Отомстил нокаутом за подлый удар в пах. Биг Джон с трудом оттащил разгневанного Уорда

Отличный пример того, что правосудие нужно брать в свои руки, не надеясь на рефери.

Долгожданный сезон Bellator стартует уже 2 апреля 2021 года. На «Монахан Сан Арене», расположенной в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), пройдёт турнир Bellator 255. Главным событием станет второй полуфинал Гран-при в полулёгком весе. В октагоне сойдутся Патрисиу Питбуль Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы решат, кто из них сразится за $ 1 млн с непобеждённым проспектом Эй Джеем Макки. Российским болельщикам, безусловно, будут интересны поединки брата Хабиба Усмана Нурмагомедова и единственного, кто победил Петра Яна в честной борьбе, Магомеда Магомедова.

Брат Хабиба дебютирует в Bellator. Усман будет драться с магическим американцем. LIVE! Главные подробности первого турнира Bellator в 2021 году. Онлайн-трансяция «Чемпионата».

А чтобы не скучать в ожидании этого многообещающего сезона, предлагаем вам серию архивных поединков с яркими концовками. В одном из таковых на турнире Bellator 140 сошлись американцы Роджер Кэрролл по прозвищу Лепрекон и Бреннан Уорд по прозвищу Ирландский Плохиш. Уорд к тому моменту уже успел стать победителем 9-го сезона Гран-при в среднем весе и побороться за пояс чемпиона с Александром Шлеменко.

Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на OKKO спорт.

Несмотря на то что этот бой Ирландский Плохиш проиграл, он приобрёл очень ценный опыт. Кэрролл к своим 33 годам успел одержать 16 побед и потерпеть 11 поражений. Нокаутёр Уорд в этот вечер добавил в свою статистику ещё одну досрочную победу, финишировав Лепрекона через 2 минуты и 6 секунд в первом раунде.

«Триумф русского характера!» Главный бой в карьере Александра Шлеменко «Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Слова Шторма, ставшие уже легендарными.

На второй минуте поединка Кэрролл нанёс Уорду удар в пах, который совершенно не выглядел случайным. Ирландский Плохиш поморщился от боли, но довольно быстро восстановился и продолжил бой. Разозлить Уорда — раз плюнуть, а тем более — запрещённым болезненным ударом. Не прошло и минуты, как Кэрролл уже лежал на канвасе без чувств: он хотел снова пробить мидл-кик, но напоролся на правый кулак Бреннана. Уорд так хотел отомстить за подлый приём соперника, что кинулся было добивать Лепрекона, но рефери Джон Маккарти успел нейтрализовать бойца. Для этого ему пришлось схватить Ирландского Плохиша за руку, а после — перехватить шею парня и оттащить его от Кэрролла.

После этого поединка Лепрекон потерпел ещё одно поражение и был уволен из Bellator. Уорд продолжил свой путь в промоушене, где затем выиграл и проиграл по три боя, а с 2017 года больше не появлялся в октагоне. Неизвестно, увидим ли мы ещё Ирландского Плохиша в деле, но его поединки однозначно запомнятся публике, а в особенности — любителям зрелищных боёв и финишей.