Кикбоксёр погиб после нокаута. Вместо медицинской помощи с него стаскивали амуницию. Видео

Отсутствие на турнире врачей не оставило парню шансов на спасение. В сознание он так и не пришёл.

Бывает так, что в спорте, причём не только в единоборствах, помимо обычных травм происходят ещё и несчастные случаи с трагичным концом. И порой такие ситуации вызывают вопросы не столько относительно жестокости и опасности вида спорта, сколько относительно уровня организации мероприятия. Именно о последнем заставляет задуматься история, произошедшая 27 марта в Эквадоре на Национальном отборочном чемпионате по кикбоксингу. После пропущенного в поединке хай-кика 25-летний Джоэль Кауаски потерял сознание, а позже скончался в больнице.

Видеозаписью боя поделился в «Твиттере» местный журналист Альберто Астудильо. В самом начале поединка соперник Кауаски выбросил хай-кик, после которого парень рухнул на канвас и схватился за голову. Рефери начал было отсчёт, но, видимо, понял, что Джоэль и не собирался вставать. Тогда судья попытался перевернуть бойца на бок. Кауаски напоминал тряпичную куклу и уже не подавал признаков жизни.

Права на видео принадлежат WAKO. Ролик можно посмотреть на странице AVAstudillo в «Твиттере».

Рефери и ещё несколько присутствующих начали звать врача. В ожидании судья перевернул бойца на спину и вытащил из его рта капу. Несколько секунд спустя в ринге оказались девушка и мужчина, которые, видимо, не совсем понимая, что нужно делать, сначала решили освободить спортсмена от экипировки. Девушка ещё несколько раз повернулась к залу и попросила позвать врача. Уже позже выяснилось, что никакие врачи на турнире и не работали.

В итоге на место всё же прибыла бригада медиков, и парня срочно госпитализировали. В больнице у Джоэля диагностировали кровоизлияние в мозг. Парня подключили к аппарату ИВЛ, за его жизнь боролись, но, увы, спасти Кауаски не удалось. 1 апреля спортсмен скончался, не приходя в сознание.

Как сообщает teleamazonas.com, представитель Секретариата спорта Андреа Сотомайор выразил соболезнования в социальных сетях по поводу смерти Джоэля Кауаски. Он также заявил, что по факту случившегося начато расследование. «Контактные виды спорта имеют некоторые особенности, связанные с уровнем риска, и в них должны быть установлены более четкие правила и более строгие протоколы, чтобы уменьшить количество новых подобных случаев. Мы уже запросили отчет у органа, ответственного за организацию турнира», – сказал Сотомайор.

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Замечательно сказано, но, кажется, в этой ситуации дело было не в правилах. К слову, бойцы бились в защитных шлемах, и о каких-то нарушениях непосредственно в ходе поединка говорить не приходится. Возможно, речь шла о том, что бойца могли допустить к схватке при наличии травм, с которыми в ринг выходить запрещается. Однако здесь ответственные лица ищут в глазу соринку, не замечая в нём же огромного бревна – элементарного отсутствия на турнире медицинской бригады.

Бесспорно, могло быть и так, что у парня изначально не было шансов выжить. Однако, если бы медики сразу же оказались рядом и сделали всё возможное, эти претензии к организаторам бы отпали. Теперь же – и хочется на это надеяться – им придётся ответить за всё и по полной. Подобная халатность в этом вопросе не только приводит к печальным последствиям, но и бросает тень на единоборства в целом, формируя их негативный образ у обывателей. Хотя на деле даже «жестокий спорт» может быть в определённой степени безопасным, если делать всё по правилам и подходить к организации турниров с умом и ответственностью.