом нанося удары по его голове.



В итоге один из этих ударов принёс нужный результат. Это был короткий, но, судя по всему, невероятно сильный удар локтем. Мейнтьес моментально разжал ноги, которыми контролировал левую ногу оппонента, упал на колени и закрыл голову руками. Муртаза принялся добивать Кэмерона, и уже после трёх дополнительных атак рефери остановил поединок. Талха Али очень быстро добыл свою вторую победу нокаутом в профессиональной карьере.



При взгляде на этого парня волей-неволей возникают ассоциации с другим выходцем из Brave, который также не проигрывал ни в любителях, ни в профессионалах, а всех соперников просто разносил. Речь, конечно же, о Хамзате Чимаеве. Кто знает, может быть, очень скоро на весь мир точно так же прогремит имя Муртазы Талха Али. А уж его способности не дают нам поводов в этом сомневаться.