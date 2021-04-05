Не стало Владимира Гендлина. Голоса российского бокса

Почему я так люблю пересматривать старые бои? Причина в классе боксёров? Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Бернард Хопкинс, Рой Джонс, Леннокс Льюис и братья Кличко, всё дело в них? А быть может, дело в том, что ушедшая эпоха была намного интереснее нынешней? Может всё потому, что звёзды не бегали друг от друга и делали шоу не за пределами ринга, а непосредственно во время поединков? Кажется, что все эти аргументы вполне имеют право на существование. Но сегодня я понял, что суть была вовсе не в этом.

Не стало Владимира Гендлина – легенды комментаторского цеха, голоса российского бокса и просто человека, который в своё время дал всем жителям бывшего СССР понимание того, что такое профессиональный бокс. Именно эта грустная новость и дала понимание того, что бои прошлых лет я люблю пересматривать именно из-за атмосферы, которую создавал этот воистину уникальный специалист.

«Он был настоящим человеком и настоящим спортсменом». Умер великий Марвин Хаглер Повторить путь Изумительного не смогли ни Головкин, ни Альварес.

Да, сейчас можно говорить о том, что Гендлин в последние годы отошёл от всех дел и не комментировал поединки. Но, думаю, каждый из тех, кто рос на поединках Владимира Ильича, тешил себя надеждой, что маэстро изредка, но будет нас радовать появлением в эфире. Откровенно говоря, думал так и ваш автор, рассчитывая услышать Гендлина на мегафайте тех же Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, но увы. Жизнь распорядилась иначе.

Что делало Гендлина настолько уникальным? Ответить так сразу и не получится. Это был не просто комментатор, а специалист, разбиравшийся во всех тонкостях бокса. А главное человек, который и сам прекрасно понимал, что значит оказаться в ринге со своим соперником один на один, когда рассчитывать на помощь уже неоткуда. Именно его боксёрский опыт помогал ему передавать те или иные ощущения, которые испытывали участники поединков, комментируемых Владимиром Ильичём.

Кроме того, для Гендлина комментирование бокса не было просто работой, которая обеспечивала ему существование. Нет, это была его страсть. Владимир Ильич являлся человеком, который привёл на российский телевизионный рынок трансляции профессионального бокса и дал людям понять, что значит профи.

По большому счёту, глядя на те вечера бокса, которые начали транслировать благодаря Гендлину, начал расти и профессиональный бокс на территории СНГ. Так что косвенно Владимир Ильич имеет отношение и к развитию профи бокса в России. Кроме того, он являлся обладателем множества премий, автором ряда документальных фильмов. И всё же, для меня Гендлин не про это.

Для меня это не только огромная эпоха, но и что-то личное, что ассоциируется с детством. Именно под его голос, когда за окном ещё виднелись утренние сумерки, я смотрел очень ранние трансляции мегафайтов из далёкого Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Атлантик-Сити или Лос-Анджелеса. И было в этом что-то уютное, что приятно вспоминать до сих пор. Именно в такие моменты многие из нас по-настоящему влюблялись в бокс. И сказать спасибо за это нам стоит Гендлину, который умел создавать действительно шикарную атмосферу.

Сердце известного комментатора перестало биться 5 апреля 2021 года. До 85-летнего юбилея он не дожил чуть более 1,5 месяцев. Российский бокс, да и чего уж там, весь постсоветский понёс огромную потерю и, безусловно, обеднел. Очень жаль, что пока ещё непобеждённый COVID-19 забрал ещё одну глыбу спортивного сообщества. Спасибо Вам за всё, Владимир Ильич. Покойтесь с миром…