Выбил пояс чемпиона одним ударом. Под кулаки Берхамова лучше не попадать. Видео

До турнира Bellator 255 остаются считанные дни. Долгожданный первый ивент лиги в этом году пройдёт в ночь на 3 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В главном событии вечера в рамках Гран-при полулёгкого веса встретятся чемпион дивизиона Патрисио Фрейре и Эммануэль Санчес. Турнир интересен ещё и присутствием в карде четырёх представителей России, причём для троих эти поединки станут дебютными в лиге. Один из этих бойцов – Мухамед Берхамов, которому предстоит сразиться с американцем Херманом Террадо.

Bellatоr 255: Ключевой бой в Гран-при полулёгкого веса и дебют брата Хабиба! LIVE! Долгожданный старт сезона лиги Воинов — в ночь на 3 апреля! Все главные подробности — на «Чемпионате».

Бывший чемпион лиги ACB в полусреднем весе ещё не знает поражений в профессиональной карьере. Сейчас в активе Берхамова 13 побед, 10 из которых он одержал досрочно. Чаще и лучше всего бойцу удаются болевые и удушающие. Финишей нокаутом у Мухамеда пока только два, но они прекрасно дают понять, что от его кулаков лучше держаться подальше. Кстати, именно в такой зрелищной манере в 2017 году он стал чемпионом АСВ: во втором раунде он одолел американца Бретта Купера и отобрал у него пояс.

Права на видео принадлежат АСА. Ролик можно посмотреть на странице Мухамеда Берхамова в «Инстраграме».

Атаковать друг друга бойцы начали сразу же. Купер в основном пытался пробивать джебы и лоу-кики, Берхамов – бороться. У россиянина получалось лучше: от большинства ударов Купера Мухамеду удавалось уйти, а вот американец от тейкдаунов Берхамова спастись не смог. Мухамед тоже применял свою ударку, но эксперты и публика явно больше рассчитывали на сабмишен со стороны претендента. Причём зрители в зале действительно ждали победы Берхамова – турнир проходил в Грозном, и местный «Колизей» был заполнен болельщиками бойца из Кабардино-Балкарии.

Трибуны отзывались неистовым рёвом на каждое успешное действие Берхамова. Через 30 секунд после начала второго раунда американец попытался пробить в корпус, но промахнулся. Голова Купера находилась буквально перед глазами россиянина. Мухамед не стал упускать такую возможность и тут же выбросил левый хук. Следом он хотел добавить и правый, но удар прошёл мимо, да он уже и не был нужен. Купер упал на колено, а потом свалился на канвас. «Колизей» просто взревел. Зал криками и аплодисментами встречал нового чемпиона, пока потрясённого американца пытались поднять с настила.

Изначально соперником Берхамова на Bellator 255 должен был быть Джордан Мейн, однако за полторы недели до боя он снялся, и организаторы заменили его Херманом Террано. Но вряд ли это как-то может смутить представителя России. Будем надеяться, что Мухамед подстроится под него так же легко, как когда-то нокаутировал Купера.